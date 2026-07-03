公立醫院隱藏福利！每年睇病收費上限1萬即封頂　附HAGo申請教學

公營醫療收費於2026年年初調整，急症室由以往統一收費180元改為兩級制，危殆及危急病人免費，其餘病人則須繳付400元。住院費用同時上調，取消入院費，急症病床住院費由每天120元增至300元，療養、復康、護養及精神科病床則由每天100元增至200元。然而，不少市民對醫管局設有「全年收費上限」10,000元機制一無所知，更不知道相關款項須主動申請，不會自動退還。



醫管局應用程式截圖

醫管局設有「全年收費上限」機制，為在一個公營醫療年度內（每年1月1日至12月31日）已繳費用超過10,000元上限的市民「封頂」，提供退回超出款項的安排。符合資格人士可透過醫管局流動應用程式「HA Go」或前往任何一間醫院的繳費處提交申請。

市民要注意年度接受申請期是由每年的1月1日開始，至次年的3月31日截止，逾期將不獲受理，同時並非所有醫療開支都包含在內，該計劃涵蓋的範圍包括住院、急症室、專科門診、家庭醫學門診、標準藥物以及病理科與放射診斷服務等。然而，「自費藥物」及「自費醫療器械」則被排除在外。

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HA Go簡單三個步驟自行申請

但市民需要注意，申請資格並不會自動獲得，符合條件的病人必須自行提交申請，可以跟隨以下三步：首先在HAGo應用程式中點入「繳費」一欄， 其後點擊「全年收費上限」，最後應用程式中會顯示截至今天用戶的合資格醫療費用以及收費總額，若已經到了$10000，便可按應用程式內的步驟自行申請，但若果未到相關款項，便會顯示「尚未合資格申請」。已於 HA Go 登記為病人照顧者的人士，可代符合資格的病人提交網上申請，其他人士亦可代病人提交書面申請。

已繳付多出的醫療費可撥隨後年度使用

一般而言，申請經審批後約需14天處理，若需更多時間，透過 HA Go 提交申請的病人會在應用程式內收到初步回應。而在醫院繳費處提交申請的病人，則會以郵遞方式收取初步回應。常見情況下，例如病人已離世，其親人仍可代為申請退款或其他相關事宜，醫院會按個案處理。而若果在獲批前已繳交的醫療費用超出一萬元，多出的費用不會退回現金，而是用作支付隨後年度的合資格醫療費用，不設期限。在申請結果正式公布前，市民仍須繼續繳付所有新發出的醫療帳單，以免因拖欠費用而影響申請資格。

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申請資格方面，根據醫管局定義，「符合資格人士」是指持有根據《人事登記條例》（第177章）所簽發香港身份證的人士，但若該人士是憑藉已獲入境或逗留准許而獲簽發香港身份證，而該准許已經逾期或不再有效，則不計算在內。此類別以外的人士將被定義為「非符合資格人士」。如有疑問，可瀏覽醫管局官方網站查閱「全年收費上限」詳情。