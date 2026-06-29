大學生宣佈做保安！入學試卷曝光　3道神題考起網民：難過寫論文

近年不少大學生主動投身物業管理及保安行業，甚至將考保安牌視為防失業的「最強救命草」，笑言畢業即入行可以「走少50年彎路」。有大學生網民宣佈自己準備入行當保安，並曬出一份限時20分鐘的課程入學試卷，怎料這份看似簡單的基礎測試卻意外將大批網民徹底考起！



（Threads@kht.life 授權提供）

保安入學試題目大公開

日前有大學生網民在Threads上發文，表示「大學生準備成為專業保安員」，並附上一張「入學測試」試卷的圖片。

從相中可見，測試限時20分鐘，而全卷亦只考3條簡單的基礎題目：第一條： 順序寫出26個大階英文字母；第二條： 將指定的大階英文字母寫成細階；第三條： 請用30至100中文字介紹自己。

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入學試題目意外考起一眾網民

試卷內容也引起網民熱議，眾人紛紛留言自首，「對唔住，我真係背唔到26個字母」、「我第一條已經Fail」、「第一題我已經唔識………」，有網民表示「今年考保安啲卷咁難嘅，英文字母out C喎」、「人哋問A-Z先後次序，我都要唱首歌先答到」，更有人笑言「決定聽朝落去問吓樓下個看更第一題點做」。

而最考起一眾網民的就是第三題「請用30至100中文字介紹自己」，紛紛表示「題目三先係最難」、「用文字黎介紹自己先kam」。面對短短幾十個字的中文寫作要求，有人表示「對唔住，睇少咗保安呢一份專業工作，係有返啲學術難度，我而家寫唔出30至100字嘅中文」、「難過寫phd論文」。

（《愛回家》劇照）

碩士生同路人現身打氣

另外留言區也出現不少同路人打氣，直言現時大把高學歷後生仔爭相入行，更有碩士畢業生大方分享「自我介紹我當時寫我碩士畢業做保安」。雖然有人感嘆「個個都話做保安，唉」，但大部分網民仍幽默地送上祝福「加油~啲題目好似好難喎~做得嘅都係精英」！