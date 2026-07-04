小暑節氣｜命理師曝拜土地公求財「黃金時段」 2生肖運勢大變
撰文：中天新聞網
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7月7日迎來「小暑」節氣，不僅象徵一年中最炎熱的「三伏天」拉開序幕，更是下半年開運、向土地公求財的重要轉折點。台灣命理師柯柏成分享，小暑當天的祭拜黃金時辰，並針對生肖運勢給出建議。
柯柏成指出，小暑是向土地公祈福納財、祈求下半年五穀豐收與事業順利的精神時機。他最推薦的祭拜時間為7月7日上午9時至11時，這個時段剛好橫跨交節氣前後，正陽之氣最為旺盛。若時間無法配合，也應盡量避免拖延到下午5時以後。
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小暑供品
經典必備：麻糬（象徵黏財）、花生（象徵好事發生）。
消暑應景：菠蘿、西瓜、蓮藕、紅豆湯，具消暑清熱寓意，更能顯現誠心。
柯柏成也建議民眾可以在這天順手整理錢包，清空過期的發票與雜亂收據，將鈔票整齊排列，象徵清除阻礙、迎接下半年財運。
受到天干地支的磁場波動影響 2生肖運勢出現變化
屬羊（迎貴人、谷底翻身）：小暑過後財運大開，不僅有小偏財的機會，還有望獲得貴人相助。如果上半年財運過得比較悶，這時期有機會谷底翻身，甚至可以小試手氣買張彩券。
屬鼠（子未相害、需低調）：此時期容易衝動行事，要特別小心與長輩、主管或客戶發生口舌衝突。另外需注意交通安全與睡眠問題，尤其是農曆11月出生的屬鼠民眾，更要留意失眠狀況，必要時應適度調整作息或尋求醫療協助。
最後，柯柏成提到，小暑過後氣候逐漸轉為濕熱，民俗上認為廚房與冰箱若堆積過期食物、產生腐敗異味，極容易聚集成「穢氣」與「滯氣」，進而阻礙家運。不妨趁著小暑前後，將廚房及冰箱進行大掃除，不僅有助居家衛生，更象徵送走壞運，迎來下半年的新氣象。
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