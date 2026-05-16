12星座渴望暴富排行榜　水瓶座用創意研發賺錢　金牛適合股票投資

一夕暴富是許多人的夢想，頭腦靈活的人渴望透過經商致富、想在短時間取得大量錢財的人則會將希望投注在樂透、彩券身上。



對此，日媒《占いTV》分析12星座的性格，列出各星座心目中最理想的賺錢方式，以及對短時間暴富的渴望程度，一起來看看準不準吧。

第12名：處女座

認為賺錢就是要腳踏實地、一點一滴地存下每一分錢，對所有能夠快速致富的方法都抱持懷疑態度。

第11名：雙子座

雙子座偏好自由自在、無憂無慮的生活，對金錢沒有特別的執著，無法理解為何有人會以快速致富為目標，去執行高風險行為。

第10名：天秤座

天秤座渴望優雅而富足的生活，卻不想透過自己的努力去賺取錢財，而是積極尋找能夠滿足他金錢需求的另一半。

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第9名：雙魚座

會對自己「貪財」的表現感到內疚，人生目標是成為清心寡慾的人。

第8名：巨蟹座

巨蟹座的物欲不高，不會特別渴望一夕致富，只要手頭上的儲蓄能負擔食衣住行等開銷即可。

第7名：山羊座｜摩羯座

職場上同樣野心勃勃的魔羯座，絕不願在激烈的競爭中輸給任何一人。魔羯的行事作風也許無法快速致富，但絕對會成為公司裡地位崇高的存在。

第6名：人馬座｜射手座

射手座的行動力強，適合透過創業累積財富。

第5名：天蠍座

天蠍座的直覺敏銳，透過樂透、彩券賺進高額獎金的機率很大。

第4名：金牛座

碰到與金錢有關的事物，金牛座便會花費大筆心力去鑽研，適合透過股票買賣、房地產投資等方式實現致富的夢想。

第3名：水瓶座

水瓶座的突發奇想常讓周圍的人驚訝不已，他們極富創意的點子總能受到眾人喜愛，並為水瓶賺進大筆財富，如研發出高人氣的專利產品、或寫出暢銷書等等。

第2名：獅子座

獅子座不喜歡透過勞力賺取錢財，他們更偏好利用自己的知識、特殊技能發展副業或做點小生意。獅子座會絞盡腦汁思考賺錢的辦法，雖然偶有不被市場青睞的時候，但只要持續嘗試，成功的可能性還是很大。

第1名：白羊座｜牡羊座

牡羊座有強烈的勝負欲，在金錢方面，比起一點一滴慢慢存錢，反而更渴望能在短時間內致富。牡羊座是天生的賭徒，容易沉迷於賽馬、小鋼珠、彩券樂透等有賭博性質的活動中。雖然常因克制不住而被掏空儲蓄，卻也增加不少一夕致富的可能。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】