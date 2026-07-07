世界盃2026預測｜網民熱議另類「日本魔咒」巴西出局挪威能奪冠？

世界盃淘汰賽階段戰況激烈，各隊力爭晉級。近日有網民發現一項有趣規律，自2002年世界盃以來，淘汰日本的球隊，其後均會被最終冠軍淘汰。2026年淘汰日本的巴西隊，在十六強被挪威以2比1淘汰，令魔咒以另一種方式延續，引起球迷熱烈討論，更令網民質疑「唔通夏蘭特第一年參加就要捧世界盃」。



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2026年世界盃十六強賽事進行得如火如荼，最近日本隊在淘汰賽32強首戰以1比2不敵巴西，無緣晉級，其後巴西在十六強面對挪威，以1比2敗陣，挪威歷史性殺入八強。然而近日有網民在社交平台threads發文指出，發現根據過去多屆的另類「日本魔咒」規律，淘汰巴西的挪威，極有可能成為今屆冠軍，球迷紛紛議論這支首次參賽的球隊會否最終奪冠。

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2002至2022年接連應驗日本魔咒

翻查FIFA世界盃過去的紀錄，自2002年世界盃起，有一個關於日本隊的魔咒被網民發現規律持續應驗。回溯到2002年，日本於十六強被土耳其淘汰，其後巴西在準決賽擊敗土耳其，最終巴西奪冠。而其後到2010年，日本於十六強被巴拉圭淘汰，西班牙其後在八強擊敗巴拉圭，最終西班牙封王。而期間的2006年及2014年，日本均於分組賽出局，魔咒未有機會應驗。

挪威的主力球員夏蘭特作為今屆的「新丁」，首次參賽即殺入八強 (Getty Images)

到了2018年，魔咒繼續被應驗，日本於十六強被比利時淘汰，法國其後在四強擊敗比利時，最終法國成為冠軍。最後到2022年，日本於十六強被克羅地亞淘汰，阿根廷其後在四強擊敗克羅地亞，最終阿根廷贏得冠軍。

圖片來源：路透社

2026年最新戰況：挪威成魔咒焦點

去到今年2026年世界盃32強賽，日本以1比2不敵巴西。其後巴西在16強對挪威，以1比2敗陣，挪威晉級八強。按照上述日本魔咒規律，淘汰日本的巴西，其後被挪威淘汰，而淘汰巴西的挪威，正正有機會成為今屆冠軍。挪威的主力球員夏蘭特（Erling Haaland）作為今屆的「新丁」，首次參賽即殺入八強，更已在世界盃狂入七球，究竟這個日本魔咒會否再次應驗，球迷正密切關注挪威的後續表現，並在網絡掀起一番討論。

圖片來源：Getty image

該帖文隨即引來極多網民留言討論，不少人認為挪威雖第一次殺入半準決賽，但奪冠並非完全不可能，「佢呢期行運，係都唔奇」、「睇過一個預測話：巴西16強止步、阿根廷4強止步（唔太記得）、法國輸點球、冠軍係第一次入決賽嘅球隊」、「收到你，即刻all in」、「如果夏L第一屆就拎左，水手屋要入幾多三文魚？」、「麥巴比八年前都係第一次參加世界盃就奪冠」。

亦有部份網民覺得這個結論過於荒謬，純粹只是巧合，「由第一屆世界盃開始，只要淘汰過亞軍嘅球隊，最後都會攞冠軍」、「你咁樣計隊隊都比冠軍淘汰過」。

Opta Analyst：挪威奪冠概率飆升至 8.7%

根據Opta Analyst體育數據模型 針對 2026 世界盃淘汰賽的最新模擬演算法顯示，挪威在擊敗巴西後的即時奪冠概率已從小組賽前的 2.5% 飆升至 7.2%，絶對是今屆世界盃現階段最強的黑馬。

Opta Analyst截圖

資料來源：FIFA世界盃官網