世界最強電競室？Steam老闆5億美元遊艇曝光　網民笑：我有份畀錢

Gabe Newell（玩家暱稱「G胖」）日前斥資5億美元（約39.2億港元）打造超級豪華遊艇「Leviathan」，消息曝光後便引發熱議。近日，這艘遊艇的內部照片首度在網絡流傳，其中一間宛如電競館等級的遊戲室更瞬間成為玩家討論焦點，不少人看完後忍不住笑說：「Steam買遊戲和開箱的錢，原來都變成遊艇裝潢了。」



近期有網友在Reddit分享多張Leviathan內部照片，其中最吸睛的莫過於一間配置完整的電競空間。畫面中可以看到多名玩家坐在高階電腦前遊玩《CS2》，不少人第一眼還以為是Valve員工直接把辦公室搬到遊艇上。

美國電玩開發者基布・紐禾（Gabe Logan Newell／Gabe Newell，又稱G胖）的肖像照，拍攝於2020年2月26日，地點為華盛頓Valve公司辦公室。（Getty）

「G胖」價值5億美金豪華遊艇曝光 電競房齊玩《CS2》引熱議：

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不過，也有不少網友認為，照片中的人物更有可能只是官方拍攝宣傳時找來的模特兒，而非Valve員工本人，因此實際用途仍未獲得官方證實。

根據公開資訊，Leviathan全長364英尺（約111米），是目前全球排名第50大的超級遊艇。G胖於2025年委託荷蘭知名造船廠Oceanco打造這艘巨型遊艇，而這次曝光的遊戲室，也成為整艘船最受玩家關注的區域之一。

從流出的照片可見，這間電競室配置多達15台高階電腦，另外還設有2組賽車模擬器，幾乎就像把一座小型電競館直接搬上海上，無論多人連線或模擬賽車都能一次滿足。

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眼尖的玩家甚至認出，房內配置的人體工學椅採用的是Steelcase Gesture系列，單張搭配頭枕的售價約港幣18,000元。更有趣的是，原本常見的滾輪設計全數改成固定底座，不少網友猜測，這是為了避免遊艇航行時因海浪搖晃，導致椅子在室內四處滑動，甚至發生「人跟椅子一起漂走」的情況。

照片曝光後，Steam玩家也立刻開啟自嘲模式，留言區笑聲不斷。有人表示：「這些年開戰利品箱的錢終於知道去哪了。」也有人笑稱：「天花板那顆燈泡應該就是我出的錢。」、「全球玩家一起合資蓋了一間海上電競房。」還有人乾脆封它為「世界最貴的電競房」。

雖然這間遊戲室究竟是否真的會提供Valve員工使用，目前仍沒有官方說明，但光是豪華程度就已經讓不少玩家看傻眼。對許多人而言，G胖打造的不只是一艘遊艇，更像是一座漂浮在海上的頂級Steam玩家俱樂部。

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