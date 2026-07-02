世界盃另類防線！多倫多派限定安全套　大玩足球雙關語獲網民激讚

2026年世界盃正進行得如火如荼，各個主辦城市除了球場上的激烈交鋒，場外的另類宣傳也意外成為焦點。作為主辦城市之一的多倫多，當地衛生部門早前就出奇招，特別推出了6款以足球為主題的限定版安全套，並在市內免費派發。包裝上還大玩足球雙關語，希望藉著幽默的方式，向湧入當地的全球球迷推廣安全性行為。



一共6款的足球主題限定安全套。（Toronto Public Health）

足球術語變邪惡雙關語

據多倫多公共衛生局的官方公告，這次推出的6款限定版安全套設計巧妙融合了足球狂熱與性健康教育。包裝上印有多句將足球術語與性行為完美結合的雙關語標語，例如「Block those shots!（擋下那些射門！）」、「What a finish!（好一記漂亮收尾！）」等。

這批限定安全套目前已在多倫多市內多個指定地點免費提供，數量有限，派完即止。

衛生局在公告中特別提醒一眾狂熱球迷，不論是親身去球場觀賽、參加睇波派對、參與夏日音樂節，還是普通的夜生活狂歡，激情之餘都別忘了使用安全套保護自己。

官方同時引述醫學研究指出，每次進行口交、肛交或陰道交時使用安全套，能有效降低感染性傳播和血液傳播感染（STBBIs）、愛滋病毒（HIV）以及非預期懷孕的風險，是大型賽事期間不可或缺的公共衛生防線。

世界盃期間大批球迷與遊客湧入多倫多。（路透社）

美加多個城市築起健康防線

事實上，在大型國際體育賽事期間派發安全套並非新鮮事，例如每屆奧運的選手村都有大量供應的傳統。不過今次世界盃的最大亮點，在於發放對象並非場上對壘的球員，而是來自世界各地的觀光客與球迷，藉此大範圍推廣公共衛生觀念。

而且除多倫多外，美國多個主辦城市亦紛紛響應這股健康防線。費城在賽事期間除了提供免費安全套，還增設了HIV篩檢服務以及全面宣導暴露後預防（PEP）措施，密蘇里州傑克森郡則推出了「紅牌活動」，借用足球紅牌概念提醒大眾向性病及炎夏中暑說不，兼顧賽事熱潮與健康教育。

網民大讚幽默有創意

不少人被當局的幽默感逗樂，紛紛大讚「這太爆笑了」、「搞笑但很有創意」，甚至有人誇獎「哈哈，那些設計簡直絕了」，並笑言「我希望這個圖案真的有印在保險套上」。不過，這種破格的公共衛生行銷也讓部分網民感到不可思議，直呼「多倫多這到底是什麼鬼營銷」、「加拿大總有辦法把每件事都變得很有愛」，成功用一場體育盛事把嚴肅的性健康議題變得極具親和力。

另外有向來注重禮儀與傳統的日本網友，也紛紛感嘆東西方的文化大不同，打趣道「如果是在日本，公家機關若是使用『在臥室也得分』這種表達方式，恐怕會引發大肆騷動」。不過亦有人對其創意表示欣賞，笑稱「保險套的包裝上好像寫著『Block those shots(擋下那些射門)』之類的話，讓人覺得還挺有品味的」。