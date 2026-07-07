日本美術館「黑貓攻防戰」感動落幕　化身木雕由警衛護送入館圓夢

日本廣島縣尾道市立美術館曾因一隻黑貓與警衛的「攻防戰」風靡全球，逗趣場面令無數網友著迷。這段跨越七年的奇妙緣分，在2026年迎來最催淚的結局，曾多次試圖闖入美術館的黑貓Ken(Ken醬)與虎斑貓Gotchan，在知名雕刻家的巧手下化為木雕作品，更在警衛叔叔的護送下，正式「入館」圓夢。



日本尾道市美術館 X截圖

綜合日媒報道，自2017年3月起，尾道市立美術館因一隻黑貓Ken而聲名大噪，官方也有在社交平台X更新黑貓Ken的動態，牠屢次嘗試闖入館內，卻總被警衛馬屋原定雄溫柔攔下，畫面被館方拍下上傳後，瞬間席捲全球社交平台。隔年，茶虎貓Gotchan作為「援軍」加入，兩貓經常在自動門前與馬屋原伯伯展開拉鋸，甚至學會利用館外裝置物掩護、死守門縫，被網友笑稱為「頂尖特務」與「最敬業警衛」的千日戰爭。

日本尾道市美術館 X截圖

溫柔攔截背後的深情

外界雖視這場攻防為趣聞，但明眼人都看得出，Ken醬與Gotchan只是想找馬屋原伯伯撒嬌玩耍。2024年4月，Ken醬一度成功突破自動門防線，短暫踏入館內，卻仍被抱出，事件再度引發網絡熱話。然而，2025年9月，Ken醬離世的消息讓數萬名網友湧入美術館社群留言悼念，館方其後推出年曆紀念這隻曾溫暖無數人心的小貓。

木雕圓夢：Ken醬終於入館！

今年7月4日至9月6日，日本藝術家橋本美緒於尾道市立美術館舉辦木雕展，將Ken醬與Gotchan化為栩栩如生的木雕作品。開幕當天，當年負責攔截牠們的警衛馬屋原定雄，親自「護送」Ken醬的木雕進入館內，象徵牠終於跨越了那道被戲稱為「最終防線」的自動門，正式成為美術館的永恆住客。

日本尾道市美術館 X截圖

雖然Ken醬已離世，卻以另一種姿態永遠留在了牠曾奮鬥過的美術館，為這場延續七年的攻防戰畫下溫馨句點。而消息傳開後，昔日關注黑貓攻防戰的粉絲紛紛留言，感動表示「好感動，我一直記得他們的故事，還買了2026紀念桌上月曆，Ken醬，警衛伯伯親自帶你進美術館囉！」、「看到伯伯抱著黑貓雕像，有點鼻酸」、「Ken 跟伯伯真的太有愛了」。