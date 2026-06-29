真實版執事？日本首創女僕學校　29萬日圓學做全球頂級富豪管家

女僕都有得讀?日本執事協會宣布，將於7月28日開辦全日本首間「日本女僕學校」，同時創設官方認證的「女僕資格制度」，培養專業女僕所需的技能與職業素質。消息一出馬上在日本X上掀起熱議，不少網民表示，沒想到有組織居然要把二次元的女僕搬到真實職業上！

示意圖(model press.jp )

全日本首間女僕學校 教師全是富豪頂級服務前線工作者

綜合日媒報道，今次的女僕培訓課程，跟大家認知女僕Cafe的女僕，或者是一般家傭有極大分別。不以二次元娛樂或Cosplay為噱頭，這個課程著重培養一名專業豪宅女僕應具備的能力，而非單純教授打掃技巧。

協會表示，過去日本一直缺乏這類專門培育豪宅女僕的教育機構，因此才決定成立「日本女僕學校」。課程主要由現役高級管家親自執教，所有教學內容均由在富豪頂級服務前線工作、具備豐富實戰經驗的專家設計。在12堂密集訓練中，將會教授女僕應有的基礎人設與心理、頂級豪宅的清潔基礎與應用技術、以及行政管理基礎等等。

日本執事協會圖片

12堂線上課程收費29萬日圓 修畢課程或可獲引薦就業

第一期課程將以ZOOM線上授課形式進行，限額20位。雖然說是女僕，但其實入讀不限性別，招收對象不僅歡迎沒有任何女僕經驗的新手，也適合從事高端服務產業、上流客層相關工作的專業人士進修。學費29萬日圓（約港元$14,000)，成功修讀課程並通過考核的畢業學員，除了能獲頒官方證書外，還有機會獲得協會引薦就業。

不少網民對於高級女僕課程有不同意見，有人認為要花30萬日圓Zoom上課不划算，也有人好奇課程的目的，「這是打算把日本女性變成女僕，然後『外銷（出口）』到國外的計劃嗎？」，也有網民好奇跟女僕咖啡廳的形象完全不同，對於這類女僕有市場感到很意外。

IG@namolla_hotshow

日本執事協會（General Incorporated Foundation Butler Association Japan） 2024年成立，是日本高端私人服務、奢華款待（Hospitality）及富裕階層商務領域最具指標性的專業團體。該協會的核心使命與大眾熟知的動漫次文化完全無關，而是以致力於培養能在頂級豪宅、奢華飯店與私人招待所服務的專業執事（Butler）、女僕（Housemaid）及禮賓人員（Concierge）。