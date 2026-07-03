日女收100萬日圓假結婚！助中國男騙取日本居留權　涉案男女被捕

日本市役所的窗口，最容易給人一種錯覺：只要表格填得對，事情就算辦成了。住址、姓名、出生年月、印章，工作人員低頭核對，旁邊的人安靜等號。很多在日本辦過手續的人都知道，這裏的窗口不會一上來就像審訊室一樣盤問你。材料形式上齊全，流程往往先往前走。可這套平靜有個前提。你交上去的東西，是真的。



CBC新聞6月23日報道，岐阜縣警方逮捕了一名36歲的中國籍男子和一名25歲的日本女性。兩人被懷疑在去年向岐阜縣瑞穗市役所提交了虛假的婚姻屆。日媒標題裏最扎眼的一句話，是男方面對調查時說的「日本で長く働くための資格が欲しくて偽裝結婚した」，意思是「因為想要能在日本長期工作的資格，所以假結婚了」。

被捕的男子叫王志剛，36歲，中國籍，住在東京都，職業不詳。女方叫鈴木理胡，25歲，是岐阜縣瑞穗市的公司職員。警方懷疑，兩人去年向瑞穗市役所提交了虛假的婚姻屆。

這不是「感情後來變了」的問題，也不是普通跨國婚姻裏常見的家務糾紛。報道裏的關鍵點很明確：兩人已經承認嫌疑。王嫌疑人還供述，自己想要能夠在日本長期工作的資格，於是進行了偽裝結婚。

日本的婚姻屆，和中國讀者熟悉的「領證」不太一樣。中國是去民政部門登記，拿到結婚證；日本則是向市區町村役所提交婚姻屆，戶籍系統隨之變動。手續本身看起來沒那麼有儀式感，卻直接關係到法律身份。

麻煩就在這裏。對外國人來說，和日本人結婚以後，可以申請「日本人的配偶者等」這一類在留資格。它不是自動發放，也不是遞了婚姻屆就萬事大吉，但相比許多工作簽證，限制確實少很多。工作簽證要看學歷、職業類別、僱傭關係、公司材料；配偶者身份的審查重點，則會轉向婚姻是否真實、共同生活是否成立。

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所以，假結婚在日本不是小聰明。市役所受理婚姻屆，只是戶籍手續的一環；入管審查在留資格，看的又是另一套材料。兩個人怎麼認識、交往多久、是否同住、生活費怎麼分擔、雙方家人是否知道，聊天記錄、照片、住址、納稅記錄，都可能被拿來核對。日本社會相信文件，但入管不至於只看一張紙就相信一段婚姻。

這次報道裏，真正讓事情變味的，是「ブローカー」。日文裏的ブローカー，在這種案件裏就是中介、掮客的意思。CBC報道說，兩人是通過中介認識的。王嫌疑人至少向中介支付了200萬日圓（約10萬港元），警方認為鈴木嫌疑人獲得了100萬日圓（約5萬港元）以上的報酬。

按現在匯率粗略算，200萬日圓大約9萬多人民幣，100萬日圓大約4萬多人民幣。這個數字一出來，事情就不再像兩個人私下亂填一張表，而更像一條圍繞身份、金錢和手續漏洞運轉的小鏈條。

日本網友看到這種新聞，通常不會只罵「假結婚」三個字。有人會說：「本當に結婚している外國人配偶者まで疑われる」，意思是「連真正結婚的外國配偶也會被懷疑」。也有人會說：「役所で受理されても入管は別」，市役所受理了，入管那邊是另一回事。還有人會直接罵：「在留資格を金で買うな」，別用錢買在留資格。

這些話不好聽，但很貼近日本社會的實際感受。日本是一個特別依賴手續信任的國家。住民票、戶籍謄本、印鑑證明、納稅證明，一張張紙把人的身份、住址、家庭關係和信用串在一起。窗口人員不會把每一個來辦事的人都先當成騙子，這本來是社會運行成本低的一面。可一旦有人把這種信任當成漏洞，後果往往不是「抓到這兩個人就結束」。

後面的人會一起變麻煩。真正的跨國夫妻，本來就要準備不少材料。尤其是年齡差較大、交往時間短、收入不穩定、兩地分居，或者語言溝通看起來不自然的夫妻，更容易被細問。假結婚案件越多，審查越容易收緊。最後付成本的人，未必是鑽漏洞的人，反而可能是那些老老實實在一起生活的人。

這也是在日華人看到這類新聞會彆扭的地方。新聞裏的嫌疑人是具體個人，可社會印象常常沒那麼精細。一個人交了假材料，最後在窗口被多看兩眼的，可能是一群中國人。一個人用錢買「婚姻」，最後被連帶懷疑的，可能是真正結婚、真正一起過日子的外國配偶。

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當然，這件事仍要以警方調查和後續司法程序為準。現在原文確認的事實是：王志剛和鈴木理胡涉嫌向瑞穗市役所提交虛假婚姻屆；兩人承認嫌疑；王嫌疑人稱是為了取得在日本長期工作的資格；兩人通過中介認識；王嫌疑人至少向中介支付200萬日圓；鈴木嫌疑人疑似獲得100萬日圓以上報酬。

其他東西，原文沒寫，就不能替它補。但光這些事實已經夠了。日本很多制度平時看起來溫和，是因為它默認大多數人不會亂來。市役所窗口不是刑偵現場，工作人員不會把每份婚姻屆都當作騙局來拆。可一旦有人把婚姻、在留資格和中介費綁成一門生意，系統的反應通常不是「下次抓準一點」這麼輕，而是讓手續變得更細、更慢、更不信任人。

在日本生活，最怕的不是規則寫得複雜，而是你以為它只是紙面規則。婚姻屆是一張紙。在留資格也是一張卡。可這兩樣東西背後，是一個人能不能留下來工作、能不能租房、能不能建立家庭生活。拿它們做交易，聽上去像捷徑，最後可能換來的只是警察上門。

以後真正相愛的人再去遞材料，窗口多問兩句，入管多要幾張證明，也不能全怪人家敏感了。

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