AV女優哭訴出國獨旅遭遣返　蒼井空曾被海關認出　靈機一觸即解窘

21歲的日本成人女演員福田悠亞（福田ゆあ），最近經歷了她人生中最離譜的一次旅行。一場嚮往已久的獨自旅行，變成了6小時的牢房噩夢。



福田悠亞是日本知名片商旗下的當紅藝人，在社群平台X（前稱Twitter，推特）上有近9萬名粉絲追蹤。前幾天她滿心期待地搭了16小時飛機，獨自一人飛到新西蘭，打算來個5天4夜的自助旅行，好好享受大自然。

日本前人氣AV女優蒼井空入境中國大陸時曾被海關認出，「幫他們簽了名之後，就那樣安安靜靜地入境了」。（圖／翻攝自X@蒼井空）

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結果呢？落地還沒喘口氣，就直接被海關盯上了。她被帶進小房間，接受了長達6個多小時的嚴厲審問，還被要求做毒品檢測。這還沒完——現場突然湧進來大約10名警察，二話不說把她的行李全部沒收，直接把她關進了一間拘留室。

福田悠亞在裏頭嚇得大哭了一場。折騰了老半天，最後新西蘭當局還是拒絕她入境，直接把她強制遣返回日本。

很多人可能會猜，是不是因為她成人女演員的身份被認出來了？其實不完全是。

福田悠亞事後解釋說，她出發前確實訂好了機票、酒店和觀光巴士。但她這個人旅行不喜歡被死板的時間表綁死，就想放慢節奏、隨興走走看看，所以沒有安排詳細的每日行程，也沒有提前預約當地活動。

偏偏就是因為「行程不夠具體」，新西蘭海關認定她無法充分證明自己是來觀光的，直接把她擋在門外。

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福田悠亞這次被遣返，氣得她在網上發了牢騷。她直言，部份同行以觀光名義出國從事賣春的活動，導致海關對日本年輕單身女性的警戒心大幅提高。她呼籲大家遵守各國法律，不要因為個人行為連累其他守法旅客。

事實上，去年就曾有其他日本女優或者素人在海外從事賣春等行為被查處，遭到遣返。這些事件疊加在一起，使得國際間對日本年輕單身女性的入境審查變得愈來愈嚴格。

福田悠亞無奈地說，她每個月的夢想就是出國旅行、接觸不同文化、結交新朋友。現在護照上多了被遣返的記錄，以後去其他國家可能都會被嚴格審查，這讓她對未來旅行充滿了擔憂。

這起事件也驚動了前輩蒼井空。蒼井空看到新聞後忍不住驚呼：「到底是怎麼被認出來的啊？」她分享說，自己因為藝名和本名不同，過去通關時很少被認出。但她坦言，有一次入境時確實被海關認出了身份。

當時氣氛有點緊張，蒼井空靈機一動，當場給海關人員簽了個名，結果對方就放她走了，她就這麼低調地順利通關。

蒼井空還透露，她在入境卡上的職業欄都是老老實實填「演員」。她坦言，現在各國對「年輕單身女性」的審核標準真的愈來愈嚴了，光口頭說自己是來旅遊的遠遠不夠，必須拿出足夠的證明文件。而且入關時的穿著打扮、整體形象都可能成為審查重點。她還提到自己之所以很少被攔，可能因為她通常素顏、穿運動服入境，整體形象比較樸素自然。

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日本知名論壇「2ch」的創始人西村博之也轉發評論了這件事。他說：「給那些覺得拍成人片很賺錢的人提個醒——一旦被海關發現從事該行業，就有可能無法入境，甚至被關進拘留室。就算你抗議抱怨，人家也不會理你。」

西村博之還指出：入境管理人員對於那些穿著過於華麗、攜帶大量奢侈品的年輕女性，往往會保持更高的警惕。如果沒辦法清楚證明自己的職業和收入來源，很容易被懷疑是出國從事與簽證不符的活動。

他最後強調，一旦被某個國家拒絕入境留下記錄，以後申請美國等國家的簽證會變得非常棘手，這個代價不可忽視。

雖然被折騰得夠嗆，但福田悠亞事後倒是挺豁達的。她在回日本的飛機上拍了張夜空照報平安，說她並不怪新西蘭官方。她認為入境審查嚴格是為了維護國家安全和社會治安，是每個主權國家的正當權利。她還誇新西蘭是個很棒的國家，臨走前看到的月亮很漂亮，最後是笑著跟警察說再見的。

她也希望自己的遭遇能提醒更多人，出門前一定要做好充分準備。

這起事件給所有喜歡獨自旅行的人敲響了警鐘。不管你從事什麼職業，出國前一定要做足功課。訂好機票、酒店只是基本，最好把每天的行程安排、活動預約記錄、住宿確認單、回程機票等資料都打印出來隨身攜帶，讓海關人員相信你就是來觀光的，而不是另有目的。

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