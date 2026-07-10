華永會招聘客戶服務主任月薪35K　大學畢業/DSE+3年經驗均可申請

香港就業市場競爭激烈，不少求職者均尋求穩定且福利優厚的職位。華人永遠墳場管理委員會（華永會）近日公開招聘客戶服務主任，月薪最高可達$35K並附設約滿酬金、醫療保險及進修資助等福利，吸引不少求職者關注。



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今次招聘的客戶服務主任（Customer Services Officer）學歷要求並不高，申請者只需大學學位，又或者DSE學歷加滿三年工作經驗的均可申請，工作時間為上午9時至下午5時，每兩週排班輪休3天，須穿著制服，月薪最高可達35,080元！有興趣的朋友仔記住把握機會，盡快遞交申請。

華人永遠墳場管理委員會−客戶服務主任

月薪：可達$35,080

入職條件：

1. 持有大學學歷畢業

2. 非大學學歷但具備至少3年工作經驗者亦予考慮。

3. 具備物業管理、屋苑管理、客戶服務或場地營運相關工作經驗者優先。

4. 具備良好的團隊合作精神、人際溝通技巧、自我激勵能力與積極主動性。

5. 具備良好的專案管理能力，能獨立工作並承受工作壓力。

6. 精通MS Office（包括Word、Excel及PowerPoint）及中英文電腦文書處理。

7. 具備其他資歷或工作經驗較淺的應徵者，將被考慮聘任於其他合適職位。

主要職責：

1. 透過櫃檯服務、電話、電子郵件及書信等管道，提供高效且優質的客戶服務，包括處理查詢與投訴。

2. 協助本局設施與服務的開發、推行及推廣。

3. 為客戶及公眾人士在使用本局的電腦系統和應用程式時提供支援。

4. 協助審視並優化本局的設施與服務。

5. 提供指派的行政與營運支援。

6. 承接臨時交辦的任務。

7. 須穿著制服。

8. 工作時間為上午9時至下午5時；每兩週排班輪休3天。

福利待遇：

1. 月薪最高可達港幣35,080元（視乎工作經驗及資歷而定）。

2. 約滿酬金。

3. 14至18天有薪年假。

4. 員工及家屬醫療保險。

5. 進修資助。

申請方法：

申請人需填妥華永會職位申請表，並連同詳細履歷，經電郵（hr@bmcpc.org.hk）或郵寄方式遞交至香港灣仔皇后大道東213號胡忠大廈34樓）。

應徵者需於電郵標題或信封面上清楚註明申請職位名稱。

截止申請日期：2026年7月14日