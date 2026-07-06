政府工招聘｜10大職位空缺最低中三學歷！海關/醫衞局月薪35K起

新一期政府工招聘！這次合共釋出10個政府部門職位空缺，涵蓋香港電台、香港海關、司法機構、及公司註冊處等。學歷與資歷要求亦非常寬容，由中三程度至大學學位不等。當中既有按公務員試用條款聘用的長期職位，亦有非公務員合約工。不少職位待遇極具吸引力，其中香港電台招聘的高級機構傳訊主任起薪點更高達$74K！不論想投身穩定的公務員行列，還是發展創意文職，有意投考的朋友切勿錯過！



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1. 香港警務處-技術主任(電機)

月薪: $25,115起

截止日期 ：10/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須：

(a) 持有由香港任何一所理工學院／理工大學，或香港專業教育學院／科技學院／工業學院頒發的電機或電子工程文憑或高級證書，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科成績達第2級或以上，或具備同等學歷，並能以中、英文溝通；以及

(c) 在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

(a) 繪製電訊、電機及電子、結構及機械圖則，以供電腦輔助設計系統策劃／評估／招標承辦／實施項目；

(b) 為通訊設施籌劃和制訂屋宇裝備要求；

(c) 進行工程計算工作和備存技術報告及記錄；

(d) 進行實地視察和負責實地工程測量；

(e) 負責操作和控制工作進度、工作及方法研究、項目測試／驗收，以及設計夾具及固定裝置；以及

(f) 協助訓練見習技術主任(電機)(如有)。

(註：可能須不定時和在戶外工作。)

薪酬:

總薪級表第9點（每月25,115元）至總薪級表第 22點（每月49,230元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須在2026年7月10日或之前透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請，或於Google Play、Apple App Store及華為應用程式市場下載「香港警察招募App」作出申請。

申請表格如資料不全，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，或沒有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在下述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請概不受理。

申請人須在申請表格上詳細列明其學歷、技能及工作經驗，並須在2026年7月17日或之前把以下所需的證明文件副本，包括（一）學歷資格（包括中國語文及英國語文科成績）的證書和修業成績表副本；及（二）工作經驗的證明文件副本，電郵至appointments-unit-p-a@police.gov.hk。申請人須於電郵標題註明申請的職位名稱及網上申請編號，並於證明文件副本每一頁註明網上申請編號。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約八至十個星期內接獲通知。如遇到申請眾多等情況，可能需時稍長。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

👉👉👉技術主任(電機) 詳情

2. 懲教署-工藝導師(皮革工藝)

月薪: $40,495起

截止日期 ：16/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須

(a)完成有關皮革工藝或製鞋行業的學徒訓練或院校訓練課程，並能出示證明，顯示具有皮革製品或製鞋生產方面的相關工作經驗。有關的訓練和工作經驗合共不得少於十年；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過皮革工藝的技能測驗；以及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

主要負責

(a)督導轄下職員執行職務；

(b) 監管懲教設施內的在囚人士，以及訓練、指導他們從事皮革品或皮鞋生產；

(c)監管工序包括但不限於皮革品或鞋面縫紉、鞋品成型、製格、製成品整理及包裝、生產計劃及排程、品質保證、物料預算、生產機器設備操作及保養；

(d)擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(e)執行職業安全與健康守則及相關規例；以及

(f)執行其他指派職務。

註：獲聘人士須受《監獄條例》約束，以及須要穿著制服或須輪班當值，或在偏遠地區工作及在部門宿舍居住。

薪酬：

紀律人員(主任級)薪級表第5點(每月40,495元)至紀律人員(主任級)薪級表第15點(每月68,720元)。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須於2026年7月16日或之前透過公務員事務局的G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk ) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

申請人如獲安排參加皮革工藝的技能測驗，通常會在截止申請日期後約兩個月內接到通知。如申請人未獲邀參加上述測驗，則可視作經已落選。

👉👉👉工藝導師(皮革工藝) 招聘詳情

3. 司法機構（行政支援部）-法庭二級傳譯主任

月薪: $34,075起

截止日期：17/07/2026 17:00:00

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入職條件:

申請人必須

(a) 持有香港任何一所大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 符合語文能力的要求，即在綜合招聘考試兩份語文試卷（中文運用及英文運用）取得「二級」成績，或具備同等成績；能操流利英語和粵語（如亦能操流利普通話者更佳）；

(c) 在綜合招聘考試的能力傾向測試中取得及格成績；及

(d) 在「基本法及香港國安法測試」（學位／專業程度職系）取得及格成績。

職責：

法庭二級傳譯主任主要負責以下工作－

(a) 在裁判法院及各審裁處擔任英語、粵語及普通話傳譯工作；

(b) 核證法庭文件的譯本；及

(c) 翻譯法庭文件及司法機構文件。

（註：已精通普通話之獲聘者將須負責普通話傳譯工作。尚未精通普通話之獲聘者則須於受訓後負責普通話傳譯工作。）

薪酬：

總薪級表第14點（每月34,075元）至總薪級表第27點（每月63,100元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用期限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人須於2026年7月17日（星期五）香港時間下午五時正或之前，透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(www.csb.gov.hk)作網上申請。逾期遞交、資料不全、或未經公務員事務局的G.F.340網上申請系統遞交的申請表格及補充資料將不獲考慮。

申請人於現階段毋須提交任何有關學歷、綜合招聘考試成績、「基本法及香港國安法測試」成績及工作經驗的證明文件。然而，申請人須於稍後階段提交相關證明文件的副本及出示正本，以供審查。

👉👉👉法庭二級傳譯主任招聘詳情

4.文化體育及旅遊局-經理(電影製作)

月薪: $35,080

截止日期：19/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須

(a) 持有由本港大學頒授的學士學位，或具備同等學歷；

(b) 取得香港中學會考或香港中學文憑考試中國語文科及英國語文科第3級或以上的成績或同等學歷 [註] ；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少三年在電影製作／電影發行／電影製作會計安排的工作經驗。曾在政府／半官方機構／公營服務界別工作更佳；

(d) 具備良好組織、人際關係和解難能力，並能在壓力下獨立地完成工作；

(e) 中英文書寫能力良好，能操流利粵語、普通話及英語；以及

(f) 精通應用軟件，包括中英文文書處理、Microsoft Word、Excel、PowerPoint及編輯軟件等。

[註：政府在聘任非公務員合約僱員時，2007年之前的香港中學會考中國語文科及英國語文科(課程乙)「C級」的成績，在行政上會獲接納為等同2007年及之後香港中學會考中國語文科及英國語文科「第3級」的成績。]

職責：

(a)協助處理電影發展基金下有關電影製作的所有計劃的申請，包括審核申請、對申請進行初步評審、安排業界評審員／評審小組進行評審，監察進度；以及為進行中的電影計劃提供意見；

(b) 監察電影發展基金下獲批電影計劃的發行，並跟進電影計劃的銷售收入的分配及收款報表；

(c) 審核獲電影發展基金資助的電影計劃的審計帳目，如發現有任何異常之處，須與相關各方進行澄清；

(d) 協助銷售政府在電影發展基金下所持有的電影計劃;

(e) 進行研究及協助推行電影發展基金下的新措施;

(f) 執行一般行政及支援工作，例如更新資料庫、編製統計數據的報表、草擬文件／簡報／新聞稿，以及處理公眾查詢等；

(g) 為電影局及其小組委員會提供秘書處支援；以及

(h) 執行上級指派的其他職務。

註：

(1)遇有職務需要，受聘人或須不定時及逾時工作(包括在星期六、星期日及公眾假期工作)。

(2)入選的申請人須參加筆試及／或面試。

薪酬及福利:

港幣35,080元

(a)受聘人如能圓滿履行合約，而期間工作表現及行為一直良好，可在合約期結束後獲發酬金。如獲發酬金，酬金數額連同政府按照《強制性公積金計劃條例》(第485章)的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的任何供款，會相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的15%。

(b)受聘人可享有14天有薪年假。受聘人在符合《僱傭條例》(第57章)規定的適當情況下，可享有休息日、法定假日(或代替假日)、年假、病假等。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按非公務員合約條款聘用，為期24個月。

申請手續:

申請人必須以申請表格，即通用表格第340號(7/2023修訂版)，提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

己填妥及簽署的申請表格連同(i)學歷(包括中國語文及英國語文科成績、學位證書及正式的修業成績表)及(ii)工作證明副本，必須於截止申請日期或之前，以PDF 檔案形式電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請在電郵標題註明所申請職位的名稱。以郵寄或傳真方式遞交的申請將不獲接納。

此外，申請人也可通過公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)遞交申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期或之前，把相關文件副本(見上文)，以PDF 檔案形式電郵至recruitment@ccidahk.gov.hk。請於電郵標題及每頁證明文件的副本上註明網上申請編號。

逾期遞交的申請或資料不完整或不清楚的申請，將不獲受理。申請人如獲甄選參加筆試及／或面試，通常會在截止申請日期後六至八個星期內接獲通知。申請人如沒有獲邀參加筆試及／或面試，可視作落選論。

👉👉👉經理（電影製作）招聘詳情

5. 香港海關（貿易關係及公共傳訊科）-社交媒體主任

月薪: $35,080

截止日期：15/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須

(a) 持有由香港任何一所大學所頒授的藝術、設計、市場學、中國語文或文學、創意媒體、視覺傳達、平面設計、新聞與傳播或廣告的學士學位，或同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績；

(c) 在取得相關學歷後，具備最少兩年全職設計、專業攝影、影片製作、多媒體、廣告、社交媒體操作的工作經驗為佳。具備電影、電視節目或影片拍攝幕前經驗者會獲優先考慮；

(d) 具備良好的溝通及表達技巧，能以廣東話、普通話及英語有效溝通；

(e) 熟悉電腦應用，包括MS Word、Excel 及 Powerpoint；及

(f) 熟悉電腦應用，包括但不限於Adobe Creative Cloud 軟件(例如 Photoshop、Illustrator、InDesign、Premiere Pro及After Effects)。熟悉其他相關多媒體製作工具及人工智能設計工具更佳。

職責：

(a) 為部門的推廣項目、社交媒體及活動設計及製作宣傳品，包括海報、紀念品、短片、動態圖像、視覺特效及資訊圖像；

(b) 撰寫社交平台帖文內容；

(c) 與香港海關各科系、其他政府部門或製作公司協調及聯絡，以推行宣傳活動或社交媒體的推廣計劃；

(d) 籌辦宣傳活動或推廣項目；及

(e) 按上級人員指示執行其他職務。

(註：獲取錄者或需戶外工作、逾時工作及 / 或不定時工作，包括星期六、星期日、法定假日及公眾假期。)

薪酬:

月薪港幣35,080元

聘用條款:

獲聘用者將會按非公務員合約條款聘用，合約期為一年。續約與否視乎部門的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的 G.F. 340 網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。

(b) 申請人必須在截止申請日期或之前把 (i) 學歷資格的證書和修業成績副本(包括載有中國語文科及英國語文科成績的證書和修業成績副本)、(ii) 工作證明副本及(iii) 註(2)所述的作品集電郵至pcsd_otpc@customs.gov.hk。請在電郵標題中註明「申請社交媒體主任職位」及你的網上申請編號。學歷證明及工作證明如資料不全或以親身、郵寄或傳真方式遞交，概不受理。

(c) 申請人或須參加首輪面試及／或最終面試。如申請人在截止申請日期後約十二星期內未獲邀參加首輪面試，則可視作經已落選。

(d) 由於邀請信及通知將以電郵方式發出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱電郵，以確保邀請信及通知妥為收悉。

👉👉👉社交媒體主任招聘詳情

6. 社會福利署-註冊護士

月薪: $35,080起

截止日期：09/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須–

(a)持有香港護士管理局頒發的註冊證明書（第I部），或具備同等資格；

(b)持有香港護士管理局頒發的有效執業證明書；以及

(c)符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科取得第2級或以上成績，或具備同等學歷；並且能操流利粵語。

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責：

主要負責–

(a)巡查院舍，建議院舍應採取的改善／糾正措施，並監察這些措施的推行情況，從而根據相關的發牌計劃發出牌照；

(b)執行一般護理職務，對象包括殘疾或智障人士、需要照顧和保護的兒童及青少年罪犯等，以及在需要時督導其他職員，並向他們提供有關醫療及家居護理的建議和指引；以及

(c)就標書及合約監察的相關醫療事項提供協助。

(註：

(i)或須不定時工作和擔任輪班、候召或候命值勤的職務；

(ii)或須穿着制服（免費提供）；以及

(iii)可能被調派不同地點工作。)

薪酬:

總薪級表第15點（每月港幣35,080元）至總薪級表第25點（每月港幣56,450元）

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人須在申請表格內詳列在取得資歷後的相關工作經驗及其在註冊護士名冊內的註冊編號（如適用）。

持有本地院校／香港考試及評核局所頒授學歷的申請人，在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。至於持有非本地學歷的人士，則須於二零二六年七月十六日或之前把所需的修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本電郵至 recruitment@swd.gov.hk，並在電郵標題及文件副本的每一頁註明網上申請編號。

申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，或沒有提交相關證明文件副本，或相關證明文件副本在上述日期之後才收到，或所遞交的證明文件不足，有關申請將不獲受理。

申請人如獲邀參加面試，通常會在截止申請日期後約五至八個星期內接獲電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

👉👉👉註冊護士招聘詳情

7. 醫務衞生局-中醫藥主任

月薪: $64,780

截止日期：10/07/2026 23:59:00

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入職條件:

申請人必須在截止申請日期前 –

(a) 持有本港大學頒授的學士或深造學位，或同等學歷；

(b) 持有本港或本港以外的中醫藥相關的學術或專業資格；

(c) 具備最少6年與中醫藥相關的全職經驗，如服務發展、臨床執業、藥事管理、行政、科研、教育、公眾教育、宣傳及／或貿易等；

(d) 熟悉國家與本地中醫藥發展政策，包括香港《中醫藥發展藍圖》及跨專業協作措施；以及

(e) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績（見註1）。

符合下列條件的申請人將獲優先考慮 –

(a) 具備公共衞生、醫療管理、臨床流行病學、循證醫學或監管科學的深造學位；

(b) 具備公共衞生、醫療管理、臨床流行病學、循證醫學、監管科學或中醫藥服務發展的相關工作經驗，特別是在制訂臨床指引及臨床路徑、制訂或應用臨床指引方法學標準、進行中西藥相互作用研究／大數據研究，或中醫藥醫療服務研究等領域具備方法學及技術專長；

(c) 熟悉香港的醫療體制，包括醫療機構架構與流程、專業規管，及跨專業協作機制；

(d) 具備與本地、內地及國際中醫藥持份者在技術或方法學事宜上聯絡的經驗；以及

(e) 操流利普通話（見註2）。

註1：政府在聘任時，2007年前的香港中學會考中國語文科和英國語文科（課程乙）「E級」成績，在行政上會分別視為等同2007年或之後香港中學會考中國語文科和英國語文科「第2級」成績。

註2：申請人須在申請表的「學歷」欄內註明普通話水平。

職責：

主要職務和職責如下：

(a) 為中醫藥處提供專業、技術及行政支援，並協助落實《中醫藥發展藍圖》或政府政策中有關香港中醫藥發展的各項措施；

(b) 協助推行與中醫藥法規框架、中醫藥專業發展及中醫與其他醫療專業人員之間跨專業協作的相關政策；

(c) 協助在基層、第二層及第三層醫療層級推行具質素及臨床效益的中醫藥服務；

(d) 協助支援與真實世界證據相關的大數據研究項目；

(e) 協助與本地、內地及國際中醫藥界持份者就中醫藥服務發展、教育及科研等事宜聯絡；以及

(f) 履行其他由上級指派的職務。

薪酬及福利:

月薪港幣64,780元

(a) 受聘人如能圓滿完成合約，可獲發約滿酬金。該筆酬金(如獲發放)，加上政府根據《強制性公積金計劃條例》的規定為受聘人向強制性公積金計劃所作的供款，將相等於受聘人在合約期內所得底薪總額的10%。

(b) 在適當情況下，受聘人可獲給予不低於《僱傭條例》規定的休息日、法定假期、年假、分娩假期、侍產假和疾病津貼。

聘用條款:

獲取錄者會按非公務員合約條款聘用，為期一年。續約與否，視乎本局的服務需要及受聘人的工作表現而定。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(b) 申請如逾期遞交或資料不全，或並非使用指定申請表格，或以親身、郵寄、傳真或電郵方式提交，有關申請將不獲受理。

(c) 申請人必須在申請表格上詳列有關的學歷╱專業資格及工作經驗。在現階段毋須遞交修業成績表╱文憑╱證書╱其他證明文件副本。

(d) 申請人必須在申請表格上清楚填寫個人的電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六個星期內接到電郵通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

👉👉👉中醫藥主任招聘詳情

8. 醫務衞生局-行政助理(資源管理)

月薪: $35,080

截止日期：16/07/2026 23:59:00

AI生成

入職條件:

申請⼈須：

(a) 持有本港⼤學頒授的學⼠學位，或具同等學歷，修讀⼯商管理、語⾔研究或相關學科者可獲優先考慮；

(b) 符合語文能⼒要求，即香港中學文憑考試或香港中學會考的中國語文科及英國語文科成績達第3等級或以上 (註1)，或具同等成績；

(c) 在取得上述學歷後，擁有至少兩年全職在政府或大型公共機構從事行政/管理工作的經驗 (註2)；

(d) 中英語文講寫俱佳，以及具備極佳的聯絡、組織和人際溝通技巧；

(e) 具備良好的電腦操作知識，包括使用MS Word、Excel、PowerPoint及中英文文書處理；以及

(f) 能夠在緊迫的期限內完成⼯作。

職責：

(a)為政府部門在衞生政策領域內的資源管理事宜提供支援；

(b)協助協調本局工程項目相關報表的編製；

(c) 進行資料編寫和分析，並協助起草/準備各類報告和資料；

(d) 提供行政支援，包括支援各類會議；以及

(e) 執⾏上級指派的其他職務。

薪酬及福利:

每⽉港幣35,080元

(a) 獲錄⽤者如圓滿履⾏合約、⽽期間⼀直表現理想兼⾏為良好，可獲發約滿酬⾦。該筆酬⾦，連同政府按照《強制性公積⾦計劃條例》的規定為受聘⼈向強制性公積⾦計劃所作的供款計算，將相等於合約期所得底薪總額的10%。

(b) 根據《僱傭條例》的規定，按適當情況，可享有14天年假、休息⽇、法定假⽇、產假/侍產假和疾病津貼。

聘用條款:

獲錄⽤者將會按非公務員合約條款聘⽤，合約期1年。續約會視乎服務需要及受聘⼈的⼯作表現。

申請手續:

(a) 申請⼈必須透過公務員事務局的G.F.340網上申請系統(https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請如逾期遞交或資料不全，或並非使⽤指定申請表格，或以親⾝、郵寄、傳真或電郵⽅式提交，有關申請將不獲受理。

(c) 在現階段毋須遞交修業成績表／文憑／證書／其他證明文件副本。

(d) 申請⼈必須在申請表格上清楚填寫個⼈的電郵地址。申請⼈如獲甄選參加招聘考試及／或遴選⾯試，通常會在截⽌申請⽇期後約六⾄八個星期內接到電郵通知。如申請⼈未接獲通知電郵，則可視作落選。

👉👉👉行政助理(資源管理) 招聘詳情

9. 香港電台-高級機構傳訊主任

月薪: $74,345

截止日期：13/07/2026 23:59:00

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入職條件:

(a) 持有香港學士學位，以主修新聞與傳播、市場、公共關係或其他相關學科為佳，或具備同等學歷；並擁有最少8年在取得上述學歷後的全職媒體或新聞相關的工作經驗，當中需涵蓋企業傳訊、公共關係及市場推廣方面的工作；及

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科及英國語文科考獲第3級或以上成績，或具備同等成績[請參閱註(1)]。

申請人如

(i) 具備卓越的人際關係及溝通技巧，以及良好的英語及中文（包括粵語及普通話）溝通及書寫能力；以及

(ii) 熟悉本地傳媒機構的運作，並已建立良好關係

則更為理想。

職責：

(a) 策略地制訂和執行宣傳計劃，以提升香港電台企業項目及品牌的正面曝光；(b) 擬訂並落實持份者溝通方案，與政府部門、立法會議員、政黨等不同持份者保持緊密溝通聯繫，確保企業的信息能夠及時、有效和持續地傳播；(c) 為管理層草擬及撰寫工作計劃、簡報、投稿、信件等各類文稿；(d) 密切監察社會輿情，評估可能影響企業的議題，必要時擬定管理方案並提出應對措施；(e) 執行其他相關工作。

[註：須不定時／通宵工作，並在周末、周日及公眾假期期間工作；及在颱風、黑色暴雨警告、「極端情況」及其他緊急情況下工作。]

薪酬及福利:

月薪港幣74,345元

受聘人如能圓滿地完成合約，並在合約期內一直維持良好的工作表現及行為，將可獲發約滿酬金。約滿酬金連同政府向強制性公積金計劃供款的金額相等於底薪總額15%。受聘人亦可享有不低於《僱傭條例》規定而又適用的休息日、公眾假期、年假、產假、侍產假和疾病津貼。

聘用條款:

獲取錄的申請人會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。成功通過試用期者將獲當局考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請手續:

申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (https://www.csb.gov.hk) 作網上申請。申請書如資料不全或以親身、郵寄、傳真或電郵方式遞交，概不受理。如申請人未能提供所需文件，其申請亦不會受理。申請人請盡量於申請書內提供電郵地址。如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約六至八個星期內接到通知（以電郵或郵寄方式）。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

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10. 公司註冊處-註冊助理

月薪: $21,220起

截止日期：13/07/2026 23:59:00

AI生成

入職條件:

申請人須：

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第3級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港高級程度會考兩科高級程度科目考獲E級或以上成績，以及在香港中學會考另外三科考獲第3級／C級或以上成績，或具同等學歷；

(b) 符合語文能力要求，即在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科考獲第2級(註 3)或以上成績，或具同等成績；並能以中文和英文溝通；

(c) 具有一年全職工作經驗，具公司秘書／合規審查或會計工作經驗者優先；及

(d) 熟悉一般辦公室電腦軟件╱操作，如：MS Word, Excel 及中文輸入法。

職責：

獲取錄的申請人主要負責公司註冊處各組別的基層運作，包括處理與公司條例有關的文件及個案、參與資訊科技發展計劃、解答公眾查詢、進行合規視察及協助管理文書及輔助人員等，亦可能需要執行外勤工作。

薪酬及福利:

月薪港幣21,220元

(a) 受聘人如在合約期內工作表現和行為良好，在合約完結時，可獲得約滿酬金，金額與政府按《強制性公積金計劃條例》(第485章)為受聘人向強制性公積金計劃的供款相加後，會相等於受聘人在合約期內支取的基本薪金總額的15%。

(b) 受聘人可在符合《僱傭條例》規定的適當情況下，享有14天年假、休息日、法定假日(或代替假日)、產假/侍產假和疾病津貼。

聘用條款:

獲取錄的申請人將按非公務員合約條款受聘，為期一年。 視乎運作需要及受聘人的工作表現，受聘人或可獲續約機會。

申請手續:

(a) 申請人必須透過公務員事務局的G.F. 340網上申請系統 (http://www.csb.gov.hk) 作網上申請。

(b) 申請人須於截止申請日期或之前把學歷及語文能力要求證明的證書及工作經驗證明文件的副本電郵至recruitment@cr.gov.hk，並清楚註明標題為「申請註冊助理職位」，並在電郵中註明網上申請編號。

(c) 逾時遞交、資料不全、以親身／郵寄／傳真／電郵方式遞交或逾時遞交、沒有提交相關證明文件的申請，將不獲考慮。

(d) 申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後約10至12 個星期內接獲通知。倘若申請人未獲邀參加面試，則可視作已經落選。

(e) 由於邀請信及通知信將以電郵方式發出，申請人必須提供正確的電郵地址，並有責任查閱其電郵，以確保邀請信及通知信妥為收悉。

(f) 所有獲邀參加招聘面試的申請人，必須出示修業成績、證書及工作經驗證明文件的正本及副本，以供核實和記錄。

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