2026政府13大免費/資助健康檢查項目　合資格人士+費用一文睇清

市面上的私營體檢套餐動輒幾千元，甚至上萬元，對不少市民而言是一筆不小的負擔。其實，香港政府及各基層醫療機構早已推出多項免費或高額資助的身體檢查服務，由嬰幼兒、中小學生、職業婦女到銀髮族都有所涵蓋。《開罐Opener》整合了全港13大公共醫療篩查與健康計劃，助你與家人共同守護健康！



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政府免費檢查項目

1. 兒童免疫接種計劃

對象資格： 居港初生嬰兒至5歲幼童

服務內容： 於母嬰健康院為幼兒注射本港常規的防護疫苗（包括卡介苗、乙型肝炎、白喉、百日咳、小兒麻痺及肺炎球菌等），並附帶定期發育監測與健康諮詢。

費用開支： 計劃內的所有常規疫苗及相關檢查完全免費

詳情可參閱： 衞生署家庭健康服務官方網站

2. 衞生署學生健康服務

對象資格： 本地就讀的中小學生

服務內容： 每個學年開學時可透過學校報名參加。提供每年一次的全面健康檢查，涵蓋生長發育、營養狀況、血壓、視力、聽力、脊柱側彎及心理健康篩查。若發現異常會轉介至專科跟進。

費用開支： 合資格本地學生費用全免

詳情可參閱： 衞生署學生健康服務網站

3. 長者醫療券

對象資格： 年滿65歲的香港居民

服務內容： 每年自動獲發$2,000醫療券，可用於私營西醫、中醫、牙醫的預防性驗身、疫苗接種或治療

（註：長者毋須額外付費，全由政府電子代幣支付。每年度只要在特定基層醫療累積用滿1,000醫療券，獲發500元獎賞至其戶口作相同用途。）

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詳情可參閱： 長者醫療券計劃官方網站

4. 大腸癌篩查計劃2026

對象資格： 50歲至75歲且無大腸癌症狀的港人，須已登記「醫健通」。

服務內容： 早期發現大腸癌以提高治癒率，符合資格者每兩年可資助接受一次大便隱血測試（FOBT）。

費用開支： 登記程序及大便化驗完全免費（註：若化驗結果呈陽性而需轉介照大腸鏡，私家醫生基本服務的市民自付上限為$1,000）。

詳情可參閱： 大腸癌篩查計劃專題網頁

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5. 乙型肝炎共同治理計劃（2026全新推行）

對象資格： 1988年或以前出生的香港居民，且家族成員或性伴侶為慢性乙肝患者，且無已被確診慢性乙肝及並無相關病徵。

服務內容： 為了及早識別社區中的慢性乙肝患者以減低肝癌風險，前往地區康健中心登記後即可開展篩查。

費用開支： 首階段由地區康健中心提供的乙肝表面抗原快速測試完全免費（$0）（註：若快測呈陽性，後續的抽血化驗與家庭醫生長期跟進診症，則轉為政府定額資助，市民需支付約$150-$180的指定共付額）。

詳情可參閱： 基層醫療署

政府資助／低收費檢查計劃

6. 慢性疾病共同治理先導計劃

對象資格： 45歲或以上的香港居民，且過往未確診高血壓或糖尿病

服務內容： 配合醫健通，配對私營家庭醫生進行血糖及血脂篩查。若不幸確診，每年可獲最多6次資助診症及特定名單藥物。

費用開支： 篩查階段市民一次性自付上限為$120；確診後每次看症共付額建議為$150（特定臨床藥物全免）

詳情可參閱： 基層醫療署

7. 學童牙科保健

對象資格： 本地小學生

服務內容： 每年提供一次口腔檢查及基本牙科治療（如洗牙、補牙、脫牙），由合資格牙科治療師在牙醫督導下進行，幫助建立良好口腔習慣。

費用開支： 全面推行網上報名，每年僅需繳交象徵式行政費用$36

詳情可參閱： 衞生署學童牙科保健服務網站

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8. 子宮頸普查服務

對象資格： 25歲至64歲、曾有性行為的女性

服務內容： 衞生署母嬰健康院提供的子宮頸抹片檢查，能有效預防及早期發現子宮頸癌，但不包括例行婦科檢查。

費用開支： 符合資格的香港居民每次篩查費用僅需$100

詳情可參閱：衛生署 家庭健康服務

9. 長者健康中心

對象資格： 滿65歲或以上的長者

服務內容： 衞生署轄下的長者健康中心提供全面的基層健康照護，包括每年一次的詳細身體檢查、慢性病管理、疫苗接種及健康教育。

費用開支： 符合資格長者只需繳交年費$110，即可享用全年基本中心服務

詳情可參閱： 衞生署長者健康服務網站

10. 政府資助中醫門診服務

對象資格： 持有合資格香港身份證之居民，或身為香港居民的11歲以下兒童。

服務內容： 由醫管局、非政府機構及本地大學協作營運，提供專業的中醫內科診症、針灸、骨傷或推拿治療。

費用開支： 普通市民每次診症費定為$120（已包診症及最多5劑中藥）；若為綜援受助人及75歲或以上領長生津的長者則可享費用全免。

詳情可參閱：中醫動 HACMK

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11. 社區牙科支援計劃

對象資格： 75歲或以上長生津長者、長者社區照顧服務券計劃受助者、有經濟困難的弱勢社群，且全新納入無家者。

服務內容： 經牙醫評估後提供口腔檢查、洗牙、補牙、杜牙根，甚至是鑲配活動假牙。

費用開支： 基本檢查與X光全免；洗牙或補牙每顆自付約$50；鑲配活動假牙合資格者每副共付額為$500-$1,000（每5年上限2次）。

詳情可參閱： 衞生署社區牙科支援計劃

12. 地區康健中心 / 地區康健站

對象資格： 全港市民（攜身份證前往登記成為會員即可）。

服務內容： 提供基層醫療諮詢、健康風險評估。針對膝關節痛、腰背痛或中風後患者提供社區復康支援。

費用開支： 醫務諮詢可獲$250津貼；護士診所自付$80；物理治療或視光師等專職服務，市民每次自付上限僅為$150。

詳情可參閱： 地區康健中心

13. 樂妍站

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對象資格： 64歲或以下合資格女性，須先登記成為地區康健中心會員

服務內容： 醫務衞生局自 2025 年起將舊有婦女健康中心服務全面整合至地區康健網絡，正式命名為「樂妍站」，目前由東華三院營運 3 間主站（港島樂妍站、九龍樂妍站、新界樂妍站）。提供以預防為本的婦科健康、更年期諮詢、乳癌及子宮頸癌篩查。

費用開支： 採用政府資助共付模式，護士診所每次$80；醫生評估諮詢$150；子宮頸癌篩查$150；乳癌造影$250。

（註：綜援受助或獲醫療費用減免之弱勢婦女，會轉介至7間指定普通科門診接受相同免費服務）。

詳情可參閱： 樂妍站