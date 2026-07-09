未畢業港女生遭父情勒供妹讀書！無奈求助獲網民力撐：不是你責任

養育下一代到底是父母的責任，還是無限連帶的親情勒索？近日有網民發文表示自己父親從她讀中學開始，每一年都會對她施加壓力，要求她要供親妹讀書。自己明明還未大學畢業，就已經要負擔如此重任，令她感到十分無奈與窒息，引起網民熱議。



（Threads截圖）

中學起遭父親洗腦施壓

有網民在Threads發文向網民提問，「家姐供養阿妹讀大學係咪家姐嘅責任」。事源父親從她讀中學開始，每一年都會對她施加壓力。自己明明還未大學畢業，就已經要扛下親妹的學費重擔，令她十分無奈，「我同屋企人因為呢件事吵過好多次，我認為供養妹讀書唔係我嘅責任。講真，如果冇錢點解要生多個？係中學時期開始我老豆已經每一年都提醒我要供阿妹讀書，真係好窒息」，導致她「大學未畢業已經有壓力」。

（《香港愛情故事》劇照）

事主更痛訴，父親只要一不合心意就會情緒勒索她，「啱啱先同老豆吵完，然後佢又講啲說話俾我聽『得架啦，明架啦，你咁講就得』，每次唔啱佢心意就會講呢句說話，每次聽到我都有PTSD。」 面對未知的將來，她無助求問，「咁依家我可以點做？書又未讀完，學費又要靠屋企人。」

（《香港愛情故事》劇照）

質疑兩老留錢養老卸責大女

事主其後在留言區補充，家裡經濟其實過得去，「我覺得佢哋係有能力供阿妹，只不過想留住啲錢養老」 但老豆卻理所當然地壓榨大女，給出的理由僅僅是「因為我係家姐，有責任要供養」。但最讓事主感到心寒的是妹妹的態度，在父母與她爆發激烈衝突時，妹妹竟然選擇置身事外，令事主感到不滿，「佢係既得利益者，頭先同老豆吵我妹完全冇出聲」。

（《香港愛情故事》劇照）

網民狠批父母生仔當投資

帖文亦引起網民熱議，不少人留言力撐樓主，「你無責任，供養子女是父母責任、你不是懷疑自己」、「出於愛可以幫手，但絕對唔係義務同責任，又唔係你生嘅」、「佢哋係咪plan住一個循環現金流？講真呢啲生仔當投資真心唔ok，你冇錯呀妹」、「絕對睬佢都傻，而家讀書係有grant loan，阿老豆冇本事未叫阿妹申請grant loan囉」。更有網民分享自身對抗親情勒索的經驗，「我媽之前有講過如果細佬結婚我要出一份錢。我：自己冇錢學乜嘢結婚，第時係咪我養埋佢老婆全家？只要堅持每一次企定立場＋X到佢哋飛天，自自然然就唔會被親情勒索到。」

留言區亦有曾經幫手供養弟妹的過路人現身說法，奉勸樓主如果妥協，也千萬不要奢望會被感激。不過，也有少數網民持中立態度，認為要視乎當初的家庭協議：「我覺得係睇你本身個deal點。如果佢哋全額供你讀大學，都同你講好咗『如果全額供咗你，你就要供細妹』而你又接受咗，我覺得應該幫手供」；亦有人直言：「既然佢哋有供你上大學，你咪供返阿妹，然後定個數還埋呢18年養育之恩就斷絕關係，做人既嘢問心無愧咪得。」