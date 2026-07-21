《戀愛實驗室》相親初次見面就「上床」？Netflix韓綜3亮點極破格

《戀愛實驗室 The Love Lab》可在Netflix觀看。

如果讓你和異性第一次見面就直接在床上相親，那會是什麼感覺？



韓國綜藝《戀愛實驗室》以「社會實驗」為核心，通過四項不同實驗，讓16名參與者在無法預測的極端或特定場景中約會，測試親密關係中產生的化學反應。參與者將面臨「床上相親」和「孤立戀愛」等情況，過程中展現出情感波動。

韓國戀綜節目《戀愛實驗室The Love Lab》（Netflix）

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節目由打造過大熱韓綜《換乘戀愛》《戀愛兄妹》的製作人李真珠操刀，Monsta X的李周憲（Lee Joo-heon，Joohoney）和YouTube視頻博主Charles（CharlesEnter）擔任觀察室嘉賓。

節目玩出新花樣

不得不承認，在「整活」和「創意」這方面，韓國戀愛綜藝永遠能玩出新花樣。

李真珠的綜藝向來創意十足，也夠大膽。作為她前兩檔戀綜的觀眾，我是抱着期待點開《戀愛實驗室》的。沒想到第一集才剛開始，節目組就安排兩名素未謀面的男女嘉賓直接「上床」相親。

在傳統社交禮儀中，「床」被視為最私密的空間。一般而言，情侶往往須要經過長時間的了解與磨合，才會一步步走向這個空間。

《戀愛實驗室》反而將終點變成了起點。兩個陌生的人，穿着居家睡衣，在酒店房間的雙人床上，開始他們的第一次對話。在這種極度侷促尷尬卻又親密的設定下，兩位嘉賓被逼卸下所有防備，以最真實的樣子面對彼此。作為觀眾，能夠看到他們在這種意想不到的場景中，如何僅憑生理本能做出最真實的決定。

到了第三和第四集則是全然不同的實驗。節目組改變玩法，將兩名男生和兩名女生在與世隔絕的小木屋裏共同生活四天三夜。與女嘉賓相處的，正是節目組根據女嘉賓的個人喜好篩選出的「理想型」。

相比第一個實驗的衝擊，第二個實驗更接近傳統戀綜的相處。但由於環境封閉，嘉賓不多，反而讓這幾集更加親密，也讓觀眾能夠聚焦四位嘉賓。目前看到第四集，四人之間的關係出現微妙的變化，陷入了戀綜經典的「三角戀」局面。

兩嘉賓觀察員幽默逗趣

《戀愛實驗室》的觀察室佈置得像一個溫馨舒適的私人客廳，讓觀眾彷彿也坐在其中，產生一種「和朋友一起窩在沙發上吃瓜」的沉浸感。兩位嘉賓觀察員常能一針見血地說出觀眾看片時的心聲。

尤其是Charles，擅長捕捉嘉賓細微的表情變化與肢體動作，並作出到位的心理分析，進一步提升節目的看點。她和李周憲的相處模式，也很像現實中朋友一起追劇：彼此調侃，幽默逗趣，卻又「謔而不虐」。

由於全季只有12集，加上節目設置不同實驗，整部戀綜節奏明快，不拖泥帶水。分段式結構也有效保持新鮮感，讓觀眾一路看下來不覺得沉悶。

同場加映：《母胎單身戀愛大作戰》12位A0男女笑料百出 節目亮點＋成員介紹（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】