一夜情韓綜《只是睡覺的關係》8位成員IG曝光　4男4女先睡後交往

【只是睡覺的關係】繼《單身即地獄》、《換乘戀愛》、《換乘戀愛2》、《伊甸園，本能的後裔們》和《粉紅謊言》之後，韓國又有全新的戀愛實境節目，由wavve出品的《只是睡覺的關係》，探討「MZ時代」新的戀愛法「睡一夜再決定要不要交往」，先前尚未開播就引起話題，在此特別整理了《只是睡覺的關係》八位參賽者IG及節目7大看點！



一、SIX TO SIX

《只是睡覺的關係》第一次見面的男女先配對後再出發的夜晚約會，「SIX TO SIX」代表從晚上六點到凌晨六點跟另外一半度過火熱（？）的夜晚，男女雙方毫不猶豫且毫不偽裝，雙方彼此選擇才算配對成功，跟《換乘戀愛》一樣會透過信箱和短訊傳達任務卡，像是「請發送想一起過今晚的戀愛秘密號碼」等，拍攝過程長達五天四夜的集體宿舍，雖然節目名是《只是睡覺的關係》，但其實只是同床共枕啦！

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二、戀愛秘密號碼

《只是睡覺的關係》每位出演者都會有一個數字編號「戀愛秘密號碼」，像是100、30、7、180、8、90、10和28，代表的是「只交往100日」、「交往8年」、「想在30歲結婚」抑或是「身高180」呢？在尚未公開個人訊息之前，都只能以號碼稱呼彼此，把年齡和職業隱藏起來，這部份有點像是《換乘戀愛》，只是做得更徹底，連名字也不能擁有，不過小編覺得這樣完全可以解決初期觀看時的臉盲！（誤）

三、8位出演者IG介紹

《只是睡覺的關係》八位出演者入住當天就是「大型修羅場」，像是100號、30號和7號似乎隱藏三角戀、8號和90號互相有好感，其中剛入住沒有眼緣的「180號」則瞬間變成主廚（誤），好險後來夜晚約會組和獨守空房組都有進展，反轉再反轉的選擇讓人看到欲罷不能，而且偷偷說這屆出演者可是隱藏不少明星臉，現在一起往下查看吧！

《只是睡覺的關係》成員一、高亨範

戀愛秘密號碼：100號



高亨範，27歲，職業是「健身教練兼廣告模特兒」，健身三大項卧推、硬舉和深蹲可達400-500，身材超級好，第一眼看起來很有距離感，但本人其實很愛笑，擁有讓人印象深刻的笑眼，笑起來很像SEVENTEEN DK，外型是「玉澤演＋劉亞仁」綜合版，個性單純且誠實，但有點不會看眼色！（笑）

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《只是睡覺的關係》成員二、尚未曝光

戀愛秘密號碼：180號



第二集尚未曝光姓名和職業，根據IG帳號推測是「1992年生」，方言很重，自嘲「練習首爾話很久還是改不了」，第一位負責下廚的出演者，對料理很有信心，用方言和刀功展現魅力，理想型是「外向活潑的女生」，小編覺得最好笑的是他超會自我管理，早上晚上都會敷面膜！

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《只是睡覺的關係》成員三、金道旭

戀愛秘密號碼：90號



金道旭，31歲，在加拿大多倫多留學十年的海歸，回韓國第三年，大學期間主修會計，目前在模特兒公司擔任選角總監，因為長年在國外的關係很常感覺到孤獨，喜歡積極和正能量的人，心情會隨對方而影響，出場就是眼睛殺，長得像「盛一倫＋張基龍＋李洙赫」，對8號一見鍾情！

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《只是睡覺的關係》成員四、金漢英

戀愛秘密號碼：28號



金漢英，29歲，線上服飾商城CEO，也是自由接案的模特兒，只有他不追的，沒有他追不到的，有喜歡的對象成功率是100%，戀愛模式是「直球進攻型」，嫉妒的話會表露無遺，很愛吃醋也很會撒嬌，IG上的照片幾乎都是「女友視角」，首次約會的體貼和男友力圈粉無數！

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《只是睡覺的關係》成員五、朴世靈

戀愛秘密號碼：30號



朴世靈，24歲，梨花女子大學主設計系大四生，從中學就開始接觸美術，課餘期間會教畫畫，在戀愛關係中，對自己感情很坦誠，所有情緒都表露在臉上，如果對方不是喜歡的人，會變得話很少，反之則會打開話夾子，登場就是經典的公主切髮型，有點像是《單身即地獄》申芝燕＋申世景＋模特兒Irene＋Hebe啊！

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《只是睡覺的關係》成員六、表巴夏

戀愛秘密號碼：7號



表巴夏，23歲，新人音樂劇演員，名字取自於「大海＋天空」，很喜歡唱歌，戀愛風格屬於「不間斷類型」，在訪問中提到上一段空窗期大概3-4個月，差不多可以進入下一段關係，理想型是皮膚黝黑且笑起來爽朗的人，身高要180公分，第一眼看的是胸部和屁股，網友都說她很像hold住姐「謝依霖」，神韻真的有像到！

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《只是睡覺的關係》成員七、Elaine

戀愛秘密號碼：8號



Elaine，35歲，新加坡人，是混血兒，母親是新加坡人，父親是法國香港混血，來韓國已經13年，廣播人兼演員兼模特兒，在戀愛中偏自私，不是不想受傷，而是不會徹底交心，如果對方沒有先表現，自己也不會表現，希望另一半坦率且善於溝通，不喜歡悶葫蘆，有誤會和矛盾就馬上解決，Elaine超像周潔瓊，某些角度也有吳謹言感！

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《只是睡覺的關係》成員八、尚未曝光

戀愛秘密號碼：10號



第二集尚未曝光姓名、年齡和職業，是目前份量最少的出演者，在採訪時提到「目前狀態想被愛，跟另外一半希望能像結婚一樣，總是24小時黏在一起」，理想型是在自己領域擅長又專業，個性要成熟一點！

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四、追求先睡過交往

「자만추」原本在韓文是「追求自然交往（자연스러운만남을추구）」的縮寫，現在則變成「追求睡過交往（자보고만남추구）」，主要是因為現在的「MZ世代」覺得因為喜歡而交往，但若床事不合就無法發展成戀愛關係，所以要先確認睡過合適與否，再決定交往，比起過去保守的模式，更為開放！

五、入住規則

出演者入住期間共有三條規則，其一是「獨守空房，包含姓名、年齡、職業和衣品所有訊息都不能跟他人共享，只能用戀愛秘密號碼稱呼彼此」、其二是「使用製作組提供的手機」、其三是「穿製作組提供的睡衣」，號碼睡衣超像《魷魚遊戲》！（笑）

六、中斷約會權

夜間約會規則第一條「從晚上六點到隔天早上六點，共12小時」、第二條「除了戀愛秘密號碼之外，其他個人信息都可以公開」，第三條「可以中斷約會，只有一次機會」，也就是說在約會期間，如果對對方不滿意，所有出演者可以停止約會，製作組太會玩了啦！

七、三位MC

跟過往的戀綜一樣，《只是睡覺的關係》一樣找來演藝圈各領域的人物，三位主持人分別為gagman盧洪哲、演員鄭惠成和音樂人George，導播室的主持人超可愛，會跟著出演者的情緒起伏，還會化為觀眾評論，不管是「男方的穿衣品味」，還是「第一次約會吃什麼」等，彷彿就是我們的留言一樣！（笑）

韓綜《只是睡覺的關係》已於10月14日開播，每週五晚上播出，首更兩集！

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