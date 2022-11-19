《伊甸園》8男女共度春宵尺度極大！盤點6套必睇韓國戀愛真人騷

自《雙層公寓》、《慾罷不能》（Too Hot to Handle）開始爆後之後，全球就掀起一股「戀綜熱潮」，戀愛真人騷層出不窮。而最近韓國又有一部戀愛實境節目《粉紅謊言》亦已經在Disney+上線，小編也整理6部韓國戀愛實境節目給大家，可以一起追起來！



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一、《粉紅謊言》

第一個推薦的韓國戀愛實境節目是《粉紅謊言》，由Super Junior成員金希澈、李先彬、宋元錫，以及韓國知名YouTuber 「RalRal」（李宥拉）‎ 共同主持。這次節目邀請到多位年輕的單身男女，每一位參與者都被要求「撒一個謊言」，並在同個屋簷下一起生活。這些謊言都曾是他們在愛情路上的絆腳石，而他們加入《粉紅謊言》的唯一目標就是背負著難以啟齒的過去，成功找到屬於自己的幸福。

觀眾們將會看到各撒了一個謊的參與者們齊聚尋找愛情，透過分組完成挑戰來建立感情，但在相處的過程中絕對不能透漏自己究竟說了甚麼謊。隨著節目持續進行，將會有參與者被選中獲得名為「粉紅月亮」的特權，行使這項特權的人能夠知道自己心儀的對象究竟懷揣著甚麼謊言、並決定是否要持續這段感情。

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二、《單身即地獄2》

去年播出的《單身即地獄》打著韓版《慾罷不能》的呼聲，由洪真慶、李多熙、曺圭賢、韓海共同主持，在開播首集就有不錯的討論度，也因為劇中的俊男美女及養眼「肉體」，直接成為2021年口碑爆棚的戀愛實境節目。節目規則是在9天8夜中，單身出演者來到荒島上尋覓對象，主要分為「地獄島」和「天堂島」兩部分，在地獄島不能使用現代設備，要自行解決三餐等，不能公開年齡和職業，唯有順利成為一對，才能離開前往天堂度過浪漫約會夜。

《單身即地獄》不只捧紅了許多素人，也在今年4月宣布製作第二季，並且釋出宣傳影片，而且第二季首集就先邀請了在第一季配對成功的情侶「申芝燕」和「文世勳」重返節目宣傳，不僅如此，兩人也重返地獄島約會，讓粉絲忍不住大喊：「太甜蜜啦～」

三、《換乘戀愛2》

第二個推薦的韓國戀愛實境節目是《換乘戀愛2》，由Simon D、李龍真、金叡園、Yura、BamBam主持。這個節目將因為各種原因而分手的5對情侶們聚在一起，並且讓他們入住同一間屋子朝夕相處，為找回逝去的愛、或者尋找新愛情的戀愛綜藝。不少網友稱讚此節目不只來賓顏值高，裡頭的甜蜜火花連隔著螢幕都感受得到，非常有意境。

四、《Change Days 2》

第三個推薦的韓國戀愛實境節目是《Change Days 2》，由張度練、梁世燦、許齡智、Code Kunst共同主持，此節目主軸為藉由旅行讓4對認識多年，但缺乏心動感覺的素人情侶，透過兩週旅行，交換伴侶約會，探索新開始的可能性。每對情侶會在旅行的最後一天，抉擇是否與現任繼續戀愛，還是選擇離別，又或者迎向新的開始。主持人則以觀察者的身份觀察他們的旅行過程和微妙心理變化。

五、《男人們的戀愛》

第四個推薦的韓國戀愛實境節目是《男人們的戀愛》，為韓國首個男性專屬的戀愛實境節目，製作組找來8位誠實勇敢的出演者入住「男之家」。在同一個屋簷下，他們必須展開為期8日的同居，透過一次次任務建立感情，互相交流了解確認心意，還有用來傾訴心聲的電話亭，製造曖昧浪漫的配對。製作組表示：「在愛情面前鼓起勇氣的出演者們將通過節目尋找真正的愛情。像以往的戀愛節目一樣，具備能讓異性戀也產生共鳴的愛情線亮點，希望大家能夠以沒有偏見的視線關注第一期。」

六、《伊甸園：本能的後裔們》

第五個推薦的韓國戀愛實境節目是《伊甸園：本能的後裔們》，由李洪基（FTIsland）、尹普美（Apink）、Simeez（LACHICA）共同主持，主軸以8名年輕男女在6天內，住進位於濟州島的「伊甸園之屋」，有兩個3人間、兩個2人間，一共4個房間，規則要求必須男女出演者混住，節目組也會要求來賓完成任務，比如肢體接觸、對視等，有網友認為跟《單身即地獄》的尺度有得比。

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