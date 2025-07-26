《母胎單身戀愛大作戰》12位A0男女笑料百出　節目亮點＋成員介紹

韓國戀綜又突破新境界了！



Netflix最新推出的戀愛節目《母胎單身戀愛大作戰》，找來從沒談過戀愛的幾對男女，共同生活9天，在不同的任務中配對約會。參賽者們必須克服自身的情感障礙，試圖與陌生人建立一段戀愛關係，然而這些「母胎solo」卻在真正與異性接觸後鬧出不少笑料，讓演播室觀察的主持人都哭笑不得，快一起來看看這部戀綜的必看亮點有哪些吧～

Netflix《母胎單身戀愛大作戰》笑料百出惹一眾網民討論，12位母胎單身男女共同生活9日互動亮點多到數不完（點擊放大瀏覽）👇👇👇

《母胎單身戀愛大作戰》熱播 A0男女同一屋簷下9日 戀愛新手們荒唐到好笑（IG@netlfixkr；01製圖）

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社會實驗性戀愛秀！幫母胎單身素人大改造

Netflix於7月8日上線的《母胎單身戀愛大作戰》是一檔專為戀愛新手打造的戀愛真人秀，節目組邀請從未交往過的「母胎單身者」，在同一個屋簷下共處9天，透過配對任務進行互動和約會，嘗試建立人生第一段戀愛關係。

與以往強調外貌吸引力或曖昧較勁的戀愛節目不同，這檔節目形式是結合了改造和訓練的社會觀察實驗，核心在於幫助戀愛經驗值為零的素人，學習跨越情感障礙、理解自己並建立信任感。參演者將在為期6週的課程中，接受健身、造型改造、體態管理、溝通技巧、形象顧問及心態調整等專業輔導，協助他們在短時間內提升戀愛實戰力。

觀眾能夠透過節目看見他們如何從不敢直視對方眼睛、不擅長聊天與僵硬的肢體互動，逐步練習第一次主動邀約、第一次告白、第一次約會等等的首度戀愛冒險，讓每個成員誠實面對內心的膠著，並克服自我懷疑，也可以重新喚起觀眾對戀愛的悸動與共鳴。

演播室全員崩潰！戀愛新手們又荒唐又好笑

這檔節目最大的亮點就是參演者之間微妙的互動，由於大家都沒有戀愛經驗，與異性的相處也極少，因此鬧出了不少笑料，像是一位男生選特定座位的原因是為了想要吹電扇；大家一起去溜冰場時，只自顧自地幫自己繫鞋帶；有女生因為太害怕不敢進場溜冰，男生卻全都不斷各自溜好幾圈，沒有上前幫忙；挑選飲料進行配對時，只是因為覺得口渴才選飲料……等等搞笑事蹟，讓演播室觀察的藝人都哭笑不得，對於這些成員的行為都感到不可置信，網友們也都紛紛表示，

「裡面的人太有趣了，大家都很單純很可愛」

「拜託大家都去看，超好笑」

「推薦給大家（我是真的笑到流眼淚太可愛了」

「差點被直男們氣到身亡的觀眾+1」

「主持人還崩潰逼問導播怎麼剪得下去真的好好笑」

「都來參加戀愛脫單節目了，怎麼男生都很認真在各自玩各自啦！」



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男嘉賓資料介紹

1. 노재윤 盧宰伊

職業：3D設計師

年齡：27歲

IG：@ojae_fx

2. 김승리 金勝理

職業：全球行銷人員

年齡：27歲

3. 김상호 金相昊

職業：國防產業研究員

年齡：27歲

4. 하정목 河延穆

職業：西江大學工學院學生

年齡：26歲

5. 강현규 姜賢圭

職業：中央大學醫學系學生

年齡：26歲

6. 이승찬 李承燦

職業：外科醫生

年齡：31歲

IG：@ssngchan_917

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女嘉賓資料介紹

1. 강지수 姜志受

職業：芭蕾舞導師

年齡：26歲

2. 김여명 金汝明

職業：大學生

年齡：26歲

IG：@your_myoung

3. 이민홍 李珉鴻

職業：前時尚品牌行銷人員

年齡：28歲

4. 이도 李陶

職業：Etoos地理講師

年齡：27歲

IG：@yidoforyou

5. 박지연 朴志軟

職業：BGM音樂製作人

年齡：26歲

6. 김미지 金美志

職業：高中日語老師

年齡：27歲

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