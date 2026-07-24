麵包店千字文「勸退式」招聘！月薪14K預聽粗口:這裡不是庇護工場

本港就業市場競爭激烈，惟近日一則麵包店招聘廣告卻以「勸退式」文宣成為網絡熱話。該廣告以逾千字長文列明「地獄級」招聘詳情，包括「極度高壓與嚴厲管治」、「恐怖的流失率」，更揚言「這裏不是庇護工場」，不歡迎追求「工作生活平衡」的求職者，震驚大批網民。有網民直言「睇完招聘廣告，做客嘅直程唔想幫襯」。



《愛的麵包魂》劇照

該麵包店招聘 在招聘網站寫千字文招聘初級、中級烘焙員、咖啡師及店舖員4大職位，月薪$14,000起，頂薪$18,000，工作時間為上午7時至下午5時及上午10時至晚上8時，須輪班。招聘廣告中亦直言「這裡不是庇護工場，我們在尋找10個人裡留下來的那一個」，並警告追求工作生活平衡、高薪厚祿或「優雅地聞著麵包香收工」的求職者勿申請。

招聘廣告截圖

工作內容麵包製作+沖咖啡＋店舖管理一腳踢

根據這個麵包招聘廣告的內容，職位的工作內容甚多，包括要負責麵團調製、發酵控制、烘烤參數設定等。同時需接受系統性義式咖啡訓練，學習操作咖啡機、拉花及手沖咖啡，甚至參與咖啡豆烘焙入門實作。日常店務則包括開店準備、物料清點、設備清潔、庫存盤點及收銀結帳。此外，亦需以友善態度服務顧客，處理點單及客訴，基本上包辦大部份麵包店的前台、後廚工作。

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入職要求：強調有機會被粗口問候

職務繁多，入職要求也相當高。雖然該職位只要求申請者年滿18歲，而且無需相關經驗，但需有投身飲食烘焙行業的明確志向。文中也相當直白，強調申請者有機會被粗口「問候」，要能適應早班及長期站立。同時也要重視細節與衛生規範，具良好溝通能力與團隊協作精神，願意承擔學習過程中的挑戰與壓力，目標在九至十二個月內達標晉升。完成培訓並通過考核後，月薪調整至$18,000（約一年內晉升至中級職級），員工可享內部產品優惠，包括每日免費午餐。

《幸福的麵包》劇照

老闆在文末強調，留得下來的人，公司會毫無保留地將烘焙絕學傾囊相授，包括物理科學製作包學、生物力學發力學、極致咖啡熱力學等。他更引用古語「知其不可而為之，障百川而東之」，表明寧願炒掉一半拖後腿的人，也絕不向平庸低頭。

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招聘廣告截圖

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招聘廣告中除了詳細說明工作內容、入職條件以及福利之外，更列出3大地獄級工作環境引來極多網民譁言。

1. 重體力勞動與大打雜

員工需搬運25公斤麵粉、洗廁所，以及刮水清理地面，強調「連廁所和貨倉都執拾不乾淨的人，是不可能對細菌發酵產生敬畏之心的」。

2. 極度高壓與嚴厲管治

招聘廣告中表示公司現場節奏極快，追求絕對精準，漏噴脫模油、讓方包流失風味均被視為不可原諒的疏忽。管理層在極限狀態下十分嚴厲，亦會講粗口，警告心理承受能力低者「撐不過一個星期」。

3. 恐怖的流失率

新入職員工10人中只有1人能留下來。

招聘廣告截圖

該招聘廣告引來大量網民在社交平台討論，更有人曾經在這間麵包店工作，「我之前喺度返工，頭個一兩個星期好多時候都叫我去洗碗，之後老闆會笑啲新人以為入到嚟可以學整麵包，結果係要洗碗」，亦有不少網民認為這個招聘廣告非常趕客，一面倒認為招聘廣告的薪酬並不合理，、「本身都幾鍾意食呢一間，睇到真係幫襯到不了」、「我本來喺鰂魚涌街坊好鍾意食，但都真係見過老闆喺樓面啲客面前直接大聲呼喝and鬧佢啲員工，雖然餐廳播住啲古典音樂好柔和，但成件事氣氛好嚴肅，作為食客我心裏都好嘩然」、「整個包都咁巴閉，執笠」。

不過，亦有少部份網民認為招聘廣告直接開門見山反而是件好事，「其實咁出post係幾好，講到明係西工，你接受到咪做，唔接受咪當冇睇過，好過d見工講到好好畫大大個餅，入去完全西到pk ，浪費時間」。