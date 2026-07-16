8成DSE狀元讀醫　香港做醫生人工有幾高？附世界各地醫生薪酬對比

中學文憑試DSE 2026已於昨日（15日)放榜，今屆共誕生24位狀元，屬歷年之冠。綜合媒體報導狀元們的意向，跟過去一樣，有多名狀元均表示會選擇留港讀醫科，惹來網民熱議，究竟為何香港的頂尖學子對醫科如此趨之若鶩？有人質疑狀元們在鏡頭前道出的讀醫初衷太虛偽，指出高薪厚職的現實才是他們選擇讀醫的關鍵原因。

事實上，縱觀歐、美、亞多個地區的醫療體系，香港公立醫生的薪酬待遇與稅制考核其實跟其他地區有著天壤之別，尤其在亞洲如新加坡、日本及台灣等地，公立醫生的起薪更僅有香港的一半，這無疑讓本地醫生的薪酬更具競爭力。



中學文憑試DSE2026已於昨日放榜，今屆共誕生24位狀元，屬歷年之冠。（黃寶瑩攝）

8成狀元留港讀醫 背後有動人初衷

翻閱今屆狀元們的訪問，24位狀元有20位均表示會留港讀醫，不少志願讀醫的背後各有動人故事，有狀元受過去探訪中看到醫者的專業，而決定選讀醫科；亦有狀元因為自己或家人曾深受癌魔、罕見病折磨，親眼目睹醫護無微不至的照顧而立志報恩，希望日後以溫柔和同理心去服務大眾。

今屆誕生的24位狀元有20位均表示會留港讀醫。（吳美松攝）

網民掀「理想與麵包」爭議

醫者仁心的承諾雖令人動容，但同時有網民表示狀元們選擇讀醫的理由十年如一日，「揀讀醫個（嗰）啲狀元，年年都係同一個理由」，不外乎是「自己生病或家人有病」，直言「如果班狀元坦白啲講讀醫係為咗錢，我都會接受同理解，但每一次都話讀醫係為咗回饋社會……我覺得真係有啲虛偽」。

但也有不少網民認為，追求高薪厚職本是人之常情，沒必要過度包裝，「為錢讀醫有咩問題？講咗出嚟有咩接受唔到？好現實，一個字，錢」，有網民笑言「唔通直接同記者講想求其都搵十零廿萬一個月咩？」、「你去見工會唔會講話見你呢度人工ok先apply？」

香港中學文憑考試（DSE）15日放榜，不少考生到香港大學附屬學院了解升學資訊。（董素琛攝）

網民力撐：醫生這行不易做

面對「向錢看」的質疑，亦有不少網民認為高薪是絕對合理的市場回報，因為這行「真係辛苦錢」，「做醫生人工高冇問題，醫生本來就係稀缺職業，要on shift、持續進修、高度專注，醫療事故風險高，佢哋搞既係人命，做律師做金融唔會搞出人命」，依然慶幸本地最優秀的人才願意留港行醫。

網民更列舉例子，稱若一味打壓醫生薪酬，只會帶來更嚴重的後果。例如英國公立醫生的起薪低得「連火車司機都不如」，導致當地長期爆發工潮，醫療人手面臨崩潰；而南韓醫生也因低薪高壓紛紛出走做醫美，最終令醫療系統爆塞，因此認為「叻人始終會跟住個市場走。付出既努力同回報唔成正比，只會變成社會問題。」

也有網民分析，以往的狀元並非一面倒想讀醫，不少人也會選擇其他「神科」，如 GBUS（環球商業管理）、BBA Law（工商管理學士(法學)等，只是近年經濟大環境影響，加上AI「夾攻」, 不少神科職位空缺已大幅減少，而做醫生薪優糧準、社會地位又高，故狀元們才一窩蜂選修醫科。

《低谷醫生》劇照

世界各地公立醫生薪酬對比

事實上，香港公立醫院駐院醫生的起薪點達7.5萬元，反觀全球多個發達國家和地區的公立醫療體系，這個待遇無疑極具吸引力。

例如而在亞洲鄰近地區，日本的臨床研修醫在公立醫院的月薪大約為40萬至50萬日圓（折合約港幣2萬至2.5萬元）。韓國的實習及住院醫生即使每週工時高達80至100小時，平均月薪也僅有約300萬至400萬韓圓（折合港幣約1.8萬至2.4萬元），時薪甚至逼近當地最低工資；即使熬成公立醫院專科醫生，月薪約港幣7.5萬至10萬元，卻要承受極高的重症醫療風險與壓力。

台灣的公立醫院住院醫師固定底薪更是只有10至13萬新台幣（約港幣2.4萬至3.1萬元），加上獎金與值班費才勉強達到新台幣8萬至10萬元（約港幣2.4萬至3.1萬元）。在制度與香港頗為相似的新加坡，其醫科畢業生在完成實習後擔任醫療人員（Medical Officer），平均月薪大約為6,200新加坡元，折合港幣約3.6萬元，僅為香港起薪的一半。

《低谷醫生》劇照

根據經濟合作暨發展組織（OECD）發佈的《Health at a Glance 2025》，歐洲公立醫療體系在薪酬上普遍名列前茅。其中，以荷蘭（年薪約15.7萬美元，折合港幣約122.5萬元）和冰島（年薪約15萬美元，折合港幣約117萬元）組成的第一梯隊表現最為亮眼；緊隨其後的北歐代表如瑞典（年薪約12.8萬美元，折合港幣約99.8萬元）與芬蘭（年薪約11.8萬美元，折合港幣約92萬元）同樣維持在極高水準。

相比之下，在北美地區，在美國第一年住院醫生的平均月薪約為5,680美元（年薪約68,166美元，折合約4.4萬港元）。加拿大以卑詩省為例，公立醫院住院醫生面臨漫長的職涯起步期，第一年起薪月薪僅為5,444加元（折合約3.0萬港元），即使熬到第七年也僅為8,689加元（折合約4.8萬港元）；而在拉丁美洲，薪酬水平更是處於全球公立全科醫生的底部，如墨西哥（年薪約4.9萬美元，折合港幣約38.2萬元）與哥倫比亞（年薪約4.6萬美元，折合港幣約35.9萬元）。