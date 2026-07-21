2026職場趨勢｜護士人手飽和鐵飯碗失守？網民盤點抗AI藍海工種

過去被視為穩定且待遇優厚的大學熱門專業，如今亦面臨極大轉變。近日，有網民在社交平台發文感嘆，指放眼現時職場傳統的鐵飯碗行業幾乎全數失守，各行各業都人手飽和。帖文一出，隨即引發大批打工仔與年輕人的強烈共鳴。



有網民慨嘆護士、社工及老師等傳統鐵飯碗全線飽和。（《白色強人》劇照）

傳統鐵飯碗行業光環

近日有網民在社交媒體發文慨嘆「睇完一輪：護士飽和，社工飽和，老師都飽和。依家香港仲有咩行路係未飽和？指條明路嚟行下！」

Po主的迷茫亦有不少網民感同身受，「想讀護士，但身邊個個叫我唔好讀，話讀完已經唔係保就業」、「認真問，依家讀完護士Grad咗之後，真係會冇工開」、「護士讀5年、社工讀4年、老師讀5年，出到嚟撞正少子化同縮班，仲要同幾千人內卷。」

有網民指「紀律部隊主任級」未飽和，起薪高且門檻彈性更勝教書。（《白色強人》劇照）

網民推紀律部隊主任：門檻彈性薪酬高

不過，也有網民指出香港現時其實還有一條起薪點高、且急需人手的道路：「其實依家香港有一條路未飽和、起薪點仲要高一截嘅明路：紀律部隊主任級。救護主任、消防隊長、督察、懲教主任，因為編制大，年年都開大班招聘。」

又分析指考紀律部隊主任級的門檻相對彈性，「只要你DSE成績過到基本門檻，唔理你讀咩科，一入班起薪就$43k - $52k（直接高過新入職老師/社工/護士一大截）。如果你 DSE 成績係二級，一樣可以考員佐級，起步$25k - $28k兜底」。 他奉勸各位 DSE 考生與其去擠熱門學科，不如考慮這條退路，不少網民亦讚成此說法。

高齡化與防AI工種是如今職業藍海。（《白色強人》劇照）

列職業另類藍海：高齡化與防AI工種

除投考紀律部隊，留言區亦有網民列出各行各業的「另類藍海」。面對高齡化，有人笑言「道士同僧人最好，因為老齡化越嚟越嚴重，殯儀館生意越嚟越好」，亦有人將目光轉向基層工種，指「洗碗，好似成日都請唔到人」，而面對AI浪潮與大環境，更有網民建議發展體育，直言「基本上得返運動係唔會比AI機械人取代」，甚至一針見血指出「外勞永遠冇飽和」。

面對大環境轉變與各行各業的競爭，有人表示「照行啦，香港咩都飽和，見步行步」，亦有網民為一眾迷茫的年輕人打氣，「按自己興趣攞張社會入場券，加油」。

近年不少護士畢業生反映，公院護士職位競爭愈趨激烈。（《白色強人》劇照）

據《香港01》報道，醫管局去年逐步縮減護理職系，近年不少護士畢業生反映，公院護士職位競爭愈趨激烈；受到外勞衝擊、政府削資下，津助或私營機構薪酬待遇有降級現象。

香港護士協會指出，問題核心在於培訓學額由以往約3,200個暴增六成至近5,000個，造成僧多粥少的局面，令醫院挑選人才時極度揀擇。

對此醫務衞生局局長盧寵茂則回應指，全職護士流失率已由高峰期的10.9%回落至6%，全職團隊更加穩定，因此才調整兼職護士人手。醫管局2025/26財政年度已取錄3,111名護士，且非本地培訓護士僅佔整體人手約0.73%，強調公營部門對本地畢業生依然有龐大需求。