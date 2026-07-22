「院出」可以破地獄嗎？公立醫院出殯程序、宗教限制與費用一覽

香港影壇傳奇人物「四哥」謝賢，於7月16日傳因肺炎離世，享壽89歲。有報道指，家屬遵從遺願，以「院出」形式低調完成告別及火化，未有設靈。

傳統殯儀館出殯程序繁複，由預訂靈堂、夾吉日到完成儀式，往往需時數星期甚至一個月。近年越來越多人選擇「院出」，即直接在醫院出殯，程序較為簡便，等待時間亦較短，特別適合希望低調處理後事、家庭成員不多或經濟負擔較重的家庭。



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甚麼是院出？

院出是指是委託殮葬商在醫院或公眾殮房領取遺體後，遺體直接於醫院出殯，而非在殯儀館或教堂等場地舉行喪禮。不過要注意，雖然很多醫院都有提供院出服務，但就只適用於在該醫院離世的病人。

很多人誤以為院出只是簡單了事，但其實這是一種正規的喪禮方式，程序精簡而不失莊重。院出不需租用殯儀館設置靈堂，而是在伊利沙伯醫院、屯門醫院等公眾殮房的小禮堂，按逝者信仰進行天主教、佛教或無宗教儀式。即使沒有大型佈置或繁複儀式，親友仍可透過祈禱、默哀或獻花等方式恭敬道別。

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院出的流程

院出的流程雖比傳統殯儀館出殯簡單。儀式當日，工作人員會預留時間讓家屬以獻花、祈禱等方式表達心意。整個過程通常集中在一個早上或中午內完成，相比傳統殯儀館出殯需時一至兩天，院出明顯更為快捷。

威爾斯親王醫院 網上截圖

院出過程四步即完成

1.首先為先人進行最後的化妝及更衣

2.隨後在醫院的小禮堂或休息間內，按逝者信仰進行簡單的宗教或非宗教儀式。

3.完成簡單儀式後，遺體直接送往火葬場或墳場

4.火化程序完成後，家屬可安排骨灰安放龕位或海上撒灰。

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《破地獄》劇照

院出與殯儀館出殯的主要分別

場地方面

院出直接於醫院公眾殮房的小禮堂進行，無需租用殯儀館靈堂；殯儀館出殯則需租用整個靈堂及相關設施。

時間安排

院出的儀式集中在一個早上或中午內完成，從化妝更衣到宗教儀式再到遺體移送，數小時內便可結束，出殯前的簡約儀式只需30分鐘便可完成。殯儀館出殯則需在前一晚設靈守夜，翌日才進行出殯儀式，整個過程往往需時一至兩天。

預算成本

院出因省卻靈堂租金、大型佈置及額外工作人員費用，成本明顯較低，套餐費用約為 $9,000 至 $20,000 港幣。此費用範圍會因應所選棺木材質、是否設有簡單告別儀式等具體服務而有所浮動。而傳統殯儀館出殯則涉及較多開支項目，一般由5萬港元起，若選用較大型的靈堂、設靈守夜、豪華棺木及額外儀式，費用可達10萬至30萬港元甚至更高。不過喪葬費用豐儉由人，家屬可按實際需要及經濟能力作出選擇。

儀式規模

院出的儀式較為精簡集中，適合親友不多或希望低調處理後事的家庭；殯儀館出殯則可容納較多親友參與，適合龐大家族或需要較長弔唁時間的情況，部分家屬亦可先以院出處理遺體，事後再舉行追思會。

選擇院出的主要原因

家庭選擇院出多數基於三方面考慮，例如逝者生前意願，如希望低調、後事從簡、親友身處海外難以安排日程，以及預算考量。院出因場地及儀式規模較小，對預算有限的家庭較為理想。

對院出的常見誤解

不少人誤解院出是最簡約的喪禮，但實際上院出只是將儀式時間濃縮，仍能進行合規儀式，避免親友舟車勞頓。另外，院出雖成本較低，但棺木材質、來往火葬場費用仍有差異，需小心選擇喪葬服務計劃。

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25間公立醫院提供院出服務

本港多間公立醫院均有提供院出服務，涵蓋港島、九龍及新界各區。

港島區方面，東區尤德夫人那打素醫院、律敦治及鄧肇堅醫院、葛量洪醫院、瑪麗醫院、東華三院馮堯敬醫院及東華醫院均提供院出服務。

而九龍區方面，香港佛教醫院、伊利沙伯醫院、廣華醫院、聖母醫院、香港兒童醫院、九龍醫院（九龍中）；將軍澳醫院、基督教聯合醫院（九龍東）；明愛醫院、仁濟醫院、北大嶼山醫院及瑪嘉烈醫院（九龍西）均有提供相關服務。

最後在新界區方面，雅麗氏何妙齡那打素醫院、北區醫院、威爾斯親王醫院、沙田醫院（新界東）；博愛醫院、屯門醫院及天水圍醫院（新界西）同樣設有院出服務。家屬如有需要，可直接聯絡相關醫院查詢院出服務的具體安排及詳情。

院出可以做「破地獄」儀式嗎？

曾出席「院出」喪禮的阮小姐向《開罐》表示，男友家人（伯母）年初在瑪嘉烈醫院離世，由於親友不多且希望低調，家屬決定以「院出」形式辦理身後事。因無需遷就殯儀館檔期，離世後約一星期便能順利出殯。「之前我爸爸離世，家人想在殯儀館搞，又要擇日又要揀啱禮堂，足足要排近一個月先可以設靈，院出真係快好多。」阮小姐說。

瑪嘉烈醫院並無正式告別禮堂，僅在「安息居」後方設有一間約數百呎、擺放了數張椅子的休息室。由於逝者信奉道教，儀式由一位喃嘸師傅簡約進行。一般道教的「打大齋」與「破地獄」等儀式需在設靈當晚舉行，但礙於醫院無法設靈，家屬便安排在出殯前一日，於紅磡齋堂完成相關儀式。

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出殯當日，工作人員領取遺體後會即時為先人化妝穿衣，坦言時間較為倉促。加上醫院內嚴禁燒衣，燒香也必須移師至室外停車場進行。整個醫院出殯過程僅約半小時，隨即便能出車前往和合石火化。

由此可見，「院出」雖然設施簡樸，但對於追求效率、希望低調完成後事的家庭而言，仍是一項兼具可行性與莊重感擇。