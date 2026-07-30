公屋男女結婚女家禮金索168萬　四大長老反面!即睇2026年禮金公價

近年本港結婚率持續下降，不少年輕人對婚姻卻步，背後原因錯綜複雜。除了經濟壓力、置業困難外，傳統禮數及家庭期望往往成為壓垮關係的最後一根稻草。近日有兼職婚禮主持人在社交平台分享一對新人的經歷，女方家長開出天價禮金，令兩家長老反面，更讓不少網民質疑女方家長「嫁女定係賣女？」



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近日有兼職婚禮主持人在社交平台threads 發文，分享一對公屋出身的新人因禮金金額引發兩家長老激烈爭執的經歷，自己一般在婚禮前會約見新人，了解雙方背景及注意事項。在一次約見中，新郎獨自出席，完成正經話題後明顯面露愁容。經了解後才得悉，原來兩家長老因禮金金額爆發激烈爭吵，令樓主不禁感嘆「明白點解年輕人愈來愈唔想結婚。」

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樓主指兩名新人同屬公屋出身，各有穩定職業，靠二人努力儲錢購置物業及籌備婚禮。豈料雙方家長商討禮金時，女方母親竟開出168萬元的「天價」，新郎當場錯愕，完全超出二人所能負擔。新娘其後主動與母親協商，希望調低金額，惟母親第二口叫價仍堅持88.8萬元，金額依然遠超一對新人的負擔能力。新郎父親得悉後大為震怒，直言「搞大個肚，有咗BB就一蚊都唔使俾！」雙方陷入僵局，經過多次交涉後，最終以16萬元禮金成交。

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然而，雖然禮金問題得以解決，但兩邊長老已對彼此心生不滿，婚禮當日僅靠兄弟姊妹團努力維持氣氛，四大長老亦無不必要的交流。樓主最後感慨「結婚路上最大嘅障礙，從來都唔係來自一對新人，係嚟自親戚朋友三姑六婆同傳統習俗，所以都明白點解年輕人愈來愈唔想結婚。」

帖文引發網民熱烈討論，不少人批評女方家長開天索價，「真係人口販賣」、「嫁女定賣女？」、「通常真係窮先係到獅子開大口.... 真正有錢嗰d唔會旨在要筆錢」、「新娘個老母咁大咬，已經分唔到佢係狼定傻」、「有咗bb的而且確一蚊都唔洗俾，佢講得冇錯喎」、「兩公婆新婚就係最需要錢同最用得多錢既時候，其實開168萬係咪想自己個女結唔成婚？」

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對於16萬禮金，這個價位網民反應就較為兩極，有人認為仍然略嫌偏貴，「我公屋仔，外母2間屋係手都係收我$78888」，亦有人認為160萬仍算合理，但雙方家長因此結怨，實在得不償失，「16萬8又少d，不如唔使比」、「收得咁嘅禮金，都要比差不多的嫁妝，否則個女俾人睇唔起」。

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傳統上甚麼是「禮金」？最新禮金公價是多少?

古時男人娶老婆，由於出嫁以後就要侍奉「老爺奶奶」，因此男家會準備禮金予親家，以酬謝女方父母養育之恩。不過現今時代進步，男女經濟獨立，不少女生即使婚後依然會畀家用，所以結婚禮金在現代都只是「象徵式」禮儀。

生活易（ESDlife）2026年1月公佈了「2025年結婚消費調查」的結果，於2025年9月至11月期間訪問了1085位於2025至2027年間結婚之新人，以了解新人的結婚預算及總開支、消費模式及婚後計劃。根據調查，禮金中位數由2024年HK$68,888微升至2025年HK$70,000，顯示出新人及家庭對婚禮傳統禮節的重視程度有增無減。