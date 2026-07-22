揸的士真係好賺？網民親測日賺$2000仍果斷斬纜　揭兩大隱藏風險

為了增加收入，近年不少大學生或高學歷人士，都將目光投向副業，不少人也選擇考取保安牌或的士牌等。近日有網民分享自己實測揸了一年半的士的真實體會，並表示雖然收入十分可觀，但最終仍決定「果斷斬纜」，亦語重心長地勸喻想入行的後輩要三思，引起網民熱議。



網民在Threads分享揸的士一年半的體會。（Threads截圖）

實測每日收入可達$2000

近日有網民在社交平台Threads發文 ，分享當年自己揸了一年半的士的真實體會，若單看收入，樓主坦言「做實事講數據，的士收入的確比一般part-time吸引」，同時大方公開開工時「每日錶頭數接近$2,800，扣除皮費，每日淨入$1,700 - $2,000係基本，勁嘅師兄甚至做到日賺$3,000」。

揸的士每日淨收入可達$1,700至$2,000，甚至吸引不少高學歷人士入行幫補生計。（Threads截圖）

樓主透露，其實有不少高學歷人士都在揸的士，「我識過有啲考緊bar exam（大律師資格考試）嘅人幫補生計，唔想令屋企人擔心而揸草蜢（新界的士）特更（開足24小時）嘅人」。 對於常被外界稱為「的士狗」，樓主認為無可否認行內確實有好多心地唔好嘅人，甚至開工時「有八成時間其他的士司機都係唔讓、篤油話知你」，劏客、兜路、黑面的大有人在。但樓主亦表示認識過許多「心地比Banker簡單，純粹熱心分享遭遇、不求回報」的好師兄。

樓主感嘆行內雖有枯枝，但亦遇過許多心地純樸的好人。（《降魔的2.0》劇照）

揭「果斷斬纜」背後原因

既然收入可觀，為何仍要「果斷斬纜」？樓主直言，背後的風險遠遠不是「撞車、人身安全」那麼簡單，不少隱藏手尾有可能會影響一世：「為咗幾千蚊去搏自己未來嘅前途，包括張Cert同個專業牌，計計數就開始feel到真係唔係好襟計！」

他指出，開特更長時間死撐，身體和精神遲早崩潰，「穩定產生1700-2000/day，而且可以保持完全零意外，暫時我未見過」。最後，樓主亦自嘲自己是反面教材：「搏命諗住搵多幾百，通常為咗呢粒糖好易出事，到最後賠返幾萬。真係唔需要為咗啖氣想Maximize呢段時間嘅return，而犧牲咗自己嘅健康」。

雖然收入可觀，但樓主直言長時間死撐令身心崩潰。（《降魔的》劇照）

網民質疑樓主誇大收入

帖文隨即引起網民熱議，不少行內人質疑其收入誇大，認為日賺3000起碼要踩足17至18個鐘特更，更有人指這種跑法「起碼踩500公里，計返條數就蝕到仆街，無人會頂得順」。

另有網民亦炮轟其意外論，指九成半意外源於態度。樓主對此只能無奈回應「只係夏蟲不可語冰」。更有同路人搖頭指這種拼命跑法代價太重，「分分鐘賺嚟啲錢只可以攞嚟做醫藥費」，沒必要拿健康換幾百蚊。

帖文引起熱議，有網民質疑日賺三千的說法屬誇大。（《降魔的》劇照）

同路人現身力撐

不過，亦有大批的士司機現身力撐樓主，有人分享自己曾跑足12個鐘，「返屋企食飯攰到屋企人點摟我傾計都無反應」，現在無論幾旺都會落地食飯。亦有人無奈表示曾因官司「交咗五位數學費」，甚至有人用六位數都解決不到。

不少熱心老手叮囑新人繁忙時段「唔好嘥時間排站，揀嘢做，拒載，避塞車係必須」，亦不要亂做叫車App。對此樓主也分享避險妙招，「每次落客第一件事就係擺返隻暫停接客牌仔就可以避免法律風險」，亦有司機提醒早更一定要落車給自己回氣。