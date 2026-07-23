香港後生仔掀極簡毛坯風裝修熱潮！行內人激讚4優勢：慳錢又實用

在香港買樓或租樓經濟壓力大，好不容易交樓，接下來的裝修費用動輒數十萬，往往令不少人大感頭痛。不過，有裝修師傅發文指近年香港年輕人的裝修觀念正在改變，現在大興極簡「毛坯風」，成為新一代香港業主的裝修慳錢！



（Threads截圖）

奢華風裝修潮流不再

日前有裝修師傅「香港裝修阿王」在Threads發文分享，指「最近發現香港好多後生仔嘅裝修思路真係好通透」。以往不少人買樓後，總希望將屋企裝修得精緻，又回憶以前的客仔裝修，往往是「樣樣要精緻、全屋假天花、滿牆油漆、貼曬牆磚，預算越做越超」。

但現在的香港後生仔思路完全不同「直接主打毛坯風」，「一句講晒：冇預算就唔硬捱，該慳就慳，只做實用，唔做虛裝飾」。

後生仔省錢裝修公式：做減法才是王道

為了避免花冤枉錢，師傅亦公開一套現在最流行的「後生仔省錢裝修公式」，主張不要多餘的硬裝堆砌。他建議全屋滿刷油漆、豪華假天花、牆面找平、貼牆紙、全屋牆磚以及多餘造型背景牆等繁複工序「全部唔做」，統統刪走，不花冤枉錢。

應該將預算集中在核心工程，「淨係認真做」基礎防水、地面平整、必要的水電改造，以及乾淨收尾的毛坯牆面即可。師傅補充，直接「保留原本水泥肌理，簡簡單單，質感反而更出片」，既省去了其他花巧費用，又能展現出獨特的極簡工業風格。

面對這種極簡工業毛坯風，難免有人笑稱是「窮到冇錢裝修」。但師傅反駁：「呢啲根本唔係窮，係香港後生仔最清醒嘅裝修智慧。」

極簡毛坯風4大優勢

他直言，香港租樓、供樓壓力大「裝修早就唔需要浮誇門面，與其花幾萬蚊做一年就睇膩嘅裝飾，不如將預算留畀生活、留畀自己」。在他眼中，這種「裸露水泥牆、無假天花、簡單乾淨嘅空間，睇似隨性毛坯」，實則具備了4大優勢：「零多餘套路」、「零甲醛堆砌」、「通透又鬆弛」、「最緊要係：慳錢、耐看、唔過時、後期好打理」。

最後，師傅也力薦毛坯風「裝修從來唔係比邊個裝得豪華，係點樣用有限預算，裝出最舒服嘅香港小家。如果你都係預算有限、想簡約耐看，呢種極簡毛坯風，真係可以抄作業」。