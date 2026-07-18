中二兒子天天手淫老爸陷兩難！憂影響學業想限制　全網勸：勿阻止

孩子步入青春期後，往往會對自己身體感到好奇。近日，有爸爸在Dcard透露，就讀初中二年級的兒子洗澡時間明顯變長，門外甚至能隱約聽到水聲與摩擦聲，加上房間垃圾桶內滿滿的衛生紙團，讓他這個「過來人」一眼識破兒子正在頻繁自慰。這位父親焦慮直呼，兒子天天清槍且時間極長，十分擔心他滿腦子都是色色、無法專心讀書，因而發文請益究竟該不該出手限制？



看著孩子天天沉溺其中，老爸陷入兩難。他坦言，雖然知道性的慾望就算硬拉剎車限制也沒用，孩子一定會自己找方法滿足，但又深深害怕兒子正值升學的考驗，過度縱慾會導致白天精神萎靡、影響專注力與學業成績。陷入焦慮的他不知該與兒子開誠布公地進行「Men's talk」，還是只能裝作不知道。

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貼文曝光後，多數人認為原PO的行為「挺噁心的」。許多網友一針見血痛批父親故意站在浴室門口偷聽，甚至去翻找孩子房間垃圾桶的舉動，其實是不尊重小孩的自主權，一旦被兒子發現，只會把父子關係推向對立深淵。

也有過來人直言，「我從國中（初中）開始天天清槍，後來還不是一路唸到建中、台大、考上律師！」、「不尻出來才會滿腦子色色、上課胡思亂想好嗎？」網友強調，適度釋放荷爾蒙是青春期最自然的紓壓閥，讀書與自慰頻率完全沒有絕對關係。

網友幽默建議，爸爸可以私下用輕鬆、不帶批判的兄弟語氣溫和暗示：「兒子你長大了，爸爸也是過來人，這很正常，但浴室隔音不好，打手槍時要學會開大蓮蓬頭或用毛巾無痕處理，保護自己的隱私，也是對家人的尊重。」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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