兼職返工3日確診即被炒！僱主算違法？大律師解構法例隱藏紅線

本港就業市場競爭激烈，兼職工作雖靈活，惟保障相對有限，勞資糾紛時有發生。近日有網民在社交平台發文，指自己兼職返工僅三日，因確診新冠病毒需請假一日，即收到僱主以WhatsApp通知「明天不用來上班」，既無合約、亦無理由及交代，令事主感嘆「打工仔嘅尊嚴仲平過三日糧」，引發熱議。



Threads截圖

該名網民在Threads發文，指自己返了三天兼職，因發燒請假一日，經檢測後確診新冠病毒，未料獲公司以一句「明天開始不用來上班了」回覆，無合約、無理由、無交代。事主表示僱主聲稱會出糧，該三日工資會在七日內開票完成繳付，讓事主直言「錢我固然會攞，但你間公司嘅做法，我唔會忘記」，並詢問廣大網友有沒有人有類似經歷。

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帖文引來大量網民回應，網民反應兩極，有部份網民為事主抱打不平，批評僱主做法涼薄，「7日內收唔到票直接去勞工處，好快做嘢」、「發燒返唔到工都叫射波？邊個講呢句都真係夠晒PK」、「香港人可以死，唔可以病」、「我試過個心跳到13x ，死都頂到返公司先call白車，第日就畀人炒咗」。

亦有網民指兼職工往往缺乏合約保障，僱主可隨時解僱而毋須理由，「香港人就係咁，唔講廢話直接總結，唔使諗得太複雜，反轉諗就係你都可以隨時唔做，唔困身，病就可以唔返工。」、「其實有無諗過老闆或上司覺得你唔太啱公司，咁啱有個位就選擇直接換part time呢？老闆對你好感不足，轉工係好事，休息後再加油！」

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無薪假期後解僱是否違法？

根據香港法例57章《僱傭條例》，兼職與全職員工的權益相同，關鍵在於是否滿足「連續性合約」的條件。根據2026年生效的最新法例，只要員工連續受僱於同一僱主4星期或以上，且總工作時數達到68小時或以上（即「468」新例），便享有法定病假等福利。而有薪病假須符合三大條件，包括滿足「468」合約要求、連續請病假4天或以上、能出示合資格的醫生紙。若只請1至2日病假，或工作時間未滿足68小時，法律上屬於無薪病假，僱主在此情況下解僱員工，並支付足夠的代通知金及薪金，在《僱傭條例》上未必違法。

《喜歡的話請響鈴》劇照

法律拆解：未滿「468」門檻解僱合法？小心觸犯《殘疾歧視條例》

李健志大律師（資料圖片）

大律師李健志跟《開罐OPENER》表示，事主因未滿足連續性合約條件，僱主在《僱傭條例》上未有違法，但《殘疾歧視條例》適用於所有員工。若僱主解僱員工的原因或動機是因其疾病、長期病患或需要定期治療，即使員工只工作三天、放無薪病假，亦可能觸犯該條例，因此僱主應對此事必須非常小心。就事主的情況而言，僱主雖已表示會在七日內開出支票支付薪金，符合《僱傭條例》規定須在合約終止後7天內支付所有欠薪的要求，但事主在收妥薪金後，仍可向平等機會委員會查詢是否涉及殘疾歧視，若證據充分亦可考慮投訴。