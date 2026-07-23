QS最佳留學城市2027排名出爐！亞洲2大城市佔冠亞軍 香港入20強
國際高等教育評級機構QS於7月21日最新發佈「2027全球最佳留學城市排名」，香港在全世界150個候選城市中，綜合表現維持在全球第17位（亞洲區第8）。根據報告分析，香港的優勢在於頂尖教育資源高度集中，加上有多元的職業發展選擇。但留學生同時要面對高昂的生活成本與嚴重的宿舍宿位短缺問題，多種因素亦成為招攬海外學生的最大限制。
多指標評估留學體驗
參加2027全球最佳留學城市榜單評估的基本條件為城市人口要超過25萬人，而且境內必須要有至少2間獲納入QS世界大學排名的大專院校。而排名主要綜合考量了大學排名、僱主活動、學生評價、嚮往度、學生組成以及可負擔性等多項因素，全方位評估一個城市的留學吸引力與整體生活體驗。
全球留學城市Top10
1. 首爾 — 100分
2. 東京 — 98.0分
3. 倫敦 — 97.3分
4. 墨爾本 — 94.8分
5. 慕尼黑 — 94.1分、 悉尼 — 94.1分（並列第5）
7. 巴黎 — 92.5分
8. 柏林 — 91.8分
9. 維也納 — 90.9分
10. 蘇黎世 — 90.6分
全球前三名城市優勢
Top1：首爾
大學排名拿下100分滿分，僱主活動亦高達94.1分，靠著頂尖的學術質素與強勁的就業競爭力榮登榜首。
Top2：東京
僱主活動勇奪100分滿分，嚮往度達到94分，憑藉極為豐富的企業招聘資源與獨特的城市吸引力位列第二。
Top3：倫敦
學生評價獲得99分的高滿意度，學生組成為94.6分，靠著多年以來優異的留學口碑與高度國際化的氛圍摘下第三。
亞洲留學城市Top10
1. 首爾
2. 東京
3. 新加坡
4. 北京
5. 台北
6. 吉隆坡
7. 京都
8. 香港
9. 上海
10. 大阪
百強院校集中 畢業留港發展優勢大
作為熱門留學的亞洲城市，香港的吸引力主要來自優質的教育資源與畢業後的發展空間。在評估留學城市的6大指標中，香港在「大學排名」指標表現進一步提升，位列全球第6位。
參照先前發佈的2027年QS世界大學排名，香港共有10所大專院校榜上有名。其中香港大學維持全球第11位，香港中文大學升至第18位，雙雙打入全球前20名；其餘大部分本地大學的名次亦錄得不同程度的增長，近半數院校穩居全球百強，高等教育資源相對地集中。
而在城市就業環境方面，香港在「僱主活動」指標中排名全球第32位，顯示本地就業市場對留學生的需求穩定。配合相應的就業配套政策，包括非本地生畢業後可無條件獲得24個月留港簽證（IANG），以及鄰近粵港澳大灣區的地理優勢，為學生提供多元的職涯起步選擇。
生活開支高宿位不足成硬傷
不過在日常生活與居住體驗方面，高昂的生活開支成為香港招收留學生的最大痛點。在「可負擔性」指標中，香港排名跌至全球第86位。報告指出，香港院校的國際生年均學費約18,900美元，雖然學費處於全球中等水平，遠低於美國，但高於法國或德國等西歐國家，加上偏高的物價消費，留學開支確實不少。
另一個較為嚴峻的問題是「宿位不足」。數據顯示，2024/25學年的宿舍單位總數只有約4.4萬個；而該學年全日制本地及非本地本科生及研究生卻達19.2萬名，本學年非本地生亦有約7.9至8萬人。在宿位供不應求的情況下，不少非本地學生被迫轉向私人市場租屋。這些因素也間接影響了香港在「嚮往度」（第36位）及「學生組成」（第49位）等生活體驗指標上的評分。
拋開開支壓力，報告指出香港獨特的城市魅力與國際化氛圍依然極具吸引力。香港背靠壯麗山景，學生週末隨時可以去行山享受自然景色；城市融匯了東西方文化，傳統與現代化並存。在全港89,600名學生中，國際生比例高達38%，校園環境也高度國際化。