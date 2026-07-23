QS最佳留學城市2027排名出爐！亞洲2大城市佔冠亞軍　香港入20強

國際高等教育評級機構QS於7月21日最新發佈「2027全球最佳留學城市排名」，香港在全世界150個候選城市中，綜合表現維持在全球第17位（亞洲區第8）。根據報告分析，香港的優勢在於頂尖教育資源高度集中，加上有多元的職業發展選擇。但留學生同時要面對高昂的生活成本與嚴重的宿舍宿位短缺問題，多種因素亦成為招攬海外學生的最大限制。

QS最新發佈2027全球最佳留學城市榜單，評估全球150個城市的綜合留學體驗。（TopUniversities截圖）

多指標評估留學體驗

參加2027全球最佳留學城市榜單評估的基本條件為城市人口要超過25萬人，而且境內必須要有至少2間獲納入QS世界大學排名的大專院校。而排名主要綜合考量了大學排名、僱主活動、學生評價、嚮往度、學生組成以及可負擔性等多項因素，全方位評估一個城市的留學吸引力與整體生活體驗。

香港在2027全球最佳留學城市排名」中位列第17。（TopUniversities截圖）

全球留學城市Top10

1. 首爾 — 100分

2. 東京 — 98.0分

3. 倫敦 — 97.3分

4. 墨爾本 — 94.8分

5. 慕尼黑 — 94.1分、 悉尼 — 94.1分（並列第5）

7. 巴黎 — 92.5分

8. 柏林 — 91.8分

9. 維也納 — 90.9分

10. 蘇黎世 — 90.6分

全球前三名城市優勢

Top1：首爾

大學排名拿下100分滿分，僱主活動亦高達94.1分，靠著頂尖的學術質素與強勁的就業競爭力榮登榜首。

Top2：東京

僱主活動勇奪100分滿分，嚮往度達到94分，憑藉極為豐富的企業招聘資源與獨特的城市吸引力位列第二。

Top3：倫敦

學生評價獲得99分的高滿意度，學生組成為94.6分，靠著多年以來優異的留學口碑與高度國際化的氛圍摘下第三。

亞洲留學城市Top10

1. 首爾

2. 東京

3. 新加坡

4. 北京

5. 台北

6. 吉隆坡

7. 京都

8. 香港

9. 上海

10. 大阪

百強院校集中 畢業留港發展優勢大

作為熱門留學的亞洲城市，香港的吸引力主要來自優質的教育資源與畢業後的發展空間。在評估留學城市的6大指標中，香港在「大學排名」指標表現進一步提升，位列全球第6位。

參照先前發佈的2027年QS世界大學排名，香港共有10所大專院校榜上有名。其中香港大學維持全球第11位，香港中文大學升至第18位，雙雙打入全球前20名；其餘大部分本地大學的名次亦錄得不同程度的增長，近半數院校穩居全球百強，高等教育資源相對地集中。

香港院校學術實力強勁，在「大學排名」單項指標提升至全球第6位。（資料圖片）

而在城市就業環境方面，香港在「僱主活動」指標中排名全球第32位，顯示本地就業市場對留學生的需求穩定。配合相應的就業配套政策，包括非本地生畢業後可無條件獲得24個月留港簽證（IANG），以及鄰近粵港澳大灣區的地理優勢，為學生提供多元的職涯起步選擇。

憑藉繁榮商業環境與24個月IANG留港簽證，香港就業吸引力持續突出。（Unsplash圖片）

生活開支高宿位不足成硬傷

不過在日常生活與居住體驗方面，高昂的生活開支成為香港招收留學生的最大痛點。在「可負擔性」指標中，香港排名跌至全球第86位。報告指出，香港院校的國際生年均學費約18,900美元，雖然學費處於全球中等水平，遠低於美國，但高於法國或德國等西歐國家，加上偏高的物價消費，留學開支確實不少。

香港獨特的城市魅力與國際化氛圍對不少海外學生來說依然極具吸引力。（資料圖片）

另一個較為嚴峻的問題是「宿位不足」。數據顯示，2024/25學年的宿舍單位總數只有約4.4萬個；而該學年全日制本地及非本地本科生及研究生卻達19.2萬名，本學年非本地生亦有約7.9至8萬人。在宿位供不應求的情況下，不少非本地學生被迫轉向私人市場租屋。這些因素也間接影響了香港在「嚮往度」（第36位）及「學生組成」（第49位）等生活體驗指標上的評分。

拋開開支壓力，報告指出香港獨特的城市魅力與國際化氛圍依然極具吸引力。香港背靠壯麗山景，學生週末隨時可以去行山享受自然景色；城市融匯了東西方文化，傳統與現代化並存。在全港89,600名學生中，國際生比例高達38%，校園環境也高度國際化。