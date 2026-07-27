東野圭吾離世｜最後遺作8月上市　盤點10部必看經典影視改編神作

日本NHK及《朝日新聞》等日媒7月27日報道，知名作家東野圭吾不敵大腸癌病逝，終年68歲，全球讀者無不感到震驚與惋惜。而大師留給世界的最後珍貴禮物——遺作《永遠的記憶》，亦已確認於今年8月5日出版。

東野圭吾一生創作不輟，作品不單純拘泥於密室與犯罪詭計，更深刻刻畫人性深淵、社會議題與情感羈絆，多部代表作被改編為經典影視作品。以下特別為大家整理10部東野圭吾一生必睇的代表性小說及改編影視，一同重溫大師筆下的傳奇魅力。



日本著名推理作家東野圭吾。（網上圖片）

1.《白夜行》

故事講述14年前一宗不了了之的典當商命案，讓受害者的兒子桐原亮司與嫌疑人的女兒唐澤雪穗，在各自人生軌道上展現出詭異的平行線。時間線橫跨15年，以多視角拼湊出兩人在「白夜」中並肩同行的極致絕望。

這部被譽為東野圭吾最黑暗的代表作，於2006年改編為同名日劇，由山田孝之與綾瀨遙主演，將原著隱晦的悲劇情感具象化，細膩呈現人性深淵與無奈，成為日劇史上的不朽神作。

東野圭吾的《白夜行》拍成日劇，由山田孝之及綾瀨遙主演，當中男女主角的共生關係，是故事的主軸線。（《白夜行》劇照）

2. 《解憂雜貨店》

不同於東野圭吾其他常見的懸疑犯罪題材，這是一部溫暖療癒的奇幻之作。故事講述三名逃跑的偷竊青年躲進廢棄的「浪矢雜貨店」，意外透過連接過去與未來的牛奶箱，與店主浪矢爺爺一同為跨越時空的人們排憂解難，串連起抉擇與救贖的奇蹟，而書中那句「你的地圖是一張白紙，所以才可以隨心所欲地繪畫地圖」，更是溫暖無數迷惘讀者的經典名言。

這部全球熱銷千萬冊的作品，在2017年被改編為日本同名電影，由山田涼介與西田敏行主演，同年亦曾推出華語版電影，將紙條傳遞的溫情在大熒幕重現。

《解憂雜貨店》是一間解決人們煩惱的普通的小店，在夜晚時會發生魔法，意外地轉換了人類的時間，更會替過去的人進行諮商以及解決煩惱。（電影海報）

3. 《神探伽利略》系列

以帝都大學物理學准教授湯川學為主角，講述他憑藉嚴謹的科學邏輯，協助刑警破解種種看似「超自然現象」的奇特命案，以冷酷的物理學外殼包裹著感性的人性動機。

這部經典系列由福山雅治主演改編成日劇後風靡全亞洲，招牌動作與「真的很有趣」成為流行語，其中改編的電影《嫌疑犯X的獻身》更被網民公認為推理影史上的巔峰之作。

《嫌疑犯X的獻身》改編的電影於2008年上映，由福山雅治及柴崎幸主演。 （《嫌疑犯X的獻身》劇照）

4. 《新參者》

作為「加賀恭一郎系列」的標誌性高峰，故事講述剛調任至日本橋人形町的刑警加賀恭一郎，在調查一宗單身女子命案時，走訪當地的煎餅店、鐘錶店等街坊小巷。他解開人們為了保護家人而說出的微小謊言，在找出真兇的同時也撫平了人心。

2010年同名日劇由阿部寬主演，其高大外冷內熱的形象被讀者封為神還原，一集解開一個小謊言的單元劇結構更獲得極高評價。

《新參者》描述人形町內新來的刑警與新來的婦人被殺害的事件而展開故事，由主軸延伸出支線，最後再整合在一起解決案件。（《新參者》劇照）

5. 《秘密》

是讓東野圭吾奪下「日本推理作家協會賞」的轉折之作。故事講述中年男子杉田平介在妻女遭遇嚴重車禍後，面對妻子離世、女兒軀體裏卻裝著妻子靈魂的荒謬現實。兩人約定對外維持「父女」、私下維持「夫妻」關係，隨着女兒長大，這段無法公開的愛面臨極致撕裂。

作品也曾被多次改編，最經典莫過於1999年廣末涼子與小林薫主演的電影版，將少女外表與熟女靈魂演得入木三分，連法國名導洛·比桑（Luc Besson）都曾買下版權改編為歐美電影《The Secret》。

日劇《秘密》是改編自日本知名小說家東野圭吾的同名作品，故事講述故事講述中年男子杉田平介在妻女遭遇嚴重車禍後，面對妻子離世、女兒軀體裏卻裝著妻子靈魂的荒謬現實。（《秘密》劇照）

6. 《流星之絆》

故事描述三兄妹在小時候看流星雨的夜晚雙親慘遭殺害，長大後為了生存而組成詐騙三人組，卻在一次行動中意外發現目標對象的父親竟會煮與當年自家一模一樣的牛肉飯，懷疑對方就是殺親仇人，因而展開精心設計的復仇大局。

2008年由鬼才編劇宮藤官九郎改編為日劇，由二宮和也、錦戶亮、戶田惠梨香主演，巧妙在沈重的復仇基調中注入黑色幽默，張力十足。

《流星之絆》改編自東野圭吾長篇推理小說。（《流星之絆》劇照）

7. 《單戀》

早在2000年初，東野圭吾就以前衛眼光深入探討「性別認同障礙」與LGBTQ+族群的生存困境。昔日的美式足球隊女經理美月，多年後突然以「男兒身」出現並坦承捲入殺人案，老友們在協助隱匿的過程中，逐漸揭開每個人內心深處對性別、婚姻及當年「無法說出口的單戀」。

2017年由日本WOWOW電視台改編為日劇，女主角中谷美紀當年特意剪去長髮兼健身增肌，憑藉精湛演技將跨性別者內心的痛苦與煎熬詮釋得淋漓盡致。

（《單戀》劇照）

8. 《手紙》

作為東野圭吾發行量突破240萬冊的社會派代表作，這部作品將視角投向極少人關注的「加害者家屬」。故事講述哥哥為了籌措弟弟的大學學費而錯手殺人，獄中每月寄出的關心信件，卻讓弟弟在社會上被貼上「殺人犯弟弟」的標籤，求職、戀愛均受盡歧視，深刻反省了犯罪帶給家屬的連帶代價。

這部作品於2006年由山田孝之與澤尻英龍華改編為電影，2018年亦由龜梨和也主演特別劇SP，精準呈現出社會的冷酷與無法割捨的兄弟痛楚。

日劇《信》改編東野圭吾發行突破240萬的原著小說《手紙》，故事講述主角哥哥為了讓弟弟念大學而犯下錯手殺人的罪，坐牢期間兩兄弟每個月都會寫信聯繫，但實際上弟弟卻因為被貼上「殺人犯弟弟」的標籤而受到歧視。（《信》劇照）

9. 《時生》

這是東野圭吾極少數完全不含任何推理元素、純粹探討親情與生命的科幻溫情之作。故事講述患有罕見遺傳病、瀕臨死亡的17歲少年「時生」，意識意外穿越回1979年，遇到當時只有23歲、生活廢柴且毫無責任感的父親拓實。時生隱瞞身份陪伴父親經歷種種考驗，引導他成長並重新找回人生方向，深刻展現出跨越時空的父子羈絆。

作品亦於2004年被NHK改編為日劇《時生·給父親的預言》，由國分太一與櫻井翔分別飾演父子。

日劇《時生·給父親的預言》將東野圭吾筆下跨越時空的父子羈絆搬上螢幕。（劇照）（《時生·給父親的預言》劇照）

10. 《人魚沉睡的家》

是東野圭吾出道30週年的紀念作，故事講述一對即將離婚的夫妻，女兒不幸在泳池溺水並被醫生判定為腦死亡。面對器官捐贈或用最新科技延續女兒呼吸的殘酷抉擇，母親因無法接受現實，不惜運用高端科技讓女兒的身體「繼續成長」，因而引發關於「腦死是否等於死亡」的倫理爭議。

作品於2018年改編為同名電影，由篠原涼子與西島秀俊主演，篠原涼子飾演瘋狂卻又極致深情的母親，極具爆發力的演出感染無數觀眾。