日本陪酒小姐變投資達人 30萬暴漲至身家1.2億！曝2大投資秘技

一聽到陪酒小姐，大家可能都會覺得她們最擅長的，非喝酒聊天莫屬。不過日本銀座一位紅牌小姐「きこ」(Kiko) ，不但擁有名牌大學學歷，還要是一位「投資達人」，她接受傳媒訪問時自曝，這4年間靠2大獨到投資秘技，身家由30萬日圓（約$1.45萬港元）暴升至1.2億日圓（約$579萬港元），到底她是怎樣投資的呢？



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綜合日媒Flash和Yahoo Japan的報導，「きこ」(Kiko) 是日本東京銀座夜總會的「No.1」頭牌陪酒小姐。單看表面，你可能會以為她只是一位普通陪酒小姐，但其實她曾經是在日本頂尖證券公司「野村證券」任職的員工。「きこ」(Kiko) 於1994年出生，並畢業於橫濱知名女子大學「費利斯女學院大學」。她表示，自己本身對投資並沒有太好的印象，因為她的媽媽曾因銀行推薦的投資信託蝕大錢，「自此之後，家裡就再沒人敢接觸投資了。」

yahoo.jp網頁截圖

但在大學時期，她抱著「既然要挑戰，就要選業界最頂尖」的想法，從一系列企業名單中，選擇了野村證券。她於2017年加入公司，業績相當優異，因此被調往總公司法人營業部門；第二年更拿下同期只有三人能夠獲得的「CEO獎」，成績可謂相當亮眼。

從野村證券CEO獎得主到銀座No.1：Kiko的跨界轉職歷程

雖然在證券公司工作，每日接觸股票、債券、保險等產品，但Kiko表示，當年她只有20多歲，並不懂得如何運用自己的積蓄「錢揾錢」，而且開支也大，存款更一度僅剩30萬日圓（約$14,500港元）。

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真正讓她開始認真看待投資的，是她親眼看到自己那些高資產客戶，因為市場環境的變動，資產瘋狂膨脹。於是她下定決心開始學習投資，為自己進行資產管理。她先做定期的「定額投資」，並不斷檢視自己投資組合。她也開始對自己當下的工作產生疑問。她表示，當時心裡某個角落一直在想：「這樣下去真的好嗎？」

2022年，她毅然決定辭去證券公司的工作，轉職做陪酒小姐。曾經在證券公司累積的溝通和業務能力，成為她最鋒利的「開山刀」，很快她便攀升到銀座人氣No.1的位置。她分享到，自己的夜場客戶很多都是企業老闆、上市公司高層、投資專家等等；成為陪酒小姐後，她反而比在證券公司時，能聽到更多投資家和大老闆的「真實第一線」資訊。

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獨門選股秘訣1：從夜場互動觀察企業經營者品格

「在紙醉金迷的夜世界中與無數企業家打交道，讓她培養出格外敏銳的識人眼光；經營高層的人品，也因而成為她挑選投資產品時的重要依據。 她指出，在夜場中「再怎麼喝酒，都還是會看場合和懂得自我控制的人」，通常都具備優秀的經營者資質。企業高層若懂得真心對待員工和身邊的人，公司往往都能夠長期成長。相反，那種自我中心、不聽周遭意見的「一言堂」老闆，即使公司業績再好，她也沒有興趣投資。

獨門選股秘訣2：鎖定研究龍頭股

除了看經營者的品格，她投資時還會考量企業的歷史，以及它在市場和產業中的地位，判斷其能否持續站在市場最前端。她長期持有的股票，主要都是日本或全球市佔率居首的企業，例如在日本碘市場市佔第一的伊勢化學工業、生產半導體製造不可或缺的感光材料的東京應化工業，以及三菱UFJ金融集團等等。

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她分享道，自己投資了10多年，每日都必看《日本經濟新聞》的市場數據版面，觀察漲跌幅最大的股票與成交金額變化，來判斷市場資金動向，選股時也會參考《會社四季報》作為研究基礎。

Kiko從證券公司走到銀座舞台，不論是夜世界中的地位和成績，還是投資方面的表現，都相當亮眼和吸睛，也令身邊不少客人、同事和朋友紛紛向她請教投資技巧，希望自己也能成為下一個Kiko。

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身家由30萬日圓變1.2億日圓 達5億日圓身家便退休

Kiko目前手裡的資產已達1.2億日圓（約$579萬港元），她每月目標把500萬日圓（約$24萬港元）投入證券帳戶內，當中300萬（約$14萬港元）佈局在個股，另外200萬（約9萬6千港元）則投入投資信託。她更表示，當資產達到5億日圓（約$2400萬港元）時，就打算從夜總會工作引退。「以現在的行情來看，大概再過三年左右吧。」