日本突破40℃高溫極限！激推解暑神器「人體雪櫃」實測5分鐘消暑

今日（7月23日）迎來二十四節氣中的「大暑」，香港酷熱天氣警告持續生效。如果覺得香港已經悶熱似火爐，但日本的情況更為嚴峻！日本近日氣溫直接衝破攝氏40度大關，面對一年比一年誇張的極端酷暑，日本企業紛紛祭出各類防暑黑科技，其中一款能讓員工直接走入去急速降溫的「人類用雪櫃」大獲好評，5分鐘就能消除人體積熱！



7月21日日本至少3個地點，觀測到40℃以上高溫。(截取自YouTube@weathernews LiVE)

日本高溫酷暑刷新紀錄

日本氣象廳於7月21日監測到岐阜縣多治見市氣溫飆升至40.3℃，而愛知縣豐田市（40.1℃）與岐阜縣郡上市八幡（40.0℃）均刷新當地有史以來的最高紀錄，郡上市八幡更是自1978年設立觀測點以來首度突破40度。

這也是日本氣象廳定名「酷暑日」（專指40℃以上高溫）後，全國首次正式啟用該氣象用語，同時當天全日本共有272個觀測站降下「猛暑日」（專指最高氣溫達35℃以上）警報。

日本近年接連遭遇熱浪襲擊，高溫天氣不再罕見。有鑒於此，氣象廳在經過公開投票後，於4月18日宣布將最高氣溫超過40攝氏度的日子命名為「酷暑日」。（日本氣象協會網站）

以自動販賣機為靈感打造「人類用冰箱」

據日媒《日テレNEWS NNN》報道，為守護高溫第一線勞工的健康與安全，日本著名工具設備商TRUSCO中山（Trusco Nakayama）研發出名為「極冷BOX」（ど冷えもんBOX）的降溫設施，其研發靈感竟源於街頭巷尾隨處可見的冷凍食品自動售賣機。

項目負責人鳥居千紗強調，團隊抱持著「全心全意守護現場作業員」的初心完成開發。該產品主要針對建築工地、鋼鐵與回收工廠，以及戶外大型活動等難以裝設固定空調的場域，提供避暑空間給工人們隨時入內休息降溫。

「極冷BOX」人體雪櫃3大亮點

1. 體感溫度：艙內維持在約15℃，同時向頭頸與背部吹送最低5℃強冷風

2. 降溫效率：只需5分鐘即可為上半身迅速帶走積熱

3. 智能節能：定速運算20分鐘自動停機以防著涼，耗電僅為傳統移動冷氣機的一半

「人體雪櫃」內部維持約15℃，5分鐘內即可迅速帶走上半身積熱。（《日テレNEWS NNN》）

工廠代表體驗大讚：涼到甚至有點凍

相比一般移動式冷氣機僅能微弱冷卻特定風口附近，「極冷BOX」直接將箱體轉化為高效率冷藏室，專攻頭部與上半身的高效散熱，入內5分鐘即可快速瓦解使用者體內的熱氣。

實地參與體驗的回收工廠營運主管表示，廠內高溫悶熱且高齡員工比例偏高，「體驗時冷氣非常足夠，甚至帶點冰凍感！現時每年夏天氣溫不斷刷新高點，為確保年長員工的生命安全，內部也正積極評估引進這套裝備。」

工作人員走入箱內體驗急凍降溫；設備設有20分鐘自動停機功能，避免使用者因冷氣過強而受涼。（《日テレNEWS NNN》）

部分地方開放市民免費體驗

這款「極冷BOX」目前已透過多家工業冷凍設備經銷商公開發售，每台售價為150萬日圓（約7.5萬港元）。開發團隊希望該產品能以更具經濟效益的方式，協助企業及政府機構為員工極速降溫；若日後實際降溫防中暑效果顯著，未來亦不排除推出民用版本向民眾發售。

如果市民想親身體驗這款黑科技，目前「極冷BOX」已開始在日本部分公共場所陸續登場，部分地方政府甚至在極端酷熱天氣下，主動邀請市民入場免費使用，成為公共避暑設施的新嘗試。

防中暑列為法定義務 吸引多家企業採購

這款「人體雪櫃」自今年4月推出以來詢問度高企，至今已被超過130家企業所訂購。

銷量暴增的背後，除了極端氣候使然，制度推手亦功不可沒。日本自2025年起已將「職場中暑防護措施」列入法定義務，未能依法提供充分防護的雇主恐將面臨罰則。在酷暑常態化與法規剛性要求的雙重推波助瀾下，這類結合高效降溫與省電優勢的抗暑設備，預計將加速普及，成為日本高溫作業職場的標準配套。