20歲女教師嚮往日本鄉村慢活　移居1年難忍3大恐怖職場文化決辭職

不少人都喜愛到日本享受慢生活，幻想過著節奏緩慢、風景如畫的世外桃源的悠閒日子。但理想與現實往往存在巨大差異，一名來自英國倫敦的20多歲女教師Georgia Hennessy，分享了自己移居日本某鄉村任教高中的經歷。本以為能在稻田間悠閒漫步，豈料卻被日本極度壓抑、講求集體主義的職場文化震撼，最終僅逗留1年便認輸返回倫敦，更透露日本有3大令外國人崩潰的職場文化！



20歲女教師Georgia嚮往日本鄉村慢生活，於是決定到日本高中工作。（Unsplash圖片）

來自英國倫敦的20多歲女教師Georgia Hennessy，分享了自己移居日本某鄉村任教高中的經歷。（X@HennessyGeorgia）

辦公室文化1：同事送禮成義務

據《Business Insider》報道，Georgia剛入職時發現每天都有同事將獨立包裝的小餅乾或鬆餅塞到她手上。起初她以為這只是友善的表現，直到向同事打聽後，才得知這是日本職場的潛規則：「如果你請假，就被期望帶回辦公室零食，這介於表達感謝和道歉之間。」

最讓她感受到文化衝擊的是，有一次有同事派鬆餅，旁邊的人解釋說該同事上星期去參加了葬禮。由於辦公室大約有40人，這意味著不論是去旅行還是家裡辦喪事，請假後回歸職場都必須自費購買40份禮物派給所有人。對此Georgia坦言，這種做法令她往後的每一次旅行都感到掃興，因為一想到行程結束時要為40人的辦公室帶回手信，就覺得花費金錢且產生大量塑膠廢棄物。

來自英國倫敦的20多歲女教師Georgia Hennessy，分享了自己移居日本某鄉村任教高中的經歷。（X@HennessyGeorgia）

辦公室文化2：年假變相扣作病假

除了送禮文化，日本的休假制度更讓注重工作與生活平衡的Georgia感到困惑。合約雖然寫明有20天年假，但主管在第一天開會時就建議她，「如果我是你，我會把其中10天留作病假。如果你把假都用完了然後生病，那就會被當作無薪假」。

她後來才了解到，雖然的確有病假存在，但申請程序繁複，必須親自去醫院看診取得證明。Georgia在工作3個月後生病請假2週，事後發現自己的年假直接減少了一半。

此外，她發現日本的老師在學校假期（如暑假）期間仍被要求回校工作，即使沒甚麼事可做，同事們也似乎不打算休假。某次她與同事提起此事，對方翻開請假紀錄，顯示已累積120天假期沒放，無奈表示「他們甚至不讓我再累積了。我已經六年沒休過一天假了」。

Georgia坦言雖然日本的職場文化難頂，但風景實在優美。（Unsplash圖片）

辦公室文化3：強行加班的出席主義

最後一項讓她感到壓抑的是日本辦公室的「出席主義」。Georgia觀察到其他日籍老師每天工作12小時，放學後還要經營社團，令她待在辦公室時也產生了無形的集體壓力，她無奈表示，「一段時間後，即使沒有真正需要，我也開始加班，以避免成為唯一一個在下午5點離開的老師」。

在經歷了一段從早上8點工作到晚上6點的日子後，甚至有工作年資較長的老師把她拉到一邊，大讚她「最近融入得很好」，這讓Georgia只能勉強保持微笑，意識到這種無意義的留守只是為了迎合職場文化。

在經歷了1年的日本鄉村教學生活後，Georgia最終決定搬回倫敦。她強調，並不是代表日本的職場制度出錯，因為這種體制有獨特的邏輯和常規，在且當地完全能夠正常運轉。

同時這次體驗讓她意識到，自己對工作、休息和義務的看法，實際上深受英國故鄉的文化影響。她明白到文化規範一旦內化便很難戒掉，對她而言，就辦公室文化和生活平衡來說，還是倫敦的生活節奏最適合自己。

Georgia坦言雖然日本的職場文化難頂，但風景實在優美。（Unsplash圖片）

網民嘆日本只適合旅行

報道亦引起網民熱議，不少日本打工仔非但沒有護短，反而大讚外國人的視角是照妖鏡「能更容易看清國內被視為理所當然的負擔」。還有不少網民怒指出有很多日本上班族都在默默忍受那些病態常態，例如為了病假而將有薪假存下來、一休息就表示歉意、即使沒事也留下來加班，「這不僅是外國人所痛苦的問題，也是在日本工作的人相當忍耐的慣行」。

不過也有人幫忙分析，認為外來人士會感到如此窒息，與她身處日本鄉下有很大關係，因為鄉郊往往有著接近「村落社會」的畸形文化。最後，也有理性打工仔感嘆，日本備受外國人讚賞的整潔環境與周到服務，背後其實全靠壓抑個人、集體犧牲來維持。有形容，在日本工作就是「比起尊重個人更尊重環境」，但要每個人都強行足調一致地前進，相應地是極之累人的。