東野圭吾離世 ｜大腸癌年輕患者10年激增　2類飲品養大癌細胞

日本放送協會（NHK）及《朝日新聞》等傳媒7月27日報道，日本著名作家東野圭吾因大腸癌離世，終年68歲。消息一出大批讀者相當震驚，而出版社透露，東野圭吾的遺作《永遠的記憶》將於今年8月5日上市，成為大師留給全球書迷最後的珍貴遺作。

大家都以為患大腸癌多是長者，但其實近年多項醫學權威報告與臨床病例均顯示，大腸癌患者有「年輕化」，當中不良飲食習慣更促成大腸癌成因。



東野圭吾1985年以校園密室殺人題材《放學後》，勇奪第31屆江戶川亂步獎正式出道，自出道40多年來創作過106部作品，包括《秘密》、《白夜行》、《嫌疑人X的獻身》、《解憂雜貨店》等，曾獲得直木賞、本格推理大賞、菊池寬賞等大獎。而東野圭吾的作品《神探伽利略》系列、《加賀恭一郎》系列、《假面飯店》系列等更被改編成電影及電視劇。

福山雅治當年參演《神探伽利略》電視劇，紅遍亞洲。（《神探伽利略》劇照）

大家都以為患大腸癌多是長者，但其實近年多項醫學權威報告與臨床病例均顯示，大腸癌患者有「年輕化」趨勢。根據美國癌症協會（American Cancer Society）統計，2025年單是美國就預計有超過10萬人罹患大腸癌（男性約5.4萬人、女性約5.2萬人）。最令人憂心的是，自2011年起，年齡介乎20至49歲的年輕族群，罹患腸癌的比例竟每年以約3%的速度上升！而且大部分年輕患者在初步確診時，就已經進入晚期甚至癌細胞已擴散至其他器官。

台灣基隆長庚醫院胃腸科主治醫生錢政弘曾指出，現代人飲食西化，大腸癌根本是「吃出來的病」。數據顯示，近年45至49歲的大腸癌發生率急速上升了近1.5倍，而40至44歲的發生率更是瘋狂飆升了1.7倍！

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錢醫生曾分享真實個案：一名年僅39歲的年輕女性，平時自覺身體健康，只是最近半年飯後容易覺得腹脹，且大便偶爾變得稀軟、不成形。她起初以為只是吃得太油膩、消化不良，怎料僅僅半年，她的肚子竟然像懷孕一樣鼓脹起來，經檢查後確診大腸癌，而且已經是晚期，錯過了黃金治療期。

每日一杯珍奶或汽水「養大」癌細胞

美國一項最新權威研究，年輕人最愛喝的含糖飲料，例如手搖飲、汽水等，都是大腸癌的元凶。紐約市紀念史隆凱特琳癌症中心（Memorial Sloan Kettering Cancer Center）的醫學腫瘤學家艾瑪‧沙托夫（Dr. Emma Schatoff）團隊，曾針對303名平均年齡僅42歲的早發性大腸癌患者進行深度調查，結果發現高糖飲食與極具侵略性的腸癌之間存在顯著關聯。

在接受調查的303名年輕患者中，有高達112人一確診就是腸癌第四期，癌細胞更已擴散至全身，包括肝臟與肺部。所謂的「高糖飲食」，包括每天飲用含糖飲料或吃糖果等甜食，哪怕你每天只喝一杯汽水，都可能大大提高癌症轉移至肝、肺等器官的惡化風險！

除了高達63%的成年人每天至少喝一次含糖飲料，高糖攝取是晚期年輕腸癌患者最顯著的共同特徵。高糖分進入身體後，會直接腐蝕腸黏膜、干擾腸道菌相，令身體長期處於慢性發炎狀態，為腫肉的生長和轉移提供了源源不絕的溫床，堪稱腸道最可怕的「隱形殺手」。

醫生痛揭大腸癌年輕化「6大成因」

台灣腸胃科醫生王介文引用《新英格蘭醫學期刊(NEJM)》的文章，將大腸癌年輕化歸納為以下「6大成因」，打工仔不妨看看自己中了多少條：

飲食西方化： 漢堡、薯條、披薩、燒肉成了年輕人的最愛。這類高脂肪、紅肉和加工肉品（如香腸、午餐肉）攝取過多，而全穀物與高纖維蔬果的比例卻太少，腸道缺乏纖維蠕動，毒素長期積聚。

肥胖與久坐： 「由朝坐到晚」缺乏運動，不僅讓脂肪堆積導致肥胖，更會透過影響代謝和荷爾蒙，間接增加罹癌機率。

腸道菌相失衡： 不良作息、熬夜、高糖高脂飲食，會導致大腸內的壞菌瘋狂增生、益菌減少，使結直腸黏膜長期處於發炎狀態，誘發瘜肉甚至癌變。

遺傳因素與家族史： 在年輕患者中，患有遺傳性癌症症候群（如林奇症候群 Lynch syndrome）的比例顯著高於老年人。家族若有腸癌史，年輕一代更需提早防範。

早期篩檢的「盲區」： 大腸癌篩檢通常由50歲才開始。這讓50歲以下的後生仔自以為「安全」，即使身體發出警號也因為沒有篩檢概念而直接忽略。

臨床特徵與「誤診陷阱」： 後生仔一見到大便有血，九成九都會自我安慰「只係痔瘡啦」、「可能熱氣」，甚至連部分臨床醫生也會因為患者年輕而降低警覺，誤診為痔瘡或腸躁症，白白錯過了治療黃金期。

《初次見面我愛你》劇照

馬桶是照妖鏡！必睇「4大中招警號」

正因為大腸癌的早期偽裝術極高，錢政弘醫生提醒，平日去完洗手間一定要回頭望望馬桶，如果身體出現以下「4大情況」且持續超過兩周，應立刻求醫檢查：

警號1：排便習慣改變

突然無故連續兩周以上出現頻繁腹瀉，或者變成嚴重便秘。

警號2：交替出現腹痛或腹瀉

肚子經常不明原因絞痛，隨後就伴肚瀉，兩者交替反覆出現，一直無法痊癒。

警號3：糞便細如鉛筆

這是極其危險的物理信號。當腫瘤在直腸或結腸內逐漸長大，腸道空間被霸佔、變窄，排出的糞便就會被擠壓得像鉛筆一樣又幼又細。

警號4：感覺排不乾淨

明明每次去完洗手間，下腹有沉重感，總覺得肛門「還有東西抹不乾淨」，這很大機會是直腸腫瘤在頂著、堵塞腸道所致。

秀傳紀念醫院胃腸肝膽科醫生謝偉耀建議，防癌最直接的方法就是從飲食做起。飲食應以「高纖、低脂」為死原則，盡量避開加工、醃製食品，並減少高溫燒烤或油炸的紅肉。

另外，飲用乳酪與降低大腸癌發生率有著顯著的正相關。乳酪內含的豐富益生菌和乳酸菌，能有效重塑健康的腸道菌叢，抑止壞菌生長，從而降低腸道發炎及腸瘜肉形成的風險。