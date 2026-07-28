何伯離世｜10種常見癌症早期症狀　肝癌難發現右上腹悶痛恐是初期

曾接受《東張西望》追討450萬元積蓄而成為網絡紅人的「何伯」，今日（28日）驚傳因肝癌離世。早前何伯與何太在屯門住所打鬥，同告受傷送院，在7月21日因蓄意傷人罪成被判入獄兩個月。由於何伯自 2026年5月起已被還押，至判刑時扣減還押期已相當於服刑期滿獲釋，未料今日傳來噩耗。

肝癌是本港常見癌症之一，早期症狀往往不明顯，容易被忽略。有醫生就曾在其社交平台，特別列出10大癌症的常見徵兆，提醒大家若身體發出異常訊號，應及早求醫。



TVB《東張西望》截圖

6月發現肝硬化及肝部多個部位有癌細胞

曾訪問何伯的YouTube平台「花生速遞」主持證實何伯死訊，並透露臨終病情：「佢之前做完小腸氣手術，要抽啲唔同組織去化驗，6月5日發現係肝硬化，亦驗出肝位置有好多癌細胞。當時醫生講咗佢可能得返幾日至1個月命，之前唔可以講得咁明。何伯係尋日中午12點半喺醫院安詳離世，冇入ICU，亦都冇插過喉，佢係瞓住咁走。離世前兩日，有牧師去咗醫院幫佢洗禮。」

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何伯與何太早年因在《東張西望》曝光家庭糾紛而廣為人知，何伯指控細女從聯名戶口取走450萬元積蓄，事件引發全城熱議。何太其後多次公開承諾會養家，但亦曾透露二人即將離婚，更在直播中直言「佢咁大年紀，我貪佢咩？」及後又稱何伯「三、五百萬都未夠自己養老，分分鐘自己身體有癌症」，言論一度引起網民熱議。可惜一語成讖，何伯最終因肝癌離世。

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資料圖片

肝癌早期症狀難發現 患者只感疲倦和消化道不適

何伯由當年高調追討積蓄，到如今因病離世，前後不過2年多，令人慨嘆人生無常。事實上，肝癌是本港常見癌症之一，早期症狀往往不明顯，容易被忽略，即使年輕人都有機會確診。

根據香港中文大學肝臟護理中心的資料，肝癌在初期階段，患者最多只會感到疲倦和消化道不適，例如食慾不振、噁心或腹脹等，在肝癌早期並不會有特殊病徵。而這些小病小痛，一般人通常只會聯想到工作勞累或飲食不當，很少會即時聯想到肝癌。即使患者馬上求醫，若醫生缺乏患者的肝病病歷作為線索，驟然間亦難以察覺患上肝癌。因此，對於本身有肝炎、肝硬化或脂肪肝等肝病背景的高風險人士，定期進行肝臟檢查尤其重要，才能及早發現病變，把握治療黃金期。

YouTube 影片截圖

10種常見癌症早期症狀

其實不少癌症的早期症狀並不明顯，台灣營養功能醫學專家劉博洋醫師就曾在其Facebook專頁分享兩個案例，其中一個病人因為長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看了兩個月醫生後，被診斷為胃酸倒流，但做了胃鏡，兩個月胃藥，症狀卻完全沒有改善。再過了兩個月，患者突然出現皮膚變黃、眼白泛黃的黃疸症狀，經腹部超聲波檢查後，最終確診為膽管癌。

若長期消化不良或感到不適應及時就醫（AI生成）

而另一個患者本身有痔瘡，偶出現血便症狀，他起初沒在意，知道血便的次數變得頻繁，同事亦提醒他臉色蒼白，經常覺得頭暈，才決定就醫，後被確診為大腸癌且合併貧血。

不要忽略身體發出的微小訊號，導致延誤診治。（AI生成）

除了何伯因癌逝世之外，以上兩個案例提醒我們，癌症並非一日形成，也不要忽略身體發出的微小訊號，導致延誤診治。當習慣性的症狀出現變化，或反覆出現、持續不退時，就必須提高警覺。

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為了讓大眾能更好識別身體警號，劉醫生整理了10種常見癌症在早期可能會出現的症狀。

肺癌：持續咳嗽、咳嗽形態改變或感覺胸悶

大腸癌：大便帶血、如廁習慣突然改變、經常臉色蒼白或異常疲勞

乳癌：胸部或腋下摸到不明硬塊、乳房外觀或形狀出現異樣

肝癌：右上腹悶痛、食慾變差、黃疸

攝護腺（前列腺）癌：排尿困難、夜尿頻繁

口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內出現腫塊

甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

胃癌：長期消化不良、上腹不適、體重下降

皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

胰臟癌：上腹或背部疼痛、黃疸、無故消瘦

劉醫師同時也提醒大家，雖然出現這些症狀不代表一定患癌，但若反復或持續出現，建議盡快進行詳細檢查。