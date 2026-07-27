東野圭吾離世 ｜消息太突然震驚全國！日本網民:一直給人活躍印象

曾創作《神探伽利略》、《解憂雜貨店》等多本著作的日本推理小說家東野圭吾，於7月23日本因大腸癌（結腸癌）逝世，享年 68 歲，消息震驚全日本。出版商講談社於今日（ 27日）發布訃告後，在日本網路與社交平台引發了極大迴響，訃告公布後僅十餘分鐘，「東野圭吾」相關關鍵字便迅速登上日本X（原 Twitter）熱搜榜首，各大新聞網站的留言區也湧入大量讀者留言。

不少日媒在YouTube直播東野圭吾離世消息。

出版商周一證實有關消息，並表示家屬已低調完成東野的葬禮。由於東野圭吾生前創作產量多且持續活躍，遺作《永遠の記憶》更原定於2026 年8月5日出版，突如其來的噩耗讓許多日本網民及讀者難以接受，「震驚到說不出話來…」、「假的吧……？他一直給人非常活躍的印象，太突然了」。

不少日本網民也感嘆，68歲在現代日本屬於相對年輕的年齡，對喜愛的推理系列作品無法再出續作表達了萬分惋惜。「欸——東野圭吾也太年輕了吧…明明還這麼年輕…」、「再也讀不到《神探伽利略》系列的新作了嗎」。也有網民感恩，東野多個作品如《嫌疑犯X的獻身》、《白夜行》、《新參者》、《解憂雜貨店》等帶給自己的震撼與感動，紛紛表達敬意與哀悼，「真的非常感謝您帶來這麼多精彩的推理小說，祝您一路好走」。

《解憂雜貨店》劇照

東野圭吾於1985年以校園密室殺人題材《放學後》，勇奪第31屆江戶川亂步獎正式出道，他其後辭去工程師職務專心投入寫作。1999年，東野圭吾以《秘密》榮獲日本推理作家協會獎。2005年，他推出代表作《嫌疑犯X的獻身》（容疑者Xの献身），以數學天才高中教師推理解決案件為題材，為他贏得第134屆直木賞與第6屆本格推理大賞，將這位作家的寫作事業推至頂峰。