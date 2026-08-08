西斜房擺位指南｜西曬牆該靠床定放衣櫃？專家揭隔熱2大關鍵

當夏日來臨時，天氣酷熱難耐，許多人抱怨住在西曬房內相當折磨，因此讓不少買房民眾相當忌諱購買西曬房（西斜房）。



而西曬房最為人詬病的就是「冬冷夏熱」，夏天時的西曬房，在白天會吸收滿滿的熱氣，到了晚上也能明顯感覺到悶熱；冬天時房間則會因變成受風面，導致陽光熱度降低。日前就有人好奇詢問，自己家中主臥房的牆壁有西曬的困擾，「應該讓床放在哪個地方？要以衣櫃擋著，還是直接讓床靠在牆邊？」

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住西曬房，牆壁那側該放床還是衣櫃？

一名網友於PTT發文表示，自己目前正規劃房間空間，由於太陽會直接照射主臥房的牆壁，因此有西曬的困擾，便思考著床要靠在房間的哪一側較佳。

而他思考出兩個方案，一是透過衣櫃擋住，這樣人躺在床上會較為涼爽；二為保護衣櫃優先，為避免木頭和衣服曬到壞掉，所以把床靠在西曬的那面牆較好。

對此，有人表示，住了好幾間房子，發現會熱不熱、會冷不冷除天氣因素，和房子方位及高低通風、格局等有相當大關係，「西曬不一定爆熱」。

貼文曝光後，不少人提出建議，自己會選擇衣櫃去靠西曬牆，因西曬牆就算開冷氣，牆壁也會「熱熱的」，也有人說，邊間通常上方會有樑，剛好是你的西曬面，通常都會做衣櫃，「西曬櫃子打開衣服都有天然的陽光味，真的讚」。

事實上，過去台電曾發文指出，熱能其實會「穿牆」，當白天陽光照射，牆壁就會吸收熱量，即便夜晚、屋外變涼，屋內牆壁仍會釋放熱量，尤其西曬的房間，溫度還是會較高，因此可透過2大方式解決：

1. 西曬的牆面擺衣櫃、書櫃

讓書本或衣服吸收熱量，減少外牆熱量傳入室內，或使用隔熱建材加裝雙層牆。

2. 西曬外牆外遮陽效果更好，上隔熱漆或用木格欄

只要民眾好好「隔熱」，即可有效降低室內溫度，也可以減少冷氣耗電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：房間西曬，裝窗簾、冷氣都沒用！台電教2招「省電又隔熱」，過來人實測驚呼：真的讚】