電費狂飆別只怪天氣！4大家電你可能用錯了　慳電兼延壽可這樣做

在如今的家居生活中，家電如同我們的得力助手，雪櫃、洗衣機、冷氣機、微波爐等早已成為不可或缺的一部分。



然而，大多數人對於家電的使用還停留在基礎功能層面，殊不知那些被忽略的使用技巧，不僅能讓家電更慳電、更耐用，還能大幅提升生活效率與品質。

4類常用家電節能方法

1. 雪櫃：藏在溫度旋鈕裏的節能密碼

作為24小時運轉的家電，雪櫃的能耗問題一直備受關注。很多人習慣將雪櫃溫度調至最低，認為這樣保鮮效果更好，實則不然。冷藏室的最佳溫度為3-5℃，冷凍室為-18℃左右，溫度過低不僅會增加能耗，還可能導致部分食材被凍壞，比如蔬菜會因細胞破裂而失去水分，變得軟爛。

雪櫃的擺放位置也暗藏玄機。不少家庭為了節省空間，會將雪櫃緊緊貼靠牆壁或其他家具，這會影響散熱效果，導致壓縮機頻繁啟動，耗電量增加。正確的做法是讓雪櫃背部與牆壁保持10-15釐米的距離，兩側也留出5釐米以上的空隙，確保散熱通暢。

另外，頻繁開關雪櫃門是能耗上升的「隱形殺手」。據測算，每開一次雪櫃門，箱內溫度會上升5℃左右，壓縮機需要工作更長時間才能恢復設定溫度。建議每次取放食材前提前規劃好所需物品，減少開門次數和時間。同時，定期清理雪櫃內的霜層（針對非無霜雪櫃），當霜層厚度超過5毫米時，製冷效率會下降20%以上，及時除霜能有效降低能耗。

2. 洗衣機：衣物護理與慳電的平衡之道

洗衣機的使用頻率極高，但很多人在操作時存在誤區。比如洗滌衣物時，不管衣物多少都選擇大容量模式，或者為了慳水將過多衣物塞進洗衣機，這些做法都會影響洗滌效果和機器壽命。

正確的做法是根據衣物量選擇合適的水位和程式。當衣物量較少時，選擇小容量模式，既能節約用水和電量，又能避免衣物在桶內晃動不足導致清潔不徹底。而衣物過多時，不僅會增加電機負擔，還會使衣物纏繞在一起，磨損面料，甚至可能導致機器故障。一般來說，洗衣機內筒的衣物填充量以不超過80%為宜。

水溫的選擇也有講究。多數人認為熱水洗滌更乾淨，其實對於日常的棉質、化纖衣物，30℃左右的水溫已經能滿足清潔需求，過高的水溫會破壞衣物纖維，導致褪色、變形。只有在洗滌油漬較重的衣物或牀單被罩時，才需要適當提高水溫。

此外，洗衣機的清潔保養同樣重要。每次洗完衣服後，及時清理過濾器內的毛絮，防止堵塞排水管道。定期使用洗衣機槽清潔劑清洗內筒，避免污垢和細菌滋生，不僅能讓衣物洗得更乾淨，還能延長洗衣機的使用壽命。

3. 冷氣機：四季通用的舒適與節能法則

冷氣機在冬夏兩季的使用頻率最高，但其耗電量也讓不少人頭疼。很多人在使用冷氣機時，喜歡將溫度調至極端值，比如夏天開16℃、冬天開30℃，認為這樣能快速達到理想溫度，實際上這種做法既不舒適也不節能。

夏季冷氣機設置溫度每提高1℃，耗電量就能減少10%左右，最佳溫度為26-28℃，這個溫度區間既能讓人感到涼爽，又與室外溫差較小，避免因溫差過大引發感冒。冬季則建議將溫度設定在18-22℃，過高的溫度不僅耗電，還會導致室內空氣乾燥，讓人感到口乾舌燥。

冷氣機的濾網清潔是容易被忽略的細節。濾網長期不清理會積累大量灰塵和蟎蟲，不僅影響出風效果，降低製冷制熱效率，還會導致室內空氣質量下降。建議每2-3周清洗一次濾網，尤其是在冷氣機使用頻繁的季節，及時清潔能讓冷氣機的工作效率提升15%以上。

另外，使用冷氣機時配合風扇能讓體感溫度降低2-3℃，從而可以適當調高冷氣機溫度，達到節能目的。冬季使用冷氣機時，將風向調至向下，利用熱空氣上升的原理讓室內溫度更均勻；夏季則將風向調至向上，冷空氣下沉能快速降低室溫。

4. 微波爐：高效加熱背後的安全與技巧

微波爐以其快速加熱的特點成為廚房利器，但很多人對其使用存在安全顧慮，同時也浪費了不少實用功能。

首先是容器的選擇，金屬容器絕對不能放入微波爐，因為金屬會反射微波，不僅無法加熱食物，還可能產生火花，損壞爐體甚至引發火災。陶瓷、玻璃、耐熱塑料等材質的容器才是安全之選，不過需要注意的是，有些陶瓷容器帶有金邊或銀邊裝飾，這些金屬紋飾同樣會帶來安全隱患。

加熱食物時，覆蓋保鮮紙是常見做法，但需要注意保鮮紙不能直接接觸食物，尤其是油性較大的食物，高溫可能導致保鮮紙融化，釋放有害物質。正確的做法是在容器邊覆蓋一層微波爐專用保鮮蓋，或者用微波爐專用碗，留少許縫隙讓蒸汽排出。

對於大塊食物，比如整隻雞、大塊肉類，直接放入微波爐加熱容易出現外熟內生的情況。可以採用「分步加熱 +翻面」的方式，先加熱一段時間後取出，翻面並在中間劃開一道口子，再繼續加熱，確保食物受熱均勻。此外，加熱米飯、饅頭等主食時，在表面噴少許水，能有效防止食物變幹變硬，保持鬆軟口感。

家電的使用技巧遠不止這些，每一款家電都有其設計上的巧思和隱藏功能。掌握這些技巧，不僅能讓家電更好地為我們服務，還能在無形中節省開支、延長家電壽命，讓家居生活更加高效、舒適。從今天起，不妨重新審視家中的每一件家電，探索那些被忽略的使用細節，讓它們成為提升生活品質的「神助攻」。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】