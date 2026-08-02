夏日炎熱開冷氣怕電費太貴？台電親授3招省電秘訣：每調高1度省6%

連日高溫，許多人在家忍不住開冷氣，但又擔心電費超標。對此，台電粉絲團提醒，在房間吹冷氣時，千萬要注意的一件事，不然會更耗電，同時分享吹冷氣「省電3招」，讓民眾在家安心吹冷氣，不用擔心傷銀包。



台電親授3招省電密技，開冷氣務必隨手關門

最近氣溫不斷上升，連日飆破30度，不少民眾都選擇待在家吹冷氣，而台電近日在Facebook專頁「台電電力粉絲團」教大家如何省電，最重要的一點就是，房間內如果開著冷氣，而房門內外溫差大時，每次進出務必隨手關門，避免門外的熱空氣跑進來，導致房間內的溫度上升，使壓縮機為了降溫運轉而耗電。

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此外，台電補充說明，這道理也跟冰箱類似，如果冰箱門開太久沒關時，也會讓冰箱內的溫度升高，此時壓縮機就需要運轉才能恢復冷藏溫度。至於要如何邊吹冷氣邊省電，台電也分享3招省電小技巧：

1. 進出冷氣房要隨手關門；

2. 溫度設定為26～28度＋開電風扇就很舒適；

3. 溫度每調高1度，可省空調電力6%。



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：夏天開冷氣怕電費狂飆？專家3招密技涼爽又省電，這NG行為恐收爆貴帳單】