冷氣不冷還電費飆高？電力公司點名分體式冷氣：想慳電2大注意位

炎炎夏日，民眾早已不耐暑氣決定大開冷氣，但隨著開冷氣的時間越來越長，也讓人不免開始擔心起電費的問題。



對此，台電4月10日於粉絲專頁PO文提醒，民眾使用分離式（分體式）冷氣外機，應多加注意「2動作」，才不影響冷房效果，更能減少耗電。

台電於Facebook粉專《台電電力粉絲團》表示，使用分離式冷氣外機時，應多加注意散熱空間，才不會讓冷氣機中暑。台電建議要注意兩動作，分別為：

「散熱方向前方不要有遮蔽物」

「周圍不要堆放物品」



台電解釋，冷氣是藉由冷媒在內部循環，將市內的熱量帶到室外，「當室外機的散熱空間不足，室外機會無法正常散熱」，更會從而影響冷房效果也更佳耗電。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹冷氣少做「2動作」電費狂飆！台電揭後果：不冷又耗電】

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