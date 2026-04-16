報稅2026教學｜打工仔報稅交稅時間表/方法+免稅額/扣稅11大攻略

又來到了一年一度的報稅時間了！初踏入社會的你是否對「報稅」、「交稅」都一頭霧水呢？政府已公布5月4日將會向納稅人發出277萬份個人報稅表，一般而言「綠色炸彈」(報稅表)須在發出後一個月內提交報稅表，透過網上提交則可以延長一個月，未報過稅的朋友仔就即睇報稅攻略！



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報稅2026｜報稅交稅時間表

稅務局將於5月4日向納稅人發出了約277萬份的個別人士報稅表，比去年多了11萬份。香港的課税年度是每年4月1日至翌年3月31日的12個月，打工仔需在報稅表發出一個月內提交填妥個人報稅表，經營獨資業務人士最遲8月向稅局繳交報稅表。根據過往情況，若選擇透過網上報稅（智方便/eTax)，則截止日期將延長一個月。當稅務局收到報稅單後，於10月起便會向大家發放繳稅通知。稅款將分為兩期繳交，第一期為1月，第二期為4月。

若納稅人在6月過後，仍未收到報稅表，則應向稅務局查詢是否曾發出報稅表。若曾被評為「毋須交稅」類別的話，則未必每年都收到報稅表。直至納稅人達到需繳稅的薪金水平，則要於課稅年度結束後4個月內，通知稅務局。

作為職場新鮮人，首次進行報稅，則沒有特定的收報稅表日期。公司都會於你入職3個月內，向稅務局提交表格。再由稅務局為你建立檔案，稅務局就會於其後5個月內發出報稅表。

5月：稅局向納稅人寄出報稅表

6月-7月：繳交報稅表

10月：納稅人陸續收到評稅及繳稅通知

1月：繳交第一期稅款

4月：繳交第二期稅款

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報稅2026｜薪俸稅如何計算?

一般打工仔所繳交的稅項是「薪俸稅」，會按照大家於該年度的應課稅入息實額按「累進稅率」或入息淨額以「標準稅率」計算，而當局會取兩者計算後較低的稅款額徵收。計算的方式如下:

1)應課稅入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額

2)入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

報稅2026｜薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制

由2024/25課税年度起，薪俸税及個人入息課税標準税率實施兩級制。入息淨額超過500萬元的納税人，其首500萬元的入息淨額繼續以15%的税率計算，而超過500萬元的入息淨額部分則以16%的税率計算。

報稅2026｜稅務寬減

【1】薪俸稅／個人入息課稅／利得稅

2025/26 課稅年度的薪俸稅和個人入息課稅繼續有 100% 寬減，調整了24/25的上限$1500的寬減上限，25/26課稅年度的寬減上限就跟23/24 課稅年度一樣，能減免到3,000 元，若納税人所需繳交的稅項不超過3,000元，則等同「毋須交稅」。

【2】住宅租金扣稅

若應課薪俸税或個人入息課税的納税人沒持有住宅物業，就有資格申請租金扣稅，有足足100,000元扣稅額；如納税人是與子女同住及符合特定條件，最高租金扣稅額，可以由100,000元提高至120,000元。要申請租金扣稅，租約亦必須已打釐印。假如居住單位有2位納税人，而租約上又有二人名字，則可把每人的扣稅上限12萬港元平均分，每人的扣稅上限為6萬港元。

【3】供樓扣稅

供樓扣稅即是「居所貸款利息扣除」，若供樓人士持有本港境內物業及自住，就可申請將按揭利息用作扣稅，會有100,000元扣稅額。由2024/25課税年度起，如納税人是與子女同住及符合特定條件，供樓扣稅額可由100,000元提高至120,000元，直至子女滿18歲為止。而扣稅年期有20個課稅年度，這 20 年不需要連續使用，你可以根據當年的利息支出多少，自由決定是否申索。

【4】個人進修開支 -扣稅上限$100,000

【5】強積金強制性供款-扣稅上限$18,000

【6】年金及可扣稅強積金自願性供款（TVC）-扣稅上限$60,000

【7】自願醫保(每名受保人計算)-扣稅上限$8,000

【8】認可慈善捐款-扣稅上限35%

報稅2026｜免稅項目

【1】個人免稅額

基本免稅額：$132,000元

已婚人士免稅額：$264,000元

單親免稅額：$132,000元

傷殘受養人免稅額：$75,000元

傷殘人士免稅額：$75,000元

【2】子女免稅額

每1至9名子女（每名）：$130,000元

每名子女出生的課稅年度，子女免稅額可獲額外增加：$130,000元

供養兄弟姊妹免稅額：$37,500元(註)

註：該名兄弟姊妹在該課稅年度內必須是未婚，且符合以下任一情況：

1. 未滿 18 歲，或

2. 年滿 18 歲但未滿 25 歲： 必須在大學、學校或其他類似教育機構接受全日制教育（包括在海外留學）,或

3. 年滿 18 歲但因殘疾無法工作： 必須是因身體或精神上的傷殘而導致喪失工作能力。

【3】供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額

年齡為60歲或以上，或未滿60歲但拎傷殘津貼的父母/祖父母/外祖父母（每名）：$50,000元

年齡為55歲或以上，但未滿60歲的父母∕祖父母∕外祖父母（每名）：$25,000元 (註)

註：要成功申請這項免稅額，該名受養人（父母、祖父母或外祖父母）必須滿足以下 3 大核心條件：

1. 受養人該年度內必須通常居於香港（即以香港為家，短暫旅遊或探親不影響）。

2. 受養人該年度內已滿 55 歲或以上；若未滿 55 歲，則必須有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼。

3. 受養人該年度內與你連續同住至少 6 個月，且無須付出十足生活費，或

你（或配偶）該年度內實際給予不少於 $12,000 的金錢用作供養。

另外要温提各位小薯，同一名受養人（例如父親）只能由一名納稅人申報，所以一般兄弟姊妹間應先商量好，避免重複申報導致稅務局查詢。而由於香港稅率是累進的，收入越高、稅率越高的人申報，節省的稅款絕對金額會更多，若由收入較高的兄弟姊妹申報較著數。

報稅2026｜遺漏填寫免稅/扣稅項目

倘若於遞交報稅表後，發現遺漏填寫免稅和扣稅項目，可於指定時間內向當局提出修訂，但不同的免稅扣稅項目則需另填寫不同的表格。而且受到評稅結果後，發現計算有所出入，亦可於發出評稅通知書的1個月內提出反對，並列明理由。

報稅2026｜繳交稅務方式

繳費的方式有多種，包括網上銀行、PPS繳費靈、ATM自動櫃員機、便利店、信用卡、FPS轉數快等。

報稅2026｜遲繳交稅表/遲繳交稅務

若遲繳稅表的話，最高可被罰款$10,000元，被撿控或繳交額外的稅款。若遲交稅務，稅務局則會採取法定追稅行動徵收附加費，當局亦有權向欠稅者提出起訴。

若第一期稅款未如期繳清，稅務局會加徵全部欠稅（包括第二期稅款）的5%附加費，第二期稅款將視為立即到期論。稅務局就在繳稅日期起計6個月後仍未清繳的稅（包括5%附加費）再加徵10%的附加費。所以，切記準時報稅和交稅。

AI生成

大家可能記得今年2月財政預算案提過會加免稅額，想知道自己今年是否可以「交少啲」？但請注意，今年報稅暫時未有得加。財政司司長公佈的新免稅額建議，最快要到 下個課稅年度，即 2026/27 年度才開始生效。大家今年填表時，記得沿用現行的免稅額度，不要填錯啦！

不過，大家可以先預覽一下未來的「減稅紅包」具體升幅，最主要涉及基本及子女免稅額。基本免稅額將由 13.2 萬元加至 14.5 萬元 ，已婚人士免稅額由 26.4 萬元加至 29 萬元；每名子女免稅額（包括額外子女）亦會由 13 萬元加至 14 萬元。兄弟姊妹免稅額則維持 $37,500。