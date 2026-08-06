蜘蛛俠英雄重生爆笑彩蛋｜神秘V-Max是什麼？網傳隱藏地點在台灣

《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映後，再度掀起全球蜘蛛俠熱潮，除了劇情發展與角色命運受到粉絲關注外，片中神秘關鍵「V-Max」也成為漫威迷討論焦點。



沒想到近日有 Threads 網友意外發現，電影中讓蜘蛛俠湯賀蘭（Tom Holland）與珍桂爾（Jean Grey）尋找的重要線索，竟然疑似在台灣就能找到，引發網友爆笑討論。

電影中Jean Grey一直在尋找神秘「V-Max」引發一系列危機事件。（《蜘蛛俠：英雄重生》劇照）

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《蜘蛛俠：英雄重生》V-Max 是什麼？

近日有 Threads 友發文寫下：「不用再找了，在斗六。」讓不少網友一看秒懂，原來台灣真的有名為「V-MAX」的 KTV。

台灣網友發帖稱真有名為「V-MAX」的 KTV。（FB@V-MAX KTV）

貼文曝光後，留言區瞬間變成漫威迷大型玩梗現場，有人笑回：

「Jean：原來我姐死前……來到了斗六唱歌，不揪」

「只要抬頭就能看到 V MAX，難怪這麼熟悉」

「Jean Google 完之後：V-MAX in Taiwan？」



甚至有人搞笑表示：「姐姐沒有死，她只是去續兩小（延長兩個小時）。」

事實上，「V-MAX KTV」在台灣已有據點，主要分布於宜蘭及斗六等地，沒想到電影中的神秘線索竟意外撞名，引發台灣網友發揮創意聯想。雖然現實中的 V-MAX 與電影設定並沒有關聯，但這場「蜘蛛俠尋找 V-Max 尋到台灣」的巧合，也讓漫威迷笑稱：「小蜘蛛不用跨宇宙找線索，直接來台灣唱歌就好。」

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《蜘蛛俠：英雄重生》V-Max 只是空調通風設備品牌

電影中Jean Grey真正追查的線索，其實與她失蹤的姊姊Sara Grey有關。Sara同樣擁有特殊心靈能力，可以在一定距離內將自己的意識投射到他人腦海中，因此遭到損害控制局盯上，甚至被利用進行能力研究。就在生命最後階段，Sara留下了「V-Max」這組關鍵訊息，讓Jean認為背後可能藏著重要秘密。

不過，粉絲後來發現，「V-Max」並不是什麼神秘組織、武器或實驗計畫，而是來自空調通風設備品牌「VENTMAX」的殘留字樣。這場尋找線索的過程，也讓漫威迷意外發現劇情中的一個反轉彩蛋，沒想到看似重要的密碼，最後竟然只是現實生活中的品牌標誌。

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