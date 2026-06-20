鐵拳教育｜惡女網紅學生爆紅！23歲新人朴敘允演活反派封微笑惡魔

Netflix韓劇《鐵拳教育》憑藉「以暴制暴」的熱血劇情掀起熱議，一上線便強勢攻佔27個國家與地區的收視冠軍，其中由朴敘允飾演的網紅學生「韓芮梨」，令人恨得牙癢癢的反派形象成為話題焦點。



她表面上是笑容甜美的校園網紅，私底下卻擅長操弄輿論、發動關係霸凌，甚至不惜捏造性騷擾指控來達成目的，恐怖的雙面人格讓不少觀眾直呼：「每次看到她出現就開始生氣！」

朴敘允飾演《鐵拳教育》中的惡女網紅學生「韓芮梨」。（IG@shuuuuu._yn）

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《鐵拳教育》韓芮梨是誰？披著天使外衣的微笑惡魔

韓芮梨是《鐵拳教育》劇中昭演女子高中的學生，同時也是坐擁60萬粉絲的校園網紅。憑藉龐大的社群影響力，她總能輕易左右同學們的看法，並透過網路輿論孤立、攻擊自己看不順眼的人。

朴敘允精準拿捏角色從甜美笑容到陰沉眼神的轉換，成功塑造出「微笑惡魔」形象，不僅讓她被網友封為《鐵拳教育》最成功、最欠揍的反派角色之一，還有許多觀眾直呼：

真的很想衝進螢幕教訓她！

《鐵拳教育》韓芮梨戲外真面目曝光！朴敘允親自替角色求情

日前朴敘允透過社群平台分享感想，表示《鐵拳教育》是去年佔據自己生活很大一部分的重要作品，如今終於能與觀眾見面，讓她感到既開心又感動；很感謝觀眾對作品的支持，並承諾未來會持續努力精進演技。

最後朴敘允還特地替韓芮梨求情：「請不要太討厭芮梨喔！」短短一句話瞬間讓許多劇迷破防，紛紛笑說：

討厭韓芮梨，但完全討厭不了朴敘允。

朴敘允是誰？23歲新人演員憑《鐵拳教育》爆紅

事實上，《鐵拳教育》並非朴敘允首次演戲。根據公開資料顯示，朴敘允出生於2002年9月30日，今年23歲，畢業於首爾藝術大學表演系，早在2016年起便陸續參與《明日男孩》、《109件奇怪的事》、《我們與愛的距離》、《那個夏天的謊言》、《末路雙嬌》等戲劇與電影作品演出，累積不少表演經驗。如今透過《鐵拳教育》中韓芮梨一角成功打開知名度，也被不少觀眾看好有望成為韓國影壇下一位備受矚目的新生代演員。

朴敘允個人資料、年齡與代表作品整理

姓名：朴敘允（박서윤）

出生日期：2002年9月30日

年齡：23歲（2026年）

身高：163公分

學歷：首爾藝術大學表演系

代表作品：《鐵拳教育》、《明日男孩》、《109件奇怪的事》、《我們與愛的距離》、《那個夏天的謊言》、《末路雙嬌》



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