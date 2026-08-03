蜘蛛俠4｜珍桂爾Jean Grey懶人包　擁「鳳凰之力」的MCU關鍵角色

珍桂爾（Jean Grey）是漫威宇宙中最具代表性的變種人角色之一。從《變種特攻》系列電影登場至今，她歷經不同世代演員詮釋，並因與「鳳凰之力」的連結，成為影響漫威宇宙發展的重要角色。



隨著《蜘蛛俠：英雄重生》（Spider-Man: Brand New Day）上映，莎蒂辛克（Sadie Sink）飾演神秘角色的消息引發高度關注，不少影迷猜測她可能成為新一代珍桂爾。本文將帶你回顧歷代珍桂爾版本、角色能力、鳳凰之力到底是什麼？

珍桂爾（X@JeanGreyFanPage）

珍桂爾是誰？

在介紹歷代珍桂爾（Jean Grey）之前，先了解她的身份、能力，以及她在漫威宇宙中的重要性。珍桂爾（Jean Grey）是漫威《變種特攻》（X-Men）系列的重要變種人，也是故事核心角色之一。她擁有心靈感應與念力控制能力，能讀取思想、操控物體，甚至影響他人精神。她最具代表性的設定，是成為「鳳凰之力」的宿主。鳳凰之力是一種擁有強大能量的宇宙級存在，能賦予宿主近乎無限的力量。然而，這股力量也讓珍桂爾面臨失控危機，最終形成經典故事「黑鳳凰」。

珍桂爾出現在哪些電影？

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珍桂爾（Jean Grey）主要登場於《變種特攻》系列電影，從2000年的《變種特攻》開始，陸續出現在《變種特攻2》、《變種特攻：兩極爭霸》、《狼人：武士激戰》、《變種特攻：未來同盟戰》、《變種特攻：天啟滅世戰》與《變種特攻：黑鳳凰》等作品中。如今變種特攻角色逐步融入漫威電影宇宙（MCU），珍桂爾將成為連結變種人與MCU新階段的重要角色。

為什麼珍桂爾有不同版本？

在早期，《變種特攻》相關電影主要由二十世紀福斯負責製作。隨著系列發展，電影在《變種特攻：未來同盟戰》中迎來了時間線重啟的關鍵劇情，因為舊的時間線抹除這個轉折，同一個角色得以呈現完全不同的階段與面貌，這才讓影迷看到了「初代珍桂爾」與「二代珍桂爾」。直到華特迪士尼公司收購二十世紀福斯部分資產後，《變種特攻》相關電影改編權回到漫威旗下，珍桂爾才有機會融入漫威電影宇宙（MCU）迎來新的版本。

初代珍桂爾是誰演的？

初代真人版珍桂爾由花姬贊臣（Famke Janssen）飾演。

Famke Jansse

她在 2000 年的《變種特攻》中首次登場，並出演《變種特攻2》與《變種特攻：兩極爭霸》，她所詮釋的珍桂爾，是影迷最熟悉的經典版本之一，也完整呈現角色從 變種特攻核心成員到黑化為「黑鳳凰」的悲劇轉變。隨著系列發展，電影在《變種特攻：未來同盟戰》中迎來了時間線重啟的關鍵劇情，芳姬詹森也在該片驚喜客串，為初代角色的命運畫下圓滿句點。

第二代珍桂爾是誰演的？

第二代珍桂爾由蘇菲特納（Sophie Turner）飾演，首次登場於《變種特攻：天啟滅世戰》，並在《變種特攻：黑鳳凰》擔任主角。

蘇菲特納在《變種特攻：黑鳳凰》中擔任新一任「Jean」。（電影劇照）

她詮釋的是年輕時期的珍桂爾，故事聚焦於她年輕時期逐漸覺醒的強大能力，以及面臨「鳳凰之力」融合時的內心掙扎。

莎蒂辛克是新的珍桂爾嗎？

隨著 變種特攻角色逐步加入漫威電影宇宙（MCU），外界也開始關注珍桂爾是否會迎來全新版本。《怪奇物語》女星莎蒂辛克（Sadie Sink）加盟《蜘蛛俠：英雄重生》後，因角色身份始終保持神秘，加上預告中的服裝配色、角色細節與多項線索，引發影迷猜測她可能飾演珍桂爾。不過，莎蒂辛克在片中的真實角色身份，就等影迷進戲院揭曉答案。

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