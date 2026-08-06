日本少女漫畫式愛情！女高中生倒追班導遭嚴拒　靠1招逆轉娶回家

少女漫畫情節竟在現實上映！日本網絡綜藝節目《無法默默忍受的女人們 season3》日前分享了一段震撼網民的「師生戀」故事。一名女高中生對新任班導師一見鍾情後，展開長達數年的猛烈追求，雖然一度被男方以嚴詞拒絕，但最終憑著驚人毅力打動對方，成功跨越16歲的年齡差步入婚姻，連節目主持人和嘉賓都忍不住直呼：「這根本就是少女漫畫！」



25歲前偶像亞希與41歲前班主任慎一克服16歲年齡差，相識7年步入婚姻。（節目截圖）

入學一見鍾情 課堂上公開表白

據日本電視台《ENTAME NEXT》報道，故事的女主角是現年25歲的前偶像亞希，與41歲的丈夫慎一相差16歲。兩人相識於她的高中時代，當時慎一剛入職擔任亞希的班導師。亞希有次因中暑倒下時，看到慎一無微不至照顧自己，便喜歡上他。

亞希高中入學時因中暑暈倒，獲剛到任的班主任慎一細心照顧，因此傾慕對方。（節目截圖）

隨後亞希展開了追求攻勢：不僅在點名簿上留下「最喜歡老師」的字句、親手製作心形漢堡排便當，甚至奉上特別設計的可樂，讓慎一喝完後瓶身會浮現「喜歡」二字。最狂的是，她更在作文課上當著全班同學的面宣佈：「我長大後的夢想是成為班導師的新娘！」

亞希曾於作文課當眾宣佈「想當老師的新娘」。（節目截圖）

怕變「犯罪者」嚴詞拒絕

面對女學生熱情的狂追，慎一坦言當時「只覺得非常困擾」，而且擔心演變成師生戀會失去工作甚至犯法（16歲是日本《刑法》的全國法定性同意年齡，成年人與未滿 16歲者發生性行為即屬重罪，對方自願亦無效） ，因此一直與亞希保持距離並嚴厲訓斥。

慎一因擔心失業及觸犯法例而一直嚴詞拒絕學生的追求。（節目截圖）

直到亞希畢業前夕，得知慎一即將調職至大阪。畢業典禮當日，亞希約慎一到咖啡室告白，但慎一為了讓她徹底死心，故意用大人的嚴厲態度拒絕：「我已經有喜歡的人了。」

畢業後癡心追到大阪陪伴男方低潮期

畢業後亞希如願成為偶像，而慎一則在大阪工作。本以為這段單戀會不了了之，沒想到3個月後，亞希重新聯絡上慎一，甚至不顧一切去到大阪見面。儘管再次被拒絕，亞希依然抱著「真的無法放棄」的想法。

後來得知慎一因無法適應大阪的工作環境而陷入低潮，亞希二話不說再殺到大阪，親手做家常菜為他加油打氣。她的不離不棄終於融化了慎一的心：「她那種對任何事都不放棄的精神，是我未來人生不可或缺的。」最終，慎一在亞希生日當天主動告白，兩人正式交往並在相識7年後結婚。

婚後慎一轉行至樂器維修公司，更笑言學習到妻子那種「一股作氣、絕不放棄」的韌勁後，仕途非常順利，堪稱愛情事業兩得意。

慎一婚後轉行至樂器維修公司，坦言深受妻子性格影響，連人生觀都有所改變。（節目截圖）

二人結婚後現時育有一子。（節目截圖）

網民熱議兩極：大讚老師守底線

節目播出後，這段超現實的16歲差師生戀迅速引發網民熱烈討論。不少網民表示雖然兩人最後修成正果，但最關鍵的是男方當時守住底線，「一步踏錯人生就直接完蛋！幸好老師非常理性，如果當初在學期間忍受不住死纏爛打，後果不堪設想」。也有人坦言「師生戀」在過去年代其實屢見不鮮，特別是運動社團顧問或女校男老師，不少人一畢業就結婚。但也有家長憂心表示，這種極端例子不宜過度宣傳，「自己默默品味幸福就好，沒必要大肆宣揚，萬一未成年小孩盲目模仿就頭痛了。」