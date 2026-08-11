日本警察結婚要申報！女生呻未能通過審查　揭5類人士做警嫂無望

近日社交平台X一則求助貼文引發日本網民熱議，一位25歲日本女生準備與27歲警察男友結婚，怎料被警方「查家宅」更不能通過審查。女方百思不得其解，自問並無欠債或違法紀錄，懷疑是否為過往的信用卡遲繳問題，甚至猜測是否為離婚多年的父親有隱情，抑或是男友藉故想分手。到底嫁給日本警察是否真的需要查家宅？背後又隱藏著什麼連當事人都未必知曉的審查內幕呢？

在現代日本婚活市場，傳統追求高學歷、高收入、高身材的「3K」逐漸被追求價值觀、金錢觀、僱用形態皆穩定的「新3K」取代。警察官憑藉極佳的安全感、結實體格與穩定福利，在「女性最想結婚男性職業」最新調查結果中高居第12位，而「男性最想結婚女性職業」警察則排在28位。

法規明定結婚前要申報配偶資料

根據日本各都道府縣警察本部的官方行政訓令，例如《奈良県警察職員サービス規程》（昭和30年本部訓令第14号）第12条規定： 職員於結婚、入籍、出生、改姓等身上關係發生異動時，必須隨附證明文件向所屬長官提交「身上異動届」，詳細申報配偶及其親屬的姓名、背景等個人資料。這項制度為日本各縣警察組織的全國通用規範，也是官方後續進行背景資料比對與審查的法理依據。

《青色校警·嶋田隆平》劇照

揭5大核心審查項目

日本線上結婚相談所「Wealthma」代表顧問細川佑太朗曾表示，日本警察結婚時身邊調查的範圍不僅限於結婚對象本人，更廣及「三親等」內的親屬（包含父母、祖父母、兄弟姊妹、伯叔舅姑姨、甥姪及其配偶）。警方會將申報資料與內部資料庫進行比對。

在審查過程中，警方主要針對5大核心層面進行排查。首先是犯罪紀錄，警方會比對對象及其親屬是否曾涉入殺人、詐欺等重大犯罪並留下逮捕或起訴紀錄，不過一般的輕微交通違規或小偷小摸通常影響有限；其次是反社會勢力的關聯，必須確認其家族絕無黑道、詐騙集團、邪教或公安監視團體的成員。

除了治安風險，財務與經濟狀況也是查核重點，若三親等內有巨額債務或個人破產紀錄，可能被視為未來誘發職務收賄或利益勾結的隱患；此外，警方也會嚴格評估極端思想與政治傾向，防止對方隸屬於破壞性團體、過度參與激進政治活動或過往曾參加抗衡警察的極端遊行；最後，針對父母為外國籍等特殊背景，警方更會額外深入查清其出處，避免潛在的國家安全與情報滲透。

《青色校警·嶋田隆平》劇照

網民揭卡關致命傷

回到求助女生的疑慮，信用卡遲繳或涉嫌傳銷真的會導致不合格嗎？一般而言，普通信用消費不至於被否定，但若涉及地下錢莊高利貸或巨額債務，就可能不通過審查。若女方本人完全清白，則極有可能是三親等親屬藏有前科。

求助貼文也引來大量網民熱烈討論，一致認為男友能當上警察就代表男方本身無問題，問題必然出在女方身上。對於卡關主因，網民幾乎一面倒指向女方做過的多層次傳銷，此外，信用卡頻繁延遲繳費、家族隱藏的前科，乃至三親等內親屬的極端政治背景，都是踩中警界政審的致命紅線。更有過路人直言，若頂著壓力強行結婚，警察職涯將直接被冷凍，永無升遷日。正如上司給出的選擇：「要麼辭職結婚，要麼分手保住工作」。

《青色校警·嶋田隆平》劇照

專家提點：切忌有半點隱瞞

而細川佑太朗顧問也表示，警察機關擁有龐大的數據庫，任何試圖隱瞞家族過往或作虛假說明，只會留下不誠實的致命印象，甚至直接導致不合格。若存在不安要素，隱瞞絕無可能，唯有冷靜坦白申告、體諒警員職務的特殊性與私生活制約，才是順利過關並建立雙方信任的唯一關鍵。