台灣遊客驚嘆香港扶手電梯快3倍！港網民力推體驗全港1極速電梯

香港生活節奏急速全球聞名，除了行人步速極快之外，連搭扶手電梯都處處體現「香港速度」。日前有台灣網民來港旅遊後，在社交平台驚嘆本港扶手電梯速度簡直是「台灣的三倍速」，掀起兩地網民熱烈討論。不少港人對此非但不認同，反而集體發聲嫌現時電梯越調越慢，更公開港人獨門的電梯速度評測標準！



有台灣網民發文驚嘆香港扶手電梯速度是「台灣的三倍速」（Threads截圖）

台客驚喊「三倍速」 港人反嫌慢

日前有台灣網民在社交平台Threads發文，指來香港最不習慣的地方，就是香港的扶手電梯「真的很快，大概是台灣的三倍速」。

不少港人表示現時扶手電梯的速度越調越慢。（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

帖文隨即引發網民熱烈討論，有台灣網民笑言體驗過香港的扶手電梯後驚覺「台灣的扶手電梯慢到不能接受」。對此，不少港人反而表示「香港人覺得現在的太慢」，抱怨「自從遊客投訴太快，現在電梯都慢到人燥底」，甚至幽默指現在的速度「在上面點個麥當奴（勞）餐還有時間」、「麥當勞出埋餐未到的慢」，連台灣網民也笑言「台灣的扶手電梯慢到不能接受」。

有港人指出「港鐵班次頻密，電梯一定要有適當速度去疏導乘客」，並分享獨有的電梯速度衡量標準：「要排隊＝太慢；排兩三個人＝可接受；不用排＝ok！」港人無奈解釋「香港地小人多，就算三倍速都清唔到人流，唔快些，下一班車就到」，直言「不能再慢，否則香港人會好暴躁」。

網民分享獨有的電梯速度衡量標準：「要排隊＝太慢；排兩三個人＝可接受；不用排＝ok！」（《毛骨悚然的戀愛》劇照）

港人電梯照跑一步跨兩級

比起機械本身的速度，有網民表示香港人內置的「競跑模式」才是加速關鍵，直言「香港人甚至會在這種速度的電梯繼續跑」，趕時間時「係一步跨兩級咁上」，大讚「再加埋左邊行，就可以達到極速效果了」。不少港人更溫馨提示「請慢活遊客靠右邊，不要阻礙競跑選手喔」，更有網民笑言在慢步速的地方搭電梯，搞到自己要不斷尋找機會overtake「像賽車手一樣」。

香港人習慣「左行右企」，趕時間時更會在電梯上照跑衝上樓梯。《重慶森林》劇照

網民推介兩大極速電梯

如果要體驗香港扶手電梯的速度，不少熟路的網民紛紛點名又一城與MegaBox這扶手電梯。不少網民集體回憶「之前又一城MTR上Taste嗰條電梯好快嘅」，形容這是連香港人都感覺到速度感的最高速電梯，「阿婆應會企唔穩！當你試過三年前又一城條電梯，包你連呼吸也慢半拍」，可惜後來「俾人投訴完就慢番啲，而家唔得了」。

另外網民一致推介去MegaBox，笑言現時香港電梯越做越慢，表示「體驗最快扶手梯一定要到九龍灣MegaBox」，這條電梯由1樓直通5樓，全長約43.5米、垂直高度約21.75米。