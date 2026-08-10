旅遊調查｜逾4成港人呻做搞手壓力大 「團友」3句說話難聽過粗口

去旅行可以無腦跟團固然爽快，但背後默默包辦一切的旅行搞手，付出的心血同代價絕對超乎你想像！旅遊預訂平台Klook針對全球10個市場、2,725名旅客的最新調查顯示，搞手們不單止要兼任多職，還要承受極大壓力，甚至有近半數調查者想從此「金盆洗手」不再規劃行程！



（《原諒他77次》劇照）

籌備時間堪比OT 無償勞動成本達7800港元

報告顯示高達84%的港人籌備單次行程需耗費超過10小時，遠超全球平均水平。更有過半數搞手直言，整個規劃過程花費的時間甚至比一整周的標準工時還要長。不少搞手早在出發前1至3個月就開始進入瘋狂安排行程的模式，若將這份辛勞換算成每小時390港元的合理市場報酬，出發前他們就已經付出了高達7800港元的無償勞動成本。

47%搞手坦言壓力巨大

在十項日常助人舉動中，編排行程被港人公認是「最少獲得感謝」的第一名。安排行程永遠處於複雜且矛盾的情緒中，僅有47%的規劃者在編排時感到興奮，同時高達47%的人直言規劃過程「真的壓力很大」，心理始終處於既有成就感又無比緊張的雙重拉扯中，但最終仍有78%的人在完成策劃後獲得巨大的成功感。

但儘管排行程過程充滿壓力，但搞手對於整趟旅程的貢獻依然舉足輕重。調查數據顯示，高達59%的規劃者直言若沒有自己主持大局，整趟旅程根本無法順利成行。同時也有62%的人認同，若非靠他們事前周全的安排，同行團友絕對無法享受如此順暢的玩樂體驗。

旅程中最怕聽到「無所謂」

許多同行團友常以為一句「去邊都無所謂」或「我咩都得」是體貼配合，殊不知這反而會給搞手帶來更重負擔！調查顯示，每3個搞手就有1個表示這種假體貼帶來極大心理壓力。

事實上，搞手並非想要控制一切的控制狂，作為「團長」的他們，只是心繫大家的荷包，追求「最抵、最順路、最高效率」。在旅程中，搞手更要兼任營運經理、客服熱線與危機處理專員，每天動輒查看手機6次以上即時確認預訂與交通，令近半數搞手坦言籌備過程「壓力巨大」，心情始終在興奮與緊張之間拉扯。

無辜硬食死貓 逾4成搞手欲金盆洗手

比規劃龐雜行程更令人崩潰的，莫過於事後硬食死貓。調查指出，搞手實際被埋怨的次數比團友自己以為的高出2倍以上！其中最常聽到的三大地雷抱怨，包括高達64%搞手曾被質問「點解冇安排呢個行程」、53%人被冷嘲「如果由我排會更好」，以及52%人被抱怨「行程開支超出預算」。這些缺乏建設性的冷言冷語，讓高達41%的搞手心灰意冷，認真考慮從此金盆洗手不再負責安排行程。

（IG@klookhk）

每一次美好的旅遊回憶背後，都是搞手用無數深夜的時間與心血堆砌出來的。調查結果顯示高達87%的搞手表示自己值得獲得更多認可與感謝。下次隨團出遊時，不妨收起敷衍的回應，主動幫忙分擔瑣事，甚至在旅途中請團中的無名英雄喝杯咖啡。一句真誠的讚賞與理解，正是支撐他們繼續規劃下一次美好行程的最大動力！