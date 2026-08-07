UNIQLO AIRism壽命僅3年？官方揭最佳換衫週期　1招自查底衫壽命

炎炎夏日，UNIQLO的AIRism涼感內衣憑藉吸汗速乾、抗菌防臭及清涼感等功能，成為不少港人的「夏日恩物」。然而，這件看似耐穿的底衫，原來亦有隱藏「壽命」。近日日本網絡瘋傳關於「AIRism生死之謎」的討論，引發數萬網民共鳴，有人直言「穿了幾年依然無穿無爛」，卻不知應否繼續穿着。



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近日有名日本血液內科醫生「その辺の血液内科医」在社交平台X發文，笑指雖然聽聞AIRism的壽命只有2至3年，但自己根本分不清它到底是生是死，今天依然穿着「生死不明」的AIRism，引起極多網民共鳴及留言討論。

帖文引起網民共鳴及討論

帖文隨即引發大批網民熱烈迴響，不少人分享爆笑經歷，直言因為AIRism「不破不綻」，很難判斷是否該丟棄，「即使冷感力量已消失，只要未爛到不能穿，都會讓它在第一線活躍！」有人更笑指自己的底衫已經嚴重變形「M碼穿了4年變成3L的長度」、「布料變薄到透視一樣」、「有一天它突然瘋狂變長，回過神來已經垂到胯下，但我還覺得它活著」。

UNIQLO截圖

更有細心網民點出「年輕」與「高齡」AIRism的致命分別，指出「年輕」的AIRism吸汗快乾，能保持肌膚乾爽。而老化的雖然吸汗，卻難以乾透，甚至會緊貼皮膚，反而令人感覺更侷促炎熱，失去原本的涼感功能。

穿滿3年涼感大減 標籤密碼可查生產日期

而其實UNIQLO台灣官方早前發布教學影片解答，指出雖然衣物表面未必有破損，但經過長年穿着及多次洗滌，AIRism的特殊纖維效能會逐漸減弱。當衣物穿戴超過3年後，其透氣及涼感效果可能會「大打折扣」，因此建議消費者定期檢查並換新。

若忘記了底衫買了多久，官方教路可透過衣物內部標籤的「隱藏密碼」查閱生產日期。只需找出標籤頂部括號內的4位數字，例如「(42-73)」：第一個數字代表年份（例如「4」代表2024年），第二個數字代表季節（例如「2」代表夏季，春夏秋冬排行第二）。由此解碼公式可見，該件衣物便是2024年夏季的產品。

除了定期更換，UNIQLO官方亦分享了兩大貼士，幫助大家達到最佳的排汗散熱效果。首先，選擇貼身尺寸的AIRism，能讓衣物更貼合身體，大大提升吸汗效率。其次，今年的AIRism布料已特別針對除臭功能進行強化，但在清洗後，仍建議將衣物晾在通風處，以避免異味產生。