飲食界奧斯卡｜Great Taste 2026結果出爐！港式奶茶奪3星殊榮

講到美食界的權威認證，除了米芝蓮之外，還要認識有飲食界奧斯卡之稱的 Great Taste大獎。無論在英國超市還是精品店，只要食品包裝上貼有黑底金星標誌，幾乎就是美味保證。在近日公佈的評選結果中，今年15038件參賽作品中，僅有306件奪得了最高3星榮譽，最令人振奮的是，竟然有港式奶茶在萬千環球美食中脫穎而出名列其中！



黑底金星標誌的Great Taste認證。（Guild of Fine Food官網截圖）

500+專家嚴格評鑑含金量極高

Great Taste由英國頂級食品協會（Guild of Fine Food）自1994年創辦，是全球規模最大且極具公信力的食品評測。要拿到這個金星標章絕非易事。評選過程中，所有參賽產品撕去包裝與品牌標誌「完全盲測」，讓評審純粹靠味道、香氣、質感與製作工藝打分，完全無法靠行銷故事或包裝取勝。

而評審陣容同樣份量十足，由超過500位包括Michelin主廚、頂級採購商、美食評論家及品茶師等跨領域專家組成。每件作品都會交由8至24位專家分階段品鑑與交叉評分，最大程度排除個人偏好。更嚴格的是，這張金星認證還有3年保鮮期，期滿後必須重新參賽；期間若產品配方或生產過程有任何改動，獎項更會即時失效，確保獲獎美味始終如一。

所有評選產品撕去包裝完全盲測，由超過500位專家嚴格評鑑，純粹靠味道與工藝決勝負。（Guild of Fine Food官網截圖）

逾1.5萬件作品參賽 最高3星獲獎率僅2%

Great Taste的星級評定極其嚴苛，含金量極高。以2026年為例，在15,038件參賽作品中，只有6,188件成功獲獎：代表風味卓越的1星共4,286件；質感更勝一籌的2星共1,596件；而象徵世界級水準的最高榮譽3星僅306件。

今年15038件參賽作品中，僅有306件奪得最高3星榮譽。（Facebook@Great Taste Awards）

每年能摘下3星的產品並不多，例如今年就有英國威爾斯100%草飼羊腿肉、Ampersand鹹發酵奶油、西班牙Hazas焦香奶油鳳尾魚、倫敦Knoops 72%特濃黑巧克力片，以及台灣花蓮的下午蜂蜜香氛紅茶包等產品上榜，全是業界的頂尖之作。

港人茶飲奪3星榮譽

在全球頂級美食的激烈角逐下，最令人驚喜的是港式茶飲集體大放異彩。其中，由移英港人於英國創立的茶飲品牌「淨飲雙計（My Cup of HK Tea）」，憑著正宗「港式奶茶」衝破重圍，摘下本屆Great Taste的3星殊榮。

亦有落戶英國僅1年多的港式茶飲品牌「孖記」同樣表現亮眼，今年首度參加Great Taste即獲星級評分。團隊堅持港茶餐廳傳統沖調方式，憑藉正宗風味，旗下的「港式奶茶」獲頒2星，以及「港式鴛鴦」亦獲得1星認可。

港式茶飲在今屆比賽中大放異彩，接連拿下3星、2星及1星國際級肯定。（Guild of Fine Food官網截圖）

港式奶茶製作技藝入選香港非物質文化遺產代表作名錄。（資料圖片）

事實上，港式奶茶最初正是演變自英式奶茶，但做法與風味大有不同。傳統英式奶茶多用茶包以茶壺沖泡，並搭配鮮奶，口感較為清淡；港式奶茶則使用多種茶葉拼配成茶膽，兼顧茶色、茶味與茶香，再放入茶袋用大茶壺煲煮，並加入淡奶調配出香滑口感。作為香港代表性飲品之一，其製作技藝更於2014年被列為香港非物質文化遺產。這款由英式傳統演變而來的在地工藝，如今在英國Great Taste大獎中獲得星級認可，亦反映出港式奶茶獨特的調配特色。